人口健康管理 (PHM) 市场规模分析，重点关注 2022-2029 年关键驱动因素、趋势和挑战

Data Bridge Market Research 发布了一份新的商业智能报告，标题为 “人口健康管理 (PHM) 市场报告-发展趋势、威胁、机会和竞争格局” ，旨在涵盖关键参与者和关键业务领域的微观分析。

企业可以放心地依靠这份卓越的 人口健康管理 (PHM) 市场 报告来取得巨大成功。参与创建此报告的专家团队专注于了解客户的业务及其需求，以便将豪华的市场研究报告交付给客户。人口健康管理 (PHM) 报告中描述了所有主要市场参与者和品牌的公司概况，这些参与者和品牌正在采取行动，例如产品发布、合资企业、并购。研究、数据收集、开发、咨询、评估、合规和监管服务方面的人才能力和卓越资源共同制定了这份世界一流的人口健康管理 (PHM) 市场研究报告。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年人口健康管理 (PHM) 市场价值 249 亿美元，预计到 2029 年将达到 1037.6 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 19.53%。市场由 Data Bridge 市场研究团队策划的报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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全球人口健康管理 (PHM) 市场分析和规模

据估计，人口健康管理 (PHM) 市场在预测期内将迅速增长。由于医疗服务和支付机制的复杂性，对结合多种能力的人口健康服务的需求正在增长。临床、财务和运营数据可以通过人口健康管理 (PHM) 解决方案进行处理，这有助于提高效率和患者护理。由于健康管理计划 (ACO) 越来越强调基于价值的支付 (VBP) 和责任医疗组织，医疗报销正在发生变化。此外，ACO 更多地接受人口健康解决方案是由于基于价值的支付模式提供的简单性。

该报告还将各种参与者分为有抱负的新手和成熟的市场参与者，他们拥有详尽的成功案例和投资判断力，这些参与者在激烈的竞争和快速扩张的竞争孤岛中巩固了自己的立足点。

在人口健康管理 (PHM) 市场细分中运营的一些主要参与者是：McKesson Corporation（美国）、ZeOmega（美国）、Verisk Analytics, Inc（美国）、Forward Health Group, Inc（美国）、Health Catalyst（美国） )、Athena health, Inc (美国)、Cerner Corporation (美国)、Medecision (美国)、Xerox Corporation (美国)、Allscripts Healthcare, LLC (美国)、Fonemed (加拿大)、Well Centive, Inc. (美国)、General Electric Company（美国）、HealthBI（美国）、NXGN Management, LLC（美国）、Optum Inc.（美国）、i2i Population Health（美国）、Conifer Health Solutions, LLC（美国）、IBM（美国）、Koninklijke Philips NV （荷兰）、Siemens Healthcare GmbH（德国）、Arthrex（美国） 等等。

全球人口健康管理 (PHM) 市场范围和市场规模：

人口健康管理 (PHM) 市场根据平台、组件和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

平台

基于云的

本地

在平台的基础上，人口健康管理 (PHM) 市场被细分为基于云的和本地的。

零件

软件

服务

基于组件，人口健康管理 (PHM) 市场分为软件和服务。服务进一步细分为售后和维护服务、咨询服务、培训和教育服务以及实施服务。

最终用户

医疗保健机构

医疗保健支付者

其他

人口健康管理 (PHM) 市场也根据最终用户细分为医疗保健提供者、医疗保健支付者等。

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人口健康管理 (PHM) 市场区域分析/见解：

从地理上看，以下地区的消费、收入、市场份额和增长率、历史和预测 (2022-2029) 的详细分析。

人口健康管理 (PHM) 市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国, 日本, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿联酋, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

竞争格局和人口健康管理 (PHM) 市场份额分析：

人口健康管理 (PHM) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。提供的上述数据点仅与公司对人口健康管理 (PHM) 市场的关注有关。

研究方法： 全球人口健康管理 (PHM) 市场：

数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。市场份额分析和关键趋势分析也是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息，请致电分析师电话或可以下拉您的询问。

DBMR 研究团队使用的主要研究方法是数据三角剖分，其中涉及数据挖掘、数据变量对市场影响的分析以及初级（行业专家）验证。除此之外，数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概述和指南、公司定位网格、公司市场份额分析、衡量标准、全球与区域和供应商份额分析。

目录的一些要点::

第一章：报告概述

第二章：全球市场增长趋势

第三章：人口健康管理 (PHM) 市场的价值链

第四章：球员简介

第五章：按地区分列的全球人口健康管理 (PHM) 市场分析

第六章：按国家划分的北美人口健康管理 (PHM) 市场分析

第七章：按国家划分的欧洲人口健康管理 (PHM) 市场分析

第八章：按国家分列的亚太人口健康管理 (PHM) 市场分析

第九章：按国家划分的中东和非洲人口健康管理 (PHM) 市场分析

第十章：按国家划分的南美人口健康管理 (PHM) 市场分析

第十一章：按类型划分的全球人口健康管理 (PHM) 市场细分

第十二章：按应用划分的全球人口健康管理 (PHM) 市场细分

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感谢您阅读本文；您还可以获得北美、西欧或东南亚等个别章节明智的部分或区域明智的报告版本。

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关于我们：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

Data Bridge Market Research 拥有 500 多名在不同行业工作的分析师。我们已经为全球超过 40% 的财富 500 强公司提供服务，并在全球拥有超过 5000 多个客户的网络。

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