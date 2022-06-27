全球芳香疗法市场行业分析，按主要参与者，预测到 2029 年

芳香疗法越来越多地用于与健康相关的益处，例如治疗头痛、抑郁、焦虑、偏头痛和其他问题，包括呼吸系统问题、神经疾病、肝胆功能、心血管疾病和胃肠道感染，引发了对芳香疗法的需求。全球。由于芳香疗法的广泛采用，预计未来几年市场将出现巨大增长。随着使用量的增加，人们越来越意识到它的好处，这将推动市场的增长，并为各个地区市场的巨大扩张做出贡献。

2021 年全球 芳香疗法市场 价值 17 亿美元，预计到 2029 年将达到 44 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 12.10%。“局部”代表了预测期内芳香疗法市场中最大的交付模式部分，因为人们越来越倾向于局部应用芳香疗法油来解决各种皮肤相关问题。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球芳香疗法市场范围

芳香疗法市场根据产品类型、交付方式、应用、分销渠道和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品类型

消耗品

设备

根据产品类型，芳香疗法市场分为消耗品和设备。消耗品被细分为精油和载体油。精油也细分为单品和混合物。单曲包括草本、木质、辛辣、花香、柑橘、泥土、樟脑等。该设备细分为超声波、雾化、蒸发和加热。

运输方式

局部应用

吸入直接

空中广播

根据交付方式，芳香疗法市场分为局部应用、直接吸入和空气扩散。由于越来越倾向于局部应用芳香疗法油来解决各种与皮肤相关的问题，外用剂估计占据了最大的市场份额。

应用

松弛

失眠

疼痛管理

疤痕管理

皮肤和头发护理

感冒咳嗽

根据应用，芳香疗法市场细分为放松、失眠、疼痛管理、疤痕管理、皮肤和头发护理以及感冒和咳嗽。

运河分布

直接给客户

B2B

在分销渠道的基础上，香薰市场分为直接面向客户和B2B。直接面向客户的销售细分为零售和电子商务。

最终用户

家用

水疗和健康中心

医院和诊所

瑜伽和冥想中心

根据最终用户，香薰市场分为家庭使用、水疗和健康中心、医院和诊所、瑜伽和冥想中心。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aromatherapy-market?rajaas

芳香疗法市场区域分析/概述

如上所述，对芳香疗法市场进行分析，并按国家、产品类型、交付方式、应用、分销渠道和最终用户提供市场规模信息和趋势。

芳香疗法市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 隶属于中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区，作为南美洲的一部分。

由于存在完善的医疗保健系统、对替代疗法益处的认识不断提高以及该地区的美国和加拿大等发达经济体的高医疗保健支出，北美正在主导芳香疗法市场。

由于各种疾病的患病率上升以及该地区医疗保健基础设施的发展，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和芳香疗法市场份额分析

芳香疗法市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对芳香疗法市场的关注有关。

在芳香疗法市场运营的一些主要参与者有 Air Aroma（澳大利亚）、Frontier Co-op（美国）、doTERRA（美国）、Eden Gardens（印度）、Frontier Co-op.（美国）、Hubmar、 (美国), Isagenix Worldwide Inc., (美国), Mountain Rose Herbs, (美国), NuSkin., (美国), FLORIHANA (法国), PLANT THERAPY ESSENTIAL HOIL, (美国), Rocky Mountain Oils LLC., (美国)、Stadler Form（瑞士）和 Young Living Essential Oils，（美国）等。

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