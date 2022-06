家用测试套件市场关键行业参与者、趋势、分析和预测到 2028 年

家庭测试套件市场 是最合适、最现实、最令人钦佩的市场研究报告,以最高的奉献精神和对业务需求的理解。报告中包含的数据和信息均来自可靠来源,如网站、公司年报、期刊等,并经过市场专家的验证和验证。市场数据使用完善的统计和一致的市场模型进行分析和预测。本市场文件中所做的最新市场信息和分析清楚地突出了市场。可靠的全球市场报告的范围从市场情景延伸到主要参与者之间的比较价格、特定市场区域的成本和利润。

关于家庭测试套件市场的数据桥市场研究报告提供了对预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解,同时提供了它们对市场增长的影响。全球医疗保健行业的兴起正在加速家庭测试套件市场的增长

家庭测试套件市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称,在 2021 年至 2028 年的预测期内,市场将以 5.3% 的复合年增长率增长,预计将达到美元到 2028 年将达到 81.5474 亿。人们不断提高的健康意识正在帮助家庭测试套件市场以显着的速度增长。

家庭测试套件是指帮助人们在家中进行测试并在一分钟内快速给出结果的测试仪器。它还包括健康监测设备,用于持续检查和监测糖尿病患者的健康状况。家庭测试非常方便,可以在家里舒适地进行,而且价格非常实惠。 自检 通常 是快速即时检测试剂盒的高级版本, 最初是为医疗保健专业人员设计的,可由普通人执行。

全球家庭测试套件市场范围和市场规模

家庭测试套件市场根据测试类型、类型、年龄、样本类型、使用和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在测试类型的基础上,家用测试套件市场细分为妊娠测试、HIV 测试套件、糖尿病、 传染病 、血糖测试、排卵预测测试套件、药物成瘾测试和其他类型的测试。2021 年,由于人们保持健康的意识不断增强,血糖检测领域正在增加家庭检测试剂盒市场。

在类型的基础上,家用测试套件市场分为 盒式 、条形、中间体、测试板、浸板和其他形式类型。到 2021 年,盒式磁带细分市场将主导整个家庭测试套件市场,因为人们正在采用自我测试来在舒适的家中以低成本检查自己的健康状况。

根据年龄,家用检测试剂盒市场分为儿科、成人和 老年 。在 2021 年,成人市场占有最大的家庭检测试剂盒市场份额,因为自我检测非常方便、成本效益高且为个人提供隐私。

根据样本类型,家用检测试剂盒市场已细分为尿液、血液、 唾液 和其他样本类型。2021年,随着检测能力的提高和政府对自我检测的有利政策推动了该细分市场的增长,尿液细分市场将主导家庭检测试剂盒市场。

根据使用情况,家用测试套件市场分为 一次性 和可重复使用。2021 年,由于 HIV 的高流行率推动了 HIV 自我检测试剂盒的采用,一次性用品市场正在增加家庭检测试剂盒的市场。

根据分销渠道,家庭检测试剂盒市场分为零售药店、药店、超市/大卖场和在线药店。2021 年,由于政府采取积极措施提高人们的意识,零售药房在家庭检测试剂盒市场中占有很高的份额。

家庭测试套件市场的国家级分析

如上所述,分析了家用测试套件市场,并按国家、测试类型、类型、年龄、样本类型、使用和分销渠道提供了市场规模信息。

家庭测试套件市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、英国、法国、瑞士、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、比利时、土耳其、欧洲其他地区、日本、中国。、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区、南非、阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、以色列、埃及和中东其他地区和非洲中东和非洲的一部分,巴西,阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于家用自我检测产品制造商的强大存在,美国占据了家用检测套件的最大市场份额,由于消费者对家用诊断的需求增加,德国占据了最大的市场份额。然而,日本占据了最大的市场份额,提高了人们的健康意识。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外,全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战,在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和家庭测试套件市场份额分析

家用测试套件市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、品牌分析、产品批准、专利、产品广度和广度、应用优势、技术生命线曲线。上面提供的数据点仅与公司对家庭测试套件市场的关注有关。

报告中涵盖的主要参与者是 Abbott、ACON Laboratories, Inc.、Rapikit、BTNX INC.、bioLytical Laboratories Inc.、OraSure Technologies, Inc.、BD、Cardinal Health、B. Braun Melsungen AG、Piramal Enterprises Ltd.、PRIMA . Lab SA, Siemens Healthcare GmbH, Quidel Corporation, Bionime Corporation, SA Scientific, ARKRAY USA, Inc., Everlywell, Inc., Nova Biomedical, Eurofins Viracor, Inc., SelfDiagnostics OU, AdvaCare Pharma, AccuBio Tech Co., Ltd, BioSure英国、Atlas Medical UK、TaiDoc Technology Corporation、LifeScan IP Holdings, LLC、Chembio Diagnostics, Inc.、Drägerwerk AG & Co. KGaA、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Biosynex、Sensing Self、PTE。Ltd、Atomo Diagnostics、RUNBIO BIOTECH CO.,LTD、Clearblue(Clear Blue Technologies International Inc 的子公司)、Sterilab Services、Mylan NV(Viatris Inc 的子公司)、

许多产品开发和收购都是由全球公司发起的,这也加速了家庭测试套件市场的增长。

例如,

2020年6月,全球领先的医疗科技公司BD宣布完成对私人公司Straub Medical AG的收购。通过此次收购,公司将增加 Straub Medical AG 的宝贵专业知识和经验,并扩大其产品组合。

2020 年 5 月,F. Hoffmann-La Roche Ltd 正式收购 Stratos Genomics 100% 的股权。通过此次收购,该公司还将参与基于 DNA 的诊断测序的开发。这增强了该业务的医疗保健诊断部门,从而增加了该业务的收入。

产品发布、收购和其他战略通过增加覆盖率和存在来提高公司的市场份额。它还允许该组织通过公司的产品组合增强其家庭测试套件产品。

关于数据桥市场研究:

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国 管理 咨询公司 ,在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新型市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力,并为您的企业在市场上取得成功提供有用的洞察力。