医疗自动化市场：全球行业份额、未来增长、趋势、规模和到 2028 年的预测

到 2028 年，全球 医疗自动化市场 预计将从 2020 年的 448.6414 亿美元增至 937.3464 亿美元，在 2021 年至 2028 年的预测期内以 9.8% 的复合年增长率增长。越来越多的手术和 COVID-19 的大流行是预料到的。以推动市场增长。

医疗自动化包括用于减少医疗差错、促进对各种慢性病进行更好管理以及使医疗保健专业人员能够预测预后的技术。医疗自动化控制 监控 、诊断和治疗机器，帮助医疗保健专业人员在各种医疗保健设施中完成主要的反应任务。

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医疗自动化市场范围和市场规模

根据组件、类型、应用程序、连接性、最终用户和分销渠道，医疗自动化市场分为六个值得注意的部分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在组件的基础上，医疗自动化市场分为 设备 、软件和服务。2021年，由于医院数量的增加，预计设备部分将占主导地位，这将显着影响设备需求的增长。

根据类型，医疗自动化市场细分为自动化处方和配药、自动化健康评估和监测、自动化成像和图像分析、自动化医疗保健物流、资产跟踪和人员、医疗机器人和计算机辅助手术设备、治疗（非手术）程序，以及自动化实验室测试和分析。2021 年，由于越来越多的糖尿病患者和心脏病患者需要胰岛素泵和除颤器等自动化治疗设备进行治疗，自动化治疗程序（非手术）部分将占据主导地位。

根据应用，医疗自动化市场分为诊断和监测、 治疗 、实验室和药房自动化、医疗物流和培训等。2021 年，由于慢性病病例增加和技术进步，对治疗干预的需求增加，治疗领域将占据主导地位。

在连接性的基础上，医疗自动化市场分为有线和 无线 。到 2021 年，由于该领域的产品种类繁多，预计有线领域将占据主导地位。

根据最终用户，医疗自动化市场分为 医院 、诊断中心、药房、实验室和研究机构、家庭护理、专科诊所、门诊手术中心 (ASC) 等。2021 年，医院部分占据主导地位，因为它是患者就诊或治疗任何慢性疾病或紧急情况的主要场所。

在分销渠道的基础上，医疗自动化市场分为直接招标、零售、在线销售等。2021 年，由于医院和实验室的需求不断增长，直接招标部分占主导地位。

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全球医疗自动化市场的国家级分析

如上所述，对医疗自动化市场进行分析，并按国家、组件、类型、应用程序、连接性、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。

医疗自动化市场报告涵盖的国家美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、西班牙、意大利、荷兰、瑞士、俄罗斯、土耳其、波兰、匈牙利、立陶宛、奥地利、爱尔兰、挪威、欧洲其他地区、中国, 韩国, 日本, 印度, 澳大利亚, ​​新加坡, 马来西亚, 印度尼西亚, 泰国, 越南, 菲律宾, 亚太其他地区, 南非, 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 以色列, 埃及, 中东和非洲其他地区, 巴西,阿根廷，南美洲其他地区。

由于老年人口使用的增加以及卫生机构对自动化设备的需求不断增长，美国将主导市场。由于 COVID-19 的爆发以及该国创新和技术的升级，德国在欧洲医疗自动化市场上占据主导地位。由于该国人均收入的增长和医疗保健支出的增加，中国在亚太地区的医疗自动化市场占据主导地位。

医疗自动化市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和医疗自动化市场份额分析

医疗自动化市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对医疗自动化市场的关注有关。

在全球医疗自动化市场运营的一些主要参与者包括 Brainlab AG、eScreen（雅培的子公司）、QMeds Inc.、HollySys Asia Pacific Pte Ltd.、SP Automation & Robotics、Asahi Kasei Medical Co., Ltd.。Asahi Kasei Corporation 的子公司）、Asteres Inc.、ARxIUM、MedAvail Technologies, Inc.、Stereotaxis, Inc.、Parata Systems, LLC、3M、Accuray Incorporated、Intuitive Surgical、Medtronic、Stryker、Cardinal Health、Omnicell, Inc.、STANLEY医疗保健、Leica Biosystems Nussloch GmbH（丹纳赫的子公司）、McKesson Corporation、BD、Baxter、iCAD Inc.、Tecan Trading AG、Siemens Healthcare GmbH、Koninklijke Philips NV、GE Healthcare 和 Johnson & Johnson Services, Inc. 等。

许多产品发布和协议也由世界各地的公司发起，这些公司也在加速医疗自动化市场。

例如，

2020 年 1 月，Siemens Healthcare GmbH 在 IRIA 2020 印度放射影像协会推出了 ACUSON Redwood 超声系统。该系统是该公司新核心平台上的一种设备，可提供更先进的应用程序，以提高临床信心。该产品的推出有望加强公司的产品组合和增长率。

该公司推出的这一新产品增加了其在市场上的蛋白质估计产品组合。市场参与者的合作、合资企业和其他策略改善了公司在医疗自动化市场的市场，这也使该组织能够改进其为医疗自动化市场提供的产品。

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