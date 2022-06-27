药物发现市场中的人工智能 (AI) – 2029 年：业务趋势、全球细分市场、规模、份额、行业利润增长、区域研究和新兴技术

药物发现市场中的人工智能 (AI) 是最合适、最现实、最令人钦佩的市场研究报告，以最高的奉献精神和对业务需求的理解。报告中包含的数据和信息均来自可靠来源，如网站、公司年报、期刊等，并经过市场专家的验证和验证。市场数据使用完善的统计和一致的市场模型进行分析和预测。本市场文件中所做的最新市场信息和分析清楚地突出了市场。可靠的全球市场报告的范围从市场情景延伸到主要参与者之间的比较价格、特定市场区域的成本和利润。

关于药物发现市场中人工智能 (AI) 的数据桥市场研究报告提供了对预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解，同时提供了它们对市场增长的影响。全球医疗保健行业的崛起加速了药物发现市场中人工智能 (AI) 的增长

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人工智能 (AI) 被描述为使用先进技术执行与人类思维相关的活动的机器。药物发现研究的主要目标是寻找有助于预防或治疗特定疾病的药物。检查、收集和应用数据以解决制药行业的棘手医疗问题所面临的挑战推动了药物发现市场对人工智能 (AI) 的需求。

Data Bridge Market Research 分析，药物发现市场中的人工智能 (AI) 预计到 2029 年将达到 78.1893 亿美元的价值，在预测期间以 41.0% 的复合年增长率增长。人工智能在药物发现的各个领域的广泛应用，包括多药理学、化学合成、药物筛选、药物设计和药物再利用，预计将显着推动市场增长。

药物发现市场范围内的全球人工智能 (AI)

药物发现市场中的人工智能 (AI) 根据供应、技术、药物类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

提供

软件

服务

在供应的基础上，药物发现市场中的人工智能 (AI) 被细分为 软件 和服务。

技术

机器学习

其他技术

在技​​术的基础上，药物发现市场中的人工智能（AI）被细分为 机器学习 和其他技术。机器学习分为深度学习、监督学习、强化学习、无监督学习和其他机器学习技术。

药物类型

小分子

大分子

根据药物类型，药物发现市场中的人工智能（AI）分为小分子和大分子。

应用

免疫肿瘤学

神经退行性疾病

心脏疾病

代谢疾病

其他应用

根据应用，药物发现市场的人工智能（AI）细分为免疫肿瘤学、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病等应用。

最终用户

制药和生物技术公司

合同研究机构

研究中心和大学

政府机构

药物发现市场中的人工智能 (AI) 也已根据最终用户细分为制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market?rajaas

药物发现市场中的人工智能 (AI) 区域分析/洞察

分析了药物发现市场中的人工智能 (AI)，并按上述国家、产品、技术、药物类型、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

药物发现市场报告中的人工智能 (AI) 涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其等在欧洲的欧洲。, 中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及,以色列、中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲南部的一部分。

北美在药物发现市场的人工智能 (AI) 领域占据主导地位，因为该地区在药物发现和开发中增加了对研发的投资和人工智能 (AI) 技术的采用。此外，IBM、谷歌、微软等人工智能 (AI) 技术供应商的强势存在将进一步推动该地区市场的增长率。

由于对该地区研发活动的投资飙升，预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

药物发现市场份额分析中的竞争格局和人工智能 (AI)

药物发现市场竞争格局中的人工智能 (AI) 提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司在药物发现市场对人工智能 (AI) 的关注有关。

在药物发现市场的人工智能 (AI) 中运营的一些主要参与者是 Exscientia plc、微软、NVIDIA Corporation、IBM、Cyclica、Atomwise, Inc.、DEEP GENOMICS、Cloud Pharmaceuticals, Inc.、Insilico Medicine、Benevolent AI Ltd. . 、Aria Pharmaceuticals, Inc.、NuMedii, Inc.、Envisagenics.、Owkin Inc.、XtalPi Inc.、BERG LLC、Euretos、BioAge Labs, Inc.、Biosymetrics 和 Verge Genomics 等。

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