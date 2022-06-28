体育市场中的可穿戴设备全球研究深入分析、应用、预测到 2028 年

预计在 2021 年至 2028 年的预测期内，全球 运动市场可穿戴设备将经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在预测期内以 17.6% 的复合年增长率增长。预测从 2021 年到 2028 年，预计到 2028 年将达到 448.2516 亿美元。社会意识的提高和可穿戴电子产品的各种好处是推动预测期内市场需求的主要驱动力。

运动中的可穿戴设备 是各种产品的混合体，旨在为用户提供支持和帮助。这些便携式设备的开发和设计旨在帮助 运动员 使用技术。这些可穿戴设备使用物联网、蓝牙和 Wi-Fi 等技术来提供有关个人整体表现的信息。它们帮助运动员测量他的健康参数，例如 心率 、耐力等。这些可穿戴设备配有 GPS 跟踪器，并记录有关用户的配速、心率、步数、消耗的卡路里等信息。这些设备使训练用户保持身体活跃并防止过度训练。这些设备还跟踪睡眠时间表和锻炼程序。

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全球运动可穿戴设备市场范围和市场规模

体育市场的可穿戴设备根据组件、产品类型、站点、应用程序、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在组件的基础上，全球运动可穿戴设备市场分为硬件和软件。2021 年，由于专业运动员的日益普及和预计将主导市场的智能手机的普及率不断提高，软件部门在体育市场的全球可穿戴设备市场中占据主导地位。

根据产品类型，全球运动市场可穿戴设备市场细分为计步器、健身和心率监测器、智能面料、智能相机、射击追踪器等。2021年，计步器将主导全球运动可穿戴设备市场由于可穿戴电子产品的优势有望主导市场。

基于该站点，全球运动市场可穿戴设备市场细分为头带、手持、臂腕、夹子、鞋传感器等。2021 年，由于预计将主导市场的主要市场参与者的存在，可穿戴设备、手臂和手腕部分将主导运动市场的全球可穿戴设备市场。

根据应用，运动市场中的全球可穿戴设备市场细分为步数、卡路里燃烧、心率监测、睡眠跟踪等。到 2021 年，由于预计将主导市场的医疗保健支出和可支配收入的增加，步数细分市场将主导运动市场的全球可穿戴设备市场。

在最终用户的基础上，全球体育市场可穿戴设备市场细分为体育中心、健身中心、家庭护理设施等。2021 年，由于预计将主导市场的多功能和混合移动应用程序，运动中心细分市场将主导运动市场的全球可穿戴设备市场。

在分销渠道的基础上，全球运动可穿戴市场细分为独立零售店、大卖场/超市、品牌店、在线销售渠道。2021年，由于新兴市场，独立零售店细分市场将主导全球运动可穿戴设备市场，预计多应用覆盖将主导市场。

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运动市场中的可穿戴设备国家层面分析

体育市场的可穿戴设备根据组件、产品类型、站点、应用程序、最终用户和分销渠道进行细分。

运动可穿戴设备市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰-巴斯、俄罗斯、瑞士、比利时、土耳其、欧洲其他地区、日本、中国、澳大利亚、印度、韩国、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯联合酋长国、以色列、埃及以及中东和非洲其他地区。

由于职业运动员越来越受欢迎，预计北美地区的软件部分将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长。由于智能手机的普及率不断提高，中国在亚太市场和软件领域以领先的增长主导着该国。由于可穿戴电子产品的优势，德国的软件部门在欧洲市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

可穿戴设备在运动领域的竞争格局和市场份额分析

体育市场竞争格局中的可穿戴设备按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试渠道、产品批准、专利、产品广度和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。上面提供的数据点仅与公司在体育市场的可穿戴设备方向有关。

运动可穿戴设备领域的主要公司有 Apple Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Fitbit Inc.（Google LLC 的子公司）、Nike, Inc.、Under Armour, Inc.、Garmin Ltd.、Koninklijke Philips NV、Zepp Health Corporation、StretchSense a Sensor Holdings Limited、Catapult、Withings、广东创科医疗电子有限公司、三星、Hocoma、Masimo、雅培、美敦力、Bio-Beat、Halo Neuroscience、SIGMA SPORT、TomTom International BV 、Carre Technologies Inc. (Hexoskin)、Activinsights Ltd.、Omron Corporation.、Sotera Wireless, Inc.、Polar Electro、Sensoria、GN Store Nord A/S、IMeasureU Ltd.、Hykso、WEARABLE X 等。

许多产品发布和协议也是由世界各地的公司发起的，这些公司也在加速体育市场的可穿戴设备。

例如，

2021 年 7 月，Apple Inc. 参与了所有 35 项黄金时段艾美奖提名，其中《泰德套索》的 20 项提名打破了记录，成为当年票数最高的漫画系列和过去一年票最多的新生喜剧系列. . 这是一项令人难以置信的成就，得到了许多公司计划的认可。电视学院通过各种团体和公司为所有参与其中的人感到自豪。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略增强了公司在运动市场的可穿戴设备市场，这也使组织受益于改进其便携式设备产品。

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