睡眠障碍治疗市场全球主要参与者、市场动态、未来需求分析和到 2028 年的预测

到 2028 年，全球 睡眠障碍治疗 市场预计将从 2020 年的 78.5254 亿美元达到 147.3208 亿美元，在 2021 年至 2028 年的预测期内以 8.4% 的复合年增长率增长。全球睡眠障碍治疗市场预计将增长，原因是在全球范围内，睡眠呼吸暂停、失眠和嗜睡症等睡眠障碍的患病率越来越高。

全球范围内睡眠呼吸暂停、失眠和发作性睡病等睡眠障碍患病率的增加正在推动睡眠障碍治疗市场的发展。睡眠呼吸暂停、嗜睡症或失眠等睡眠障碍 是患者难以维持睡眠或入睡的疾病。这种疾病会导致不规则的心理、身体、社会和情感功能。根据患者的症状，通过不同的治疗方案治疗睡眠障碍。大多数睡眠呼吸暂停患者接受机械疗法治疗。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-sleep-disorder-treatment-market&rajaas

睡眠障碍治疗市场范围和市场规模

根据类型、治疗、给药途径、药物类型、人群类型、最终用户和分销渠道，睡眠障碍治疗市场分为七个值得注意的部分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据类型，睡眠障碍治疗市场分为 失眠 、睡眠呼吸暂停、不宁腿综合征（RLS）、嗜睡症等。2021 年，由于人们对这种疾病的认识不断提高，失眠症细分市场将占据主导地位，越来越多的人开始接受治疗方案。

在治疗的基础上，睡眠障碍治疗市场细分为 药物 治疗、机械治疗、下颌前移装置、舌下神经刺激器、手术等。2021 年，由于主要市场参与者用于治疗睡眠障碍的管道产品的增加，药物治疗领域在市场上占主导地位。

根据给药途径，睡眠障碍治疗市场分为口服、非 肠道 和其他。到 2021 年，由于经济和安全的给药方式导致受苦患者的吸收增加，口服药物将主导市场。

根据药物类型，睡眠障碍治疗市场分为品牌产品和仿制药产品。2021 年，由于用于治疗睡眠障碍的仿制药的经济性和易获得性，仿制药市场将占据主导地位。

根据人口类型，睡眠障碍治疗市场分为儿童和成人。2021 年，由于美国 FDA 批准用于治疗成人睡眠障碍的药物疗法的可用性，成人细分市场占据主导地位。

根据最终用户，睡眠障碍治疗市场细分为 医院 、专科诊所、家庭护理、门诊手术中心等。2021 年，医院部分在市场上占主导地位，因为医院是患者进行任何手术或手术的首选场所。

根据分销渠道，睡眠障碍治疗市场细分为直接招标、医院药房、零售药房、在线药房等。2021年，直接招标细分市场主导市场，因为直接招标满足医生和患者的需求，因为大多数机构通过直接招标采购药品。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-sleep-disorder-treatment-market?rajaas

睡眠障碍治疗市场的国家层面分析

分析了睡眠障碍治疗市场，并按国家、类型、治疗、给药途径、药物类型、人口类型、最终用户和分销渠道提供了市场规模信息，如下所示。-以上。

由于诊断率和疾病意识的提高以及人们忙碌的生活安排和适当的休息，美国将主导市场。由于新技术的进步和缺乏平衡的睡眠，日本在亚太地区的睡眠障碍患病率正在上升。因此，日本在市场上占主导地位。德国在欧洲市场占据主导地位，因为新的大型公司在德国设立了制造工厂。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和睡眠障碍治疗市场份额分析

睡眠障碍治疗市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司重点关注睡眠障碍治疗市场有关。

在睡眠障碍治疗市场上运营的一些主要参与者包括 Jazz Pharmaceuticals, Inc.、Pfizer Inc.、Viatris Inc.、Arbor Pharmaceuticals、Aurobindo Pharma USA（Aurobindo Pharma 的子公司）、sanofi-aventis US LLC（Sanofi 的子公司） , Hikma Pharmaceuticals PLC, Amneal Pharmaceuticals LLC, Lupin Pharmaceuticals, Inc. (Lupin 的子公司), Taj Pharmaceuticals Limited, Eli Lilly and Company, Mallinckrodt, Alembic Pharmaceuticals Limited, Apotex Inc., Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Teva Pharmaceuticals USA , Inc.（Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的子公司）、Taro Pharmaceutical Industries Ltd.、Koninklijke Philips NV、DeVilbiss Healthcare LLC、ResMed、SomnoMed、Oventus 和 BMC Medical Co. 等。DBMR 分析师了解竞争优势并提供竞争分析分别为每个参赛者。

许多产品发布和交易也由全球公司发起，这些公司也在加速睡眠障碍治疗市场。

例如，

2020 年 7 月，Jazz Pharmaceuticals plc 宣布 FDA 批准其名为 Xyway 的药物用于 15 岁以上年龄组发作性睡病患者的猝倒和白天过度嗜睡的适应症。该公司获得美国 FDA 批准的这种新型睡眠障碍治疗药物增加了市场对其药物的需求和销售，从而增加了未来的收入。

2016 年 6 月，Mylan NV 推出了一种名为 armodafinil 片剂的仿制药 nuvigil，用于指示患有与阻塞性睡眠呼吸暂停、发作性睡病或睡眠障碍相关的过度嗜睡的成年人的觉醒。换岗。公司在美国市场推出的这款新药，增加了市场的需求量和销量，带动了未来销量的增长。

市场参与者的合作、合资企业和其他战略增强了睡眠障碍治疗市场的商业市场，这也使该组织能够增强其睡眠障碍治疗产品。

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-sleep-disorder-treatment-market&rajaas浏览完整目录

相关报道：

全球免疫肿瘤学临床试验市场 – 行业趋势和 2029 年预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-immuno-oncology-clinical-trials-market

全球临床实验室服务市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clinical-laboratory-services-market

亚太临床实验室服务市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-clinical-laboratory-services-market

中东和非洲临床实验室服务市场 – 到 2028 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-clinical-laboratory-services-market

关于数据桥市场研究

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

Data Bridge 市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatsesales@databridgemarketresearch.com