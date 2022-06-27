数字治疗市场 – 即将到来的趋势、增长驱动力和挑战，预测到 2028 年

数字治疗市场研究报告 是拓展医疗保健行业的优秀骨干。这份市场研究报告可以快速轻松地克服无数的业务挑战。这份市场研究报告讨论了市场的重要方面，包括但不限于历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术和医疗保健领域的进步技术。使用正确的工具和技术执行了透明的市场研究方法，将这份市场研究报告变成了世界级的报告。

影响深远的数字治疗市场研究报告提供了对影响业务的各种事物的洞察。它有助于了解目标受众和当前客户在哪里搜索产品/服务。此外，目标受众寻求信息、更多选择或进行购买的竞争对手。行业趋势、构成市场的影响者及其挑战也可以通过报告加以考虑。此外，它还让您了解是什么影响了目标受众的购买和转化。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-therapeutics-market&rajaas

对数字疗法益处的认识不断提高，加上移动医疗保健技术的进步，导致全球对数字疗法的需求增加。Data Bridge Market Research 分析，数字疗法将在 2021-2028 年的预测期内显示约 21.04% 的复合年增长率。

数字疗法是 数字医疗保健的一个子集 ，有助于预防、管理和治疗疾病或医疗状况。此外，数字疗法还有助于治疗心理疾病。数字疗法有助于改善患者的治疗效果，因为它是一种基于证据的数字医疗技术。数字治疗技术在诊断医疗保健系统治疗不足的疾病方面是有效和高效的，例如慢性病、神经系统疾病等等。此外，数字疗法有助于提供更便宜的医疗保健治疗，并为患者和医疗保健提供者节省大量时间。

全球数字治疗市场范围和市场规模

数字疗法市场根据产品类型、销售渠道和应用进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

根据产品类型，数字治疗市场已细分为软件和设备。

根据销售渠道，数字治疗市场已细分为 B2C 和 B2B。B2C 细分为患者和护理人员。B2B 细分为供应商、付款人、雇主、制药公司和其他买家。

根据应用，数字治疗市场已细分为预防应用和治疗/护理相关应用。预防应用进一步细分为糖尿病前期、肥胖、营养、生活方式管理和其他预防应用。治疗/护理相关应用也细分为 糖尿病 、中枢神经系统疾病、慢性呼吸系统疾病、肌肉骨骼疾病、心血管疾病、戒烟、药物依从性、胃肠道疾病、药物滥用管理和成瘾、康复和患者护理以及其他治疗/护理应用程序。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-therapeutics-market?rajaas

数字治疗市场的国家层面分析

分析了数字疗法市场，并按国家、产品类型、销售渠道和应用提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。

数字疗法市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥 、北美 、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

北美主导着美国是最大贡献者的数字治疗市场。这是由于人们越来越关注卫生技术的改进和进步，以及在这个方向上增加的研发技能。有利的报销政策以及该地区主要和主要参与者的存在也成为市场的主要增长决定因素。然而，预计亚太地区将在预测期内见证最高的复合年增长率。这是由于对卫生基础设施的投资增加以及慢性病患病率的增加。 手机 不断提高的渗透率加上对各种自我管理医疗保健应用的认识不断提高，将进一步推动数字治疗市场的增长。

数字疗法市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，

竞争格局和数字治疗市场份额分析

数字治疗市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对数字治疗市场的关注有关。

数字治疗市场报告中涵盖的主要参与者是 Omada Health, Inc.、ResMed、SAMSUNG、GAIA AG、Pear Therapeutics, Inc.、Bluestar by Welldoc、Solera Network、Akili Interactive Labs, Inc.、Better Therapeutics, LLC、BigHealth、 Biofourmis、Click Therapeutics, Inc.、Happify, Inc.、Limbix Health, Inc.、Naturalcycles Nordic AB、NuvoAir AB、Sensyne Health plc、Voluntis、Xealth 等国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

浏览完整的目录 – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-therapeutics-market&rajaas

顶级 DBMR 医疗保健报告：

全球数字治疗市场，按产品类型（软件和设备）、销售渠道（B2C 和 B2B）、应用（预防应用和治疗/护理相关应用）、国家（美国、加拿大、墨西哥、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、休息南美洲、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、中东其他地区和非洲）到 2028 年的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-therapeutics -市场

北美数字治疗 (DTx) 市场，按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、购买方式（组织团购、个人）、销售渠道（B2B、B2C）、国家（美国、加拿大、墨西哥）到 2028 年 的行业趋势和预测 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-digital-therapeutics-market

中东和非洲数字治疗 (DTx) 市场，按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、模式（团购组织、个人）、销售渠道（B2B、B2C）、国家（沙特阿拉伯、南非、阿联酋、以色列、埃及、中东其他地区和非洲）市场趋势和预测行业到 2028 年 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east -和非洲数字治疗市场

亚太数字治疗 (DTx) 市场，按产品和服务类型（硬件产品、解决方案/软件、服务）、应用（治疗/护理相关应用、预防应用）、购买方式（组织团购、个人）、销售渠道（B2B、B2C）、国家（日本、中国、澳大利亚、印度、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、亚太其他地区）行业趋势和预测到 2028 年 https://www.databridgemarketresearch。 com/reports/digital-therapeutics-market-asia-pacific

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国 管理 咨询公司 ，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的可持续发展水平和先进方法的创新型市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者洞察力，并为您的企业在市场上取得成功提供有用的洞察力。