到 2029 年的主要医学美容市场参与者、规模、份额、分析和预测

根据美国美学协会的数据，2020 年，非侵入性体脂去除术是美国排名前 5 位的非侵入性手术，共进行了 140,314 次手术。 手术和非手术整容手术 都可用。吸脂、隆胸、整容、射频和其他手术都是手术的一部分。化学换肤、非手术吸脂和皮肤收紧手术是一些可用的非手术技术。

由于患者对面部美容治疗的需求、可支配收入和购买力以及全球老年人口的增加，面部美容设备部分预计将占据最大份额。Data Bridge Market Research 分析， 2021 年医疗美容市场 价值 104.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 248.4 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 11.4% 的复合年增长率增长。

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全球 医学美容市场范围 和市场规模

医疗美容市场根据产品类型、应用、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品类型

美容激光

能源设备

身体轮廓设备

面部美容设备

美学植入物

美容皮肤设备

根据产品类型，医学美容市场分为美容激光、能量设备、身体轮廓设备、面部美容设备、美容植入物和皮肤美容设备。面部美容产品进一步细分为真皮填充剂、肉毒杆菌毒素、微晶换肤术和化学换肤术。身体轮廓装置进一步细分为非手术减脂装置、脂肪团减少装置和 吸脂装置 。美容植入物进一步细分为 乳房植入物、面部植入物和臀部植入物。脱毛装置进一步细分为激光脱毛装置和IPL脱毛装置。皮肤美容设备进一步细分为激光表面重修设备、非手术皮肤紧致设备、微针产品和光疗设备。

应用

抗衰老和皱纹

面部和皮肤年轻化

哺乳动物增强

塑身和脂肪团

去除纹身

血管病变

牛皮癣和白癜风

其他

根据应用，医学美容市场细分为抗衰老和除皱、面部和皮肤年轻化、丰胸、塑身和脂肪团、去除纹身、血管病变、牛皮癣和白癜风等。

最终用户

美容中心

皮肤科诊所

医院

医疗水疗和美容中心

在最终用户的基础上，医疗美容市场被细分为美容中心、皮肤科诊所、医院、医疗水疗中心和美容中心。

分销渠道

直接招标

细节

在分销渠道的基础上，将医美市场细分为直接招标和零售。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-medical-aesthetics-market?rajaas

医学美容市场区域分析/概述

分析了医学美容市场，并按国家、产品类型、应用、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息和趋势，如上所述。

医疗美容市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本和印度. , 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于美容程序的采用增加，北美在医学美容市场上占据主导地位。此外，在预测期内，皮肤病发病率的上升将进一步推动该地区医学美容市场的增长。

由于技术先进产品的可及性，预计亚太地区的医疗美容市场在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长。此外，预计未来几年对外表的关注将进一步推动该地区医疗美容市场的增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局与 医学美学市场份额分析

医学美容市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对医学美容市场的关注有关。

医疗美容市场的一些主要参与者是

Lumenis（以色列），上海复星医药集团有限公司 （中国）、Cynosure（美国）、Candela Medical（美国）、Aerolase Corp. （美国）、ARC Laser Gmbh（德国）、Asclepion Laser Technologies Gmbh（德国）、Cutera。（美国）、Eclipse（美国）、Lutronic（韩国）、Medical Device Business Services, Inc.（美国）、Merz Pharma（德国）、Quanta System。（意大利），西顿。（美国）、SharpLight Technologies Inc.（加拿大）、Syneron Medical Ltd. （美国），金星概念。（加拿大）、Allergan, Inc.（爱尔兰）和 Bausch Health Companies Inc.（加拿大）等。

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