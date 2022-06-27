医疗保健市场的区块链全球主要参与者、市场动态、未来需求分析和到 2029 年的预测

高质量 区块链医疗市场报告中提供的可行见解和市场数据 由精明而权威的DBMR团队帮助制定业务增长战略。该文件侧重于较小的单一主题、问题或人群，而不是整体市场样本。这份行业分析文件揭示了有关该公司的更详细信息。营销报告包含有关买方角色、目标受众和企业客户的有价值信息，以确定产品或服务的可行性和成功。一份国际医疗保健报告可以深入了解买家是谁、特定市场以及影响目标受众成员的购买决策和行为的因素。

通过使用世界一流的医疗保健报告更好地了解市场将有助于开发产品和广告活动，以更具体地针对目标市场。市场调研报告不仅可以节省时间和金钱，还可以降低业务风险。为了提高公司的行业知识，创建新的广告和营销活动，以及确定目标人群需求，这份行业报告将非常有用。无论公司是研究新产品趋势还是分析现有或新兴市场的竞争，

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在过去几年中，由于远程医疗采用的监管和行为障碍，用于医疗保健市场的区块链增长放缓。然而，在 COVID-19 之后，远程诊断、护理和咨询的重要性再次得到强调，因为许多医疗保健提供者现在正在尝试视频会议和电话，这部分的增长将在未来几年内猛增。此外，由于这项技术的重要性日益增加，预计市场将在 COVID 之后以相同的速度增长。

Data Bridge Market Research 分析，在预测期内，医疗保健市场的区块链预计将以 72.0% 的复合年增长率增长。“药品供应链管理”是预测期内医疗保健市场区块链最大的应用领域。

医疗保健市场范围的全球区块链

医疗保健市场的区块链根据类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

类型

观众

私人的

根据类型，医疗保健市场区块链分为公共和私人。

应用

临床数据交换和互操作性

索赔裁决和计费管理

药品供应链管理

药物发现和临床试验

滥用处方药

其他

基于应用层面，医疗保健市场区块链细分为临床数据交换和互操作性、索赔解决和计费管理、药物供应链管理、药物发现和临床试验、处方药滥用等。预计药物供应链管理将在预测期内显示应用领域的显着增长。

最终用户

制药公司

医疗保健机构

医疗保健支付者

其他

在最终用户级别的基础上，医疗保健市场区块链分为制药公司、医疗保健提供者、医疗保健支付者等。

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用于 区域分析/医疗保健市场洞察的区块链

对医疗保健区块链市场进行分析，并按国家、类型、应用程序和最终用户提供市场规模洞察和趋势，如上所述。

区块链医疗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 ( MEA）作为中东和非洲（MEA）的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于医疗保健数据泄露数量的增加、改善药品供应链的严格法规以及欺诈性账单的增加，北美在医疗保健市场中占据主导地位 ，这将推动该地区的市场增长。

由于医疗保健基础设施的改善、EHR 系统和其他医疗保健 IT 解决方案的日益普及，以及亚太地区卫生部门不同利益相关者之间对健康信息交换的需求不断增长，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长地区。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

医疗保健市场份额分析的竞争格局和区块链

医疗保健市场竞争格局的区块链提供竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对医疗保健市场区块链的关注有关。

在医疗保健区块链市场运营的一些主要参与者包括 IBM、微软、Guardtime.、Gem、Hashed Health、Chronicled、iSolve, LLC、Patientory Inc.、accumulatenetwork、factomprotocol.、Medicalchain SA.、Proof. Works、BlockchainAI。Solutions Ltd、Change Healthcare 和 Doc.ai, Inc 等。

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