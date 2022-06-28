主要参与者对药物临床试验数字化市场的全球预测 – KLS Martin Group；B. Braun Melsungen AG；美敦力；OmniGuide Holdings, Inc– 到 2029 年的分析和预测

Data Bridge Market Research 分析，在 2022-2029 年的预测期内，药物临床试验数字化市场 预计将以 6.2% 的复合年增长率增长。对个性化医疗不断增长的需求有望为药物临床试验数字化市场开辟新机遇。临床试验的数字化允许以不同格式处理大量患者数据。制药公司使用这些数据来提高运行试验的效率。

由于 CRO 的多样化专业知识和临床试验中先进技术的使用，对 CRO 在制药行业进行临床试验的需求不断增长，这推动了市场的增长。 生物医学研究的数字化 也在为市场扩张铺平道路。电子数据采集 (EDC) 等先进技术的集成有助于市场参与者管理患者数据，从而降低监测成本。数字化还通过使用 e-COA（电子临床结果评估）等软件保存患者数据记录并减少试验过程错误，从而有助于满足严格的规定。

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全球药物临床试验数字化市场范围和市场规模

药物临床试验数字化市场根据服务、应用和主题进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

基于服务，医药临床试验数字化市场细分为药物剂量调整、 药物 影响监测、医疗处方系统、生物打印、预防治疗和个体化药物打印。

根据应用，市场分为临床数据管理、试验监测、患者招募和登记。

基于主题的制药临床试验数字化市场分为临床试验 IT 系统、以患者为中心的虚拟和远程试验设计以及直接面向患者的家庭服务之间的数字连续性。

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医药临床试验数字化市场 国家层面分析

分析了药物临床试验数字化市场，并按上述国家、服务、应用程序和主题提供了市场规模见解和趋势。

药物临床试验数字化市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国和日本. , 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美主导市场，占最大份额。在预测期内，该地区预计将保持其主导地位。这是由于该地区的研发增加以及临床研究中新技术的采用增加。此外，美国临床试验市场的有利政府支持预计将提振需求。由于大量患者的可用性不断增加，预计亚太市场将在预测期内以最快的速度增长，这将有助于招募候选人。全球大流行也是市场增长的主要贡献者。

药物临床试验数字化市场报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，

竞争格局与医药临床试验数字化市场份额分析

药物临床试验数字化市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上数据点仅与专注于医药临床试验数字化市场的公司相关。

医药临床试验数字化市场报告中涵盖的一些主要参与者是奥林巴斯公司；KLS马丁集团；B. Braun Melsungen AG；美敦力；OmniGuide 控股公司；生物技术公司；直观的手术；斯坎兰国际；格定AB；强生私人有限公司，以及其他国内和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

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