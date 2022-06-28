处方数字治疗 (PDTx) 市场预测（按技术、主要参与者、需求、细分、区域分析）至 2029 年收入预测

数字处方疗法是一种独特的策略，使软件实施能够快速治疗主要疾病。它旨在随时随地提供循证治疗，并为医生提供有关患者进展的实时数据。基于处方的数字疗法已经开发并正在开发用于各种疾病，包括物质使用障碍 (SUD)、阿片类药物使用障碍 (OUD)、ADHD、重度抑郁症 (MDD)、 失眠 、多发性硬化症、肿瘤学、偏头痛、癫痫、自闭症谱系障碍和心血管疾病。各种需求未得到满足的患者可能会发现数字处方疗法是他们生活中最重要的方面。

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年全球处方数字疗法 (PDTx) 市场 价值 32.39 亿美元，预计到 2029 年将达到 142.1 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 20.30%。数据桥市场研究团队组织的市场报告具有市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察，还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

获取 https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-prescription-digital-therapeutics-dtx-market&rajaas的示例 PDF

全球处方数字疗法 (PDTx) 市场的范围

处方数字疗法 (PDTx) 市场根据机制、类别、治疗、软件、服务、应用程序可访问性、应用程序类型、应用程序和患者进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

机制

进入机制

退出机制

类别

药物增加

药物更换

治疗

门诊治疗

单一疗法

软件

呼吸系统疾病软件

心理健康软件

阿片类药物使用障碍软件

糖尿病软件

其他

服务

行为微服务

医疗微服务

应用程序可访问性

安卓

iOS

窗户

申请类型

原生应用

网络应用

应用

物质使用障碍 (SUD)

阿片类药物使用障碍 (OUD)

注意力缺陷/多动障碍 (ADHD)

阿尔茨海默氏病

重度抑郁症（MDD）

失眠

癫痫

运动障碍

多发性硬化症

偏头痛

自闭症谱系障碍

肿瘤学

炎

呼吸

心血管

疼痛管理

代谢条件

其他

患者

孩子们

成年人

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

全球处方数字疗法 (PDTx) 市场区域分析/概述

如上所述，对处方数字疗法 (PDTx) 市场进行了分析，并按国家、机制、类别、治疗、软件、服务、应用程序可访问性、应用程序类型、应用程序和患者提供了市场规模洞察和趋势。

处方数字疗法 (PDTx) 市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国. 、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非南部、埃及、以色列, 中东和非洲其他地区 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和北美其他地区南部作为南美洲的一部分

北美在市场份额和市场收入方面主导着处方数字疗法 (PDTx) 市场，并将在预测期内继续繁荣其主导地位。这是由于对处方数字疗法 (PDTx) 的不断研究和开发以及医疗保健支出的增加，这将进一步推动该地区市场的增长率。此外，主要关键参与者的不断增加和新初创企业的涌入将进一步推动该地区市场的增长率。

由于医疗保健支出的增加和该地区慢性病患病率的上升，预计亚太地区将成为 2022-2029 年预测期内增长最快的地区。此外，数字疗法报销结构的进步将进一步推动该地区市场的增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和全球 处方数字疗法 (PDTx) 市场份额分析

处方数字疗法 (PDTx) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对处方数字疗法 (PDTx) 市场的关注有关。

在处方数字疗法 (PDTx) 市场上运营的一些主要参与者是：

瑞思迈（美国）

SAMSUNGHEALTHCARE（韩国）

生物制剂（美国）

诺华公司（瑞士）

美敦力（爱尔兰）

Pear Therapeutics, Inc.（美国）

沃隆蒂斯（法国）

Omada Health, Inc. （美国）

盖亚股份公司（德国）

来自 Welldoc（美国）的 Bluestar

Solera 网络（美国）

智能交互实验室公司 （美国）

Better Therapeutics, LLC（美国）

大健康（美国）

生物制剂（美国）

Click Therapeutics, Inc.（美国）

Happify, Inc.（美国）

Limbix Health, Inc.（美国）

Naturalcycles Nordic AB（瑞典）

NuvoAir AB（瑞典）

Sensyne Health plc。（英国）

Xealth（美国）

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-prescription-digital-therapeutics-dtx-market&rajaas浏览完整目录

相关报道：

北美处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2027 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

亚太处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

欧洲处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2027 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

中东和非洲处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2027 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

关于数据桥市场研究

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

Data Bridge 市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatsesales@databridgemarketresearch.com