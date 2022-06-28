医疗机器人系统市场预计到 2029 年将达到 362.5 亿美元的市场价值

越来越多的外科手术加上日益全球化的趋势导致了医疗机器人系统的发明。医疗机器人系统已经取代了手动手术，并彻底改变了传统的手术方式。医疗机器人手术已风靡全球，一天内可完成多台手术。

Data Bridge Market Research 分析， 医疗机器人系统市场 预计在预测期内以 17.80% 的复合年增长率增长。这表明 2021 年 97.7 亿美元的市场价值到 2029 年将飙升至 362.5 亿美元。与机器人系统相比，经常性购买仪器和配件。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球医疗机器人系统市场的范围

医疗机器人系统市场根据部署类型、产品和服务、应用程序和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

部署类型

在网站上

基于云的

根据部署类型，医疗机器人系统市场分为本地和基于云的市场。

产品与服务

仪器及配件

机器人系统

服务

在产品和服务的基础上，医疗机器人系统分为仪器和配件、机器人系统和服务。机器人系统部分进一步细分为手术机器人、康复机器人、无创放射外科机器人、医院和制药机器人以及应急响应机器人系统。 手术机器人 进一步细分为骨科手术机器人、神经外科机器人系统、腹腔镜机器人系统和可转向机器人导管。康复机器人进一步细分为辅助机器人、假肢、矫形器、治疗机器人和外骨骼机器人系统。无创放射外科机器人进一步细分为truebeam stx放射外科系统、cyberknife机器人放射外科系统和伽玛刀perfexion放射外科系统。医院和制药机器人进一步细分为远程医疗机器人、IV机器人、药房机器人和手推车运输机器人。应急响应机器人进一步细分为 ls-1 机器人系统和自动脉冲加机器人系统。

应用

神经病学

骨科

腹腔镜

特殊教育

根据应用，医疗机器人系统市场细分为 神经病学 、骨科、腹腔镜和特殊教育。神经病学进一步细分为探路者手术系统、神经伙伴手术系统和重生手术系统。骨科进一步细分为 iblock 手术系统、robodoc 手术系统、navio PFS 手术系统、mako RIO 手术系统和 stanmore sculptor 手术系统。腹腔镜进一步细分为徒手内窥镜支持系统、达芬奇机器人手术系统和telelap ALF-x手术系统。

最终用户

医院

门诊手术中心

康复中心

其他

在终端用户的基础上，医疗机器人系统市场包括医院、门诊手术中心、康复中心等。

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医疗机器人市场区域分析/概述

对医疗机器人系统市场进行了分析，并按国家、部署类型、产品和服务、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。

医疗机器人系统市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 隶属于中东和非洲 (MEA)、巴西、阿根廷和南美洲其他地区，属于南美洲的一部分。

由于医疗机构的强大基础、主要参与者对先进设备增长的投资增加、采用微创手术的患者数量增加以及该地区研究活动数量的增加，北美在医疗机器人系统市场上占据主导地位。

亚太地区预计在 2022 年至 2029 年的预测期内将出现显着增长，原因是政府增加了提高认识的举措、医疗旅游的增加、该地区研究活动的增加、急性和慢性疾病病例的增加以及该地区对优质医疗保健的需求不断增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局与医疗机器人系统市场份额分析

医疗机器人系统市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于医疗机器人系统市场的公司有关。

在医疗机器人系统市场运营的一些主要参与者包括 iRobot Corporation（美国）、Medrobotics Corporation（美国）、Titan Medical Inc.（加拿大）、Hansen Technologies（澳大利亚）、Renishaw plc（英国）、Intuitive Surgical（美国） , Medtronic (爱尔兰), DENSO Robotics Incorporated (美国), Accuray Incorporated (美国), Stryker (美国), Varian Medical Systems, Inc. (英国), Stereotaxis, Inc. (美国), Ekso Bionics (美国), CYBERDYNE INC （日本）、BIONIK（美国）、Smith+Nephew plc（英国）、Zimmer Biomet（美国）、Omnicell。Inc.（美国）、ARxIUM（加拿大）等。

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