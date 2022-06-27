2029 年按类型、份额、增长和分析划分的医疗机器人市场

全球 医疗机器人市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。Data Bridge Market Research 分析称，全球医疗机器人市场在预测期内以 15.7% 的复合年增长率增长。预测 2022 年至 2029 年和预计到 2029 年将从 2021 年的 116.5632 亿美元增至 344.7062 亿美元。医疗保健支出的增加和不断升级的创新和技术是推动预测期内市场增长的主要驱动力。

老年人口的增加推动了市场的增长，因为它导致机器人在执行众多任务中的使用增加，例如寻找水或食物、召回药物、认知训练、娱乐、远程呈现通信、生命体征监测等。

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全球医疗机器人市场范围 和市场规模

全球医疗机器人市场根据类型、产品、模式、组件、应用、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据类型，全球医疗机器人市场分为大型体外机器人、老年机器人、辅助机器人和微型体内机器人。由于医疗机器人应用程序推出的激增和 COVID-19 的出现，预计到 2022 年，大型外部机器人细分市场将主导全球医疗机器人市场。

根据产品，全球医疗机器人市场细分为手术机器人、康复机器人、医院和 制药 机器人、生物机器人、无创放射外科机器人、远程呈现机器人、医疗运输机器人、卫生和消毒。到 2022 年，手术机器人领域预计将主导全球医疗机器人市场，因为机器人手术是可提供快速恢复的微创手术。

在模式的基础上，全球医疗机器人市场细分为紧凑型和便携型。到 2022 年，由于减少错误、提高整体效率以及主动管理不断变化的监管环境，可穿戴领域预计将主导全球医疗机器人市场。

在组件的基础上，全球医疗机器人市场被细分为执行器、传感器、机器人控制器、病人推车、外科医生控制台、视觉推车、输送系统和附加产品。由于全球对技术先进的医疗机器人的需求不断增长，预计到 2022 年，执行器组件部分将主导医疗机器人市场。

根据应用，全球医疗机器人市场细分为研究、临床、药学等。由于预计对医疗机器人的需求将增加，研究领域预计将在 2022 年主导全球医疗机器人市场。

根据最终用户类型，全球医疗机器人市场细分为医院、专科诊所、研究所、 门诊手术中心 、实验室、康复中心等。到 2022 年，由于医疗机器人的资金不断增加和技术进步不断提高，预计研究机构将主导全球医疗机器人市场

根据分销渠道，全球医疗机器人市场分为直接招标、零售、第三方分销商等。2022年，由于交货快、产品选择多，直接招标有望主导全球医疗机器人市场

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全球医疗机器人市场的国家级分析

全球医疗机器人市场根据类型、产品、模式、组件、应用、最终用户和分销渠道进行细分。

全球医疗机器人市场报告涵盖的国家是北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。这些地区进一步细分为主要国家，如美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、意大利、法国、西班牙、俄罗斯、荷兰、瑞士、土耳其、比利时、欧洲其他地区、中国、印度、日本、澳大利亚、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、亚太其他地区、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、埃及、南非、中东和非洲其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区。

由于该地区的技术进步不断增长，预计亚太地区将主导全球医疗机器人市场，并且由于该地区的技术进步不断增长，预计亚太地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。亚太地区主导市场并引领全球医疗机器人市场的增长，由于老年人口的增加导致亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以最有希望的增长率增长更多地使用机器人来执行许多任务。由于该国可支配收入的增加，中国在亚太市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

老年人口的增加、机器人制造系统技术的最新进展、康复中心越来越多地使用这些机器人应用，正在为市场参与者创造新的机会

全球医疗机器人市场还为您提供每个国家在特定行业的增长的详细市场分析，包括全球医疗机器人市场销售、全球医疗机器人市场发展的影响以及监管场景的变化，以及他们对全球医疗机器人市场的支持。. 数据可用于 2011 年至 2020 年的历史时期。

竞争格局与全球医疗机器人市场份额分析

全球医疗机器人市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和技术生命线的范围、应用优势和曲线。以上提供的数据点仅与公司专注于全球医疗机器人市场有关

报告中涵盖的主要参与者是 ARxIUM、Ekso Bionics、Capsa Healthcare、ReWalk Robotics、Renishaw plc、Hocoma、Asensus Surgical US, Inc.、Paro Robots US, Inc.、Yukai Engineering Inc.、Stryker、Accuray Incorporated、Corindus ( A Siemens Healthineers Company)、Kuka AG、Auris Health, Inc.（强生的子公司）、CMR Surgical Ltd.、Stereotaxis, Inc.、InTouch Health Inc.（Teladoc Health, Inc. 的子公司）等国家和世界玩家。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球公司还发起了许多产品发布和协议，进一步加速了全球医疗机器人市场。

2021 年 11 月，雷尼绍宣布与北美的 Verisurf Software Inc. 达成协议。这有助于公司扩大技术进步并计划对其他 REVO 传感器的支持。

2020年2月，美敦力（美国）收购了 外科 人工智能 、数据和分析领域的先驱Digital Surgery。这推动了美敦力机器人辅助手术平台和产品组合的扩展。

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