医疗信息技术 (IT) 市场全球趋势、增长、机遇和预测到 2029 年的行业分析

医疗保健信息 (IT) 技术市场研究报告 是医疗保健行业扩张的绝佳支柱。这份市场研究报告可以快速轻松地克服无数的业务挑战。本市场研究报告讨论了市场的重要方面,包括但不限于历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术和医疗保健领域的进步技术。使用正确的工具和技术执行了透明的市场研究方法,将这份市场研究报告变成了世界级的报告。可靠的医疗保健报告中收集的详细市场见解将有助于医疗保健行业做出有效的业务决策。

影响深远的医疗信息技术 (IT) 市场研究报告提供了对影响业务的各种事物的洞察。它有助于了解目标受众和当前客户在哪里搜索产品/服务。此外,目标受众寻求信息、更多选择或进行购买的竞争对手。行业趋势、构成市场的影响者及其挑战也可以通过报告加以考虑。此外,它还可以了解影响目标受众购买和转化的因素。

信息技术在医疗设备、医疗技术和医疗器械的应用方面彻底改变了医疗保健行业。信息技术已帮助医疗保健行业管理其大量非结构化数据并维护详细信息和记录的清单。

Data Bridge Market Research 分析,医疗信息技术 (IT) 市场预计在预测期内将以 16.35% 的复合年增长率增长。这表明,2021 年 3261 亿美元的市场价值,到 2029 年将攀升至 10951.7 亿美元。通过减少医疗差错,增加医疗成本,提高医疗服务效率。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

全球 医疗保健信息技术 (IT) 市场的范围

医疗保健信息技术 (IT) 市场根据产品和服务、组件、交付方式和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场,并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力,以帮助他们做出战略决策,以确定市场的主要应用。

产品与服务

医疗保健提供者的解决方案

医疗保健支付者的解决方案

健康信息技术外包服务

在产品和服务的基础上,医疗保健信息技术 (IT) 市场被细分为医疗保健提供商解决方案、医疗保健支付方解决方案和技术外包服务医疗保健信息。针对医疗保健提供者的解决方案进一步细分为临床解决方案和非临床解决方案。临床解决方案分为 PACS VNA、电子处方系统、计算机化医疗订单输入、临床决策支持系统 (CDSS)、电子健康记录 (EHR)、专业信息管理系统、医疗 和 , 放射信息系统 (RIS), 辐射剂量管理解决方案, 医学图像分析 系统、护理管理系统、健康解决方案、患者登记软件、实验室信息系统、感染监测解决方案、远程医疗、人口健康管理解决方案、技术集成系统医疗保健信息和实践管理系统。非临床解决方案分为医疗劳动力管理解决方案、医疗文档管理解决方案、医疗资产管理解决方案、医药信息系统、医疗分析、收入周期管理解决方案、数据交换信息、药物管理解决方案、供应链管理解决方案、医疗互操作性解决方案。, 客户关系管理解决方案、财务管理系统和医疗质量管理解决方案。医疗保健付款人解决方案进一步细分为索赔管理解决方案、欺诈分析解决方案、药房审计和分析解决方案、会员资格管理解决方案、供应商网络管理解决方案、人口健康管理解决方案、客户关系管理解决方案和支付管理解决方案。医疗信息技术外包服务进一步细分为医疗信息技术外包服务,services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé opérationnels, services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé du payeur, services de gestion de l’infrastructure informatique。Les services d’externalisation des technologies de l’information desfournisseurs de soins de soins de santé sont divisés en services de gestion du cycle de revenus、services de gestion des informations de labotoire、EMR/services de gestion de documents medicaux et autres。Les services d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé opérationnels sont divisés en services de gestion des processus commerciaux, services de gestion de la chaîne d’approvisionnement et autres。

成分

服务

软件

材料

在组件的基础上,医疗保健信息技术 (IT) 市场被细分为服务、软件和硬件。

运输方式

在网站上

基于云的

根据交付模式,医疗信息技术 (IT) 市场分为本地和基于云的市场。

终端用户

供应商

付款人

根据最终用户,医疗保健信息技术 (IT) 市场分为提供者和支付者。提供者进一步细分为门诊中心、诊断中心、家庭护理和辅助生活中心、 医院 和药房。付款人进一步细分为私人付款人和公共付款人。

医疗保健市场信息技术 (IT) 的 区域分析/概述

对医疗保健信息技术 (IT) 市场进行分析,并按国家、产品和服务、组件、交付模式和最终用户提供市场规模洞察和趋势,如上所述。

医疗信息技术 (IT) 市场报告涵盖的国家有美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国. 、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非南部、埃及、以色列, 中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分,巴西、阿根廷和北美其他地区南部作为南美洲的一部分。

由于医疗机构的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、与药物开发相关的流程数量不断增加以及该领域的研究活动数量不断增加,北美正在主导医疗信息技术 (IT) 市场. 地区。

由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游增加、该地区研究活动的增长以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长,预计亚太地区在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长. .

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外,全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战,国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和 医疗保健信息技术 (IT) 市场份额分析

医疗保健信息技术 (IT) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对医疗保健信息技术 (IT) 市场的关注有关。

在医疗信息技术 (IT) 市场运营的一些主要参与者是 Allscripts Healthcare, LLC(美国)、Epic Systems Corporation(美国)、McKesson Corporation(美国)、Cerner Corporation(美国)、Siemens Healthcare GmbH(德国)、 Carestream Health(美国)、Agfa-Gevaert Group(比利时)、athenahealth, Inc.(美国)、eClinicalWorks(美国)、GENERAL ELECTRIC(美国)、GREENWAY HEALTH, LLC。(美国), Infor (美国), Koninklijke Philips NV (荷兰), NXGN Management, LLC (美国), Oracle (美国), Siilo (荷兰), BigHealth (美国), Vida Health (美国), SWORD Health(美国)、NOVIGENIX SA(瑞士)、Lantum(英国)、BD(美国)、Bioaxis(印度)和 Ada Health GmbH(德国)等。

