COVID-19 对 2027 年全球主要家庭医疗保健市场参与者的巨大分析、分享、趋势、未来机会和预测的影响

全球 医疗保健市场报告 在国内，通过其市场研究，帮助改进和修改产品，以便对未来的产品进行必要的更改，并为尊贵的客户提供更多的满意度。在制定这份家庭医疗保健市场报告时，客户的业务能力得到了很好的理解，以识别有形的增长机会。此外，分析师围绕增长目标设计了一个战略模型，详细分析了进入市场的路径、要开发和开发的技能以及可能的陷阱。家庭医疗保健市场研究报告对市场结构进行了全面分析，并对市场的各个细分市场和子细分市场进行了预测。

家庭医疗保健市场研究分析将为产品在竞争激烈的市场中更加有效和令人印象深刻提供富有成效的想法。当公司寻求更快地解决业务挑战的答案时，这样的报告具有很大的影响力。该报告审查了详细描述、竞争情景、主要供应商的广泛产品组合以及竞争对手采用的业务战略，以及他们的 SWOT 分析和波特五力分析。家庭医疗保健市场研究报告不仅可以节省数小时的时间，还可以增加已完成工作的可信度，无论是改进业务计划，

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家庭医疗保健市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 8.6% 的复合年增长率增长，预计将达到 520,594.06 美元到 2027 年，从 2019 年的 2731.1818 亿美元到 2027 年的百万美元。微创诊断和治疗性介入程序的增加以及慢性病患病率的增加是市场增长的驱动因素。

家庭护理有助于在家中对患者进行疾病诊断和治疗。家庭医疗保健提供范围广泛的医疗保健服务，这些服务通常更方便、更昂贵并且在家中提供。它包括合格的卫生专业人员，包括物理治疗、职业治疗、熟练护理和言语治疗。

全球家庭医疗保健市场范围和市场规模

家庭医疗保健市场根据类型、疾病和分销渠道分为三个值得注意的部分。

根据类型，市场分为设备、软件和服务。2020 年，随着设备帮助患者在家中和医院获得更好的治疗，设备细分市场将占据主导地位并不断增长。呼吸机、轮椅、血糖仪、呼吸暂停和其他家庭监测设备等设备有助于为患者提供健康益处。设备在家庭医疗保健中发挥着重要作用，这就是制造商专注于为市场提供先进技术的设备的原因。这些设备被服务提供商广泛用于改善患有心血管疾病等疾病的患者的健康状况，

根据疾病，市场分为慢性阻塞性肺病、糖尿病、高血压、吸烟、哮喘、抑郁症、心脏病、痴呆/阿尔茨海默病、肥胖症、帕金森病、传染病（艾滋病毒/艾滋病）、骨骼和关节疾病等。2020 年，心脏病部分将主导市场，因为患者不会因心脏病长期住院。因此，家庭健康服务提供者对这些患者进行干预。

在分销渠道的基础上，市场分为零售和直接招标。2020 年，直接招标部分将主导市场，因为服务提供商对设备的需求更高，以便为患者提供更好的家庭护理设施。因此，主要服务提供商与制造商有直接联系。由于大型服务机构对产品的高需求，未来直接招标也可能扩大。

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家庭医疗保健市场国家层面分析

对家庭医疗保健市场 进行分析，并按国家、类型、疾病和分销渠道提供市场规模信息。

家庭医疗保健市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、北美、德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、比利时、荷兰、瑞士、挪威、爱尔兰、奥地利、立陶宛、波兰、匈牙利。欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美其他地区在南美洲、南非、阿拉伯联合酋长国、科威特、沙特阿拉伯和中东和非洲其他地区在中东和非洲。

由于该地区提供更好的医疗保健覆盖率和患者对家庭护理的强烈偏好，北美地区在市场上占据主导地位。

由于北美产品和服务的更好发展以及更好的保险政策，该地区在家庭医疗保健方面占据主导地位。由于老年人口的增加以及对家庭医疗保健设施的认识提高，亚太地区的复合年增长率最高。在北美，美国在市场上占据主导地位，因为大多数医疗保健服务提供商都提供了更好的家庭设施，患者通过这些设施选择家庭护理，最终促进了市场的增长。在欧洲，由于患者更喜欢长期护理而不是家庭护理服务，德国在市场上占据主导地位。这个国家的家庭护理保健支出很高，这最终加速了市场增长。在亚太地区，

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和家庭医疗保健市场份额分析

家庭医疗保健市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试渠道、产品批准、专利、产品广度和广度，应用优势，产品线曲线技术寿命。上面提供的数据点仅与公司对家庭医疗保健市场的关注有关。

报告中涵盖的主要参与者是 Koninklijke Philips NV、Air Liquide、Amedisys、Apple Home Healthcare、Arcadia、Davita Inc、Diaverum、Home Health Care, Inc、Home Healthcare Solutions Company, LLC、Kindred Healthcare, LLC、LHC Group, Inc . .、National HealthCare Corporation 和 PORTEA MEDICAL、OMRON Corporation、Air Liquide、B. Braun Melsungen AG、BPL Medical Technologies、CARDINAL HEALTH 和 Sunrise Medical (US) LLC 等国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美的家庭医疗保健市场份额数据可单独获得。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多合资企业和发展也是由全球公司发起的，这也加速了全球家庭医疗保健市场的发展。

例如，

2018 年 7 月，欧姆龙公司收购了 3A Health Care srl，该公司是开发和生产外科吸引器和专业气溶胶治疗设备的领导者。此次收购帮助公司将大量产品推向市场，以预防和治疗患者的呼吸道疾病。

2017 年 9 月，液化空气推出了 Chronic Care Connect，这是一种远程监控解决方案技术。该产品可帮助患者在家中接受慢性病治疗。借助这项技术，可以每天监测患者。随着该产品的推出，该公司增加了其在医疗保健领域的收入。

伙伴关系、合资企业和其他战略通过扩大覆盖范围和影响力来提高公司的市场份额。它还允许该组织通过扩展模型阵容来增强其家庭护理服务。

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