兽用疫苗市场全球行业规模、需求、增长分析、份额、收入和预测 2029

在预测期内，动物兽用疫苗市场预计将快速增长。 炭疽病是其中一种疾病 世界上最常见的牲畜。根据世界卫生组织（WHO）发布的一份报告，尽管国家举措已导致全球遏制炭疽病，但它仍然普遍存在。这种疾病的流行部分是由于最近几代兽医在诊断和报告这种疾病方面缺乏经验，以及停止接种这种疾病的疫苗。随着各种牲畜疾病的日益流行。动物疾病导致动物生产系统出现许多问题，包括生产力损失、粮食不安全和收入损失，所有这些都对人类健康产生负面影响。所以，

Data Bridge Market Research 分析， 2021 年兽用动物疫苗市场 价值 100 亿美元，预计到 2029 年将达到 164.8 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内，复合年增长率为 6.44%。由 Data Bridge 策划的市场报告市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球动物兽用疫苗市场

动物兽用疫苗市场根据类型、疾病、技术、给药途径和最终用途进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

锥度

猪疫苗

家禽疫苗

家畜疫苗

宠物疫苗

水产养殖疫苗

其他动物疫苗

根据类型，兽用动物疫苗市场细分为猪疫苗、家禽疫苗、家畜疫苗、伴侣动物疫苗、水产养殖疫苗和其他动物疫苗。家畜疫苗进一步细分为牛疫苗和小型反刍动物疫苗。伴侣动物疫苗进一步细分为犬疫苗和猫疫苗。

疾病

猪

家禽

牛

宠物

水产养殖

根据疾病，动物兽用疫苗市场细分为猪、家禽、牲畜、伴侣动物和水产养殖。家畜进一步细分为牛和小型反刍动物。宠物进一步细分为犬科动物和猫科动物。

技术

减毒活疫苗

灭活疫苗

类毒素疫苗

重组疫苗

其他疫苗

在技​​术的基础上，动物兽用疫苗市场细分为减毒活疫苗、灭活疫苗、类毒素疫苗、重组疫苗和其他疫苗。

管理途径

口服

肠外

外用

根据给药途径，动物兽用疫苗市场分为口服、非肠道和局部。

最终用途

医院

诊所

根据最终用途，动物兽用疫苗市场分为 医院 和诊所。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-veterinaryanimal-vaccines-market?rajaas

兽用动物疫苗市场区域分析/概述

如上所述，分析了动物兽医疫苗市场，并按国家、类型、疾病、技术、给药途径和最终用途提供了市场规模见解和趋势。

动物兽用疫苗市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于牲畜疾病和人畜共患病的发病率不断上升，导致该地区大量动物死亡，北美在动物兽用疫苗市场上占据主导地位。此外，增加动物健康支出以及不断尝试大规模销售疫苗的知名制药公司的存在将提高该地区的市场增长率。

由于该地区牛头数量的增加，预计亚太地区将在预测期内增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和兽用动物疫苗市场份额分析

兽用动物疫苗市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅针对兽用动物疫苗市场公司的重点。

兽用动物疫苗市场的一些主要参与者是：

拜耳公司（德国）

赛诺菲（法国）

辉瑞公司（美国）

葛兰素史克 (Royaume-Uni)

默克公司（美国）

切瓦（法国）

嘉吉公司（美国）

勃林格殷格翰国际有限公司。（阿勒马涅）

武田药品工业株式会社（日本）

礼来公司（美国）

维克（法国）

Vétoquinol（法国）

硕腾（美国）

Dechra Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Biogenèse Bagó（阿根廷）

海丝特生物科学有限公司。（印度）

伊兰科（美国）

海普拉（赫罗纳）

中国畜牧业集团（北京）

Phibro 动物保健公司（美国）

Ringpou（中国）

玛氏公司（美国）

Indovax（印度）

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