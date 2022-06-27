全球外泌体治疗市场主要参与者、应用、增长和分析 – 2029

全球 治疗性外泌体市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2022 年至 2029 年的预测期内以 16.9% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2029 年从 2021 年的 46.898 万美元增加到 2029 年的 160.254 万美元。慢性炎症性自身免疫性疾病的日益流行和外泌体疗法的技术发展可能是预测期内推动市场需求的主要驱动力。

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全球治疗性外泌体市场范围和市场规模

全球治疗性外泌体市场根据类型、来源、治疗、承载能力、应用、给药途径和最终用户进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

全球外泌体治疗市场根据类型、来源、治疗、运输能力、应用、给药途径和最终用户分为七个值得注意的部分。

根据类型，全球治疗性外泌体市场分为天然外泌体和混合外泌体。由于外泌体天然材料的存在和自体外泌体正在进行的临床试验，预计到 2022 年，天然外泌体细分市场将主导全球外泌体治疗市场。

根据来源，全球治疗性外泌体市场细分为 间充质干细胞 、血液、体液、尿液、 树突状细胞 、唾液乳等。2022年，由于间充质干细胞的新兴应用和市场参与者的战略举措，预计间充质干细胞领域将主导全球治疗性外泌体市场。

在治疗的基础上，全球治疗性外泌体市场细分为 免疫治疗、 基因治疗和 化疗。 到 2022 年，由于易于使用、高精度和提高的长期存活率，预计免疫治疗领域将主导全球治疗性外泌体市场。

根据承载能力，全球外泌体治疗市场分为生物大分子和小分子。到 2022 年，由于具有高敏感性、治疗性蛋白质治疗炎症性疾病的使用增加以及身体对抗炎症性疾病的自然防御能力增强，预计生物大分子部分将主导 Globalexosome 治疗市场。

根据应用，全球 外泌体 治疗市场 分为代谢紊乱、肿瘤、 心脏 疾病 、神经病学、炎症性疾病、 器官移植 、妇科疾病、血液疾病等。到 2022 年，由于代谢紊乱病例的增加以及治疗性外泌体治疗代谢疾病的临床试验正在进行，预计代谢紊乱领域将主导全球治疗性外泌体 市场 。

根据给药途径，全球治疗性外泌体市场分为肠胃外和口服。到 2022 年，由于提高了生物利用度并能够实现快速的全身效应，预计肠外部分将主导全球治疗性外泌体市场。

根据最终用户，全球治疗性外泌体市场分为研究和学术机构、医院和诊断中心。2022年，由于北美和欧洲外泌体研发的增加，预计研究机构和学术界将主导全球外泌体治疗市场，政府资金的增加将主导市场。

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全球治疗性外泌体市场的国家级分析

分析了全球治疗性外泌体市场，并按类型、来源、治疗、运输能力、应用、给药途径和最终用户提供了市场规模信息。

全球治疗性外泌体市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、韩国、澳大利亚、香港和亚太其他地区、巴西、阿根廷、委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、乌拉圭、哥斯达黎加。、巴拿马、多米尼加共和国以及拉丁美洲和土耳其的其他地区。

由于 FDA 批准的伤口清创设备的存在、医疗保健补偿政策的存在、慢性伤口的增加以及老年人口的增加，预计美国将主导全球治疗性外泌体市场。天然外泌体部分在美国占主导地位，因为它是有利可图的。由于韩国在治疗性外泌体方面存在未开发的机会、传染病病例的患病率增加以及各类临床试验，预计韩国将主导亚太地区的全球治疗性外泌体市场。由于对治疗的认识提高，预计土耳其将主导全球治疗性外泌体市场。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和全球外泌体治疗市场份额分析

全球外泌体治疗市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围、应用优势、技术生命线曲线。上面提供的数据点仅与公司对治疗性外泌体市场的关注有关。

供应全球外泌体治疗市场的一些主要公司包括 Stem Cells Group、Exosome Sciences、AEGLE Therapeutics、Capricor Therapeutics、Avalon Globocare Corp、CODIAK、Kimera Labs、Stem Cell Medicine Ltd、Exopharm、Jazz Pharmaceuticals, Inc.、evox THERAPEUTICS、 ReNeuron Group plc 和 EV Therapeutics 等。

市场参与者的战略举措，以及外泌体疗法的新技术进步，正在弥合慢性传染病的差距。

例如，

2020 年 1 月，Kimera Labs 获得了 FDA 批准的最纯的间充质干细胞 (MSC) 外泌体。获得的批准将确保严格遵守良好实验室规范 (GLP) 和当前的良好生产规范 (CGMP) 标准，从而能够生产用于实验测试和开发未来临床应用的药物级外泌体。

市场参与者的合作、合资企业和其他战略增强了公司在全球外泌体治疗市场的市场，这也为组织提供了一个优势来增强其产品提供治疗。

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