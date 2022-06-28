2022-2029 年主要地区、生产、消费、收入、份额和增长的大麻食品市场

食品和饮料行业的发展以及消费者对纯素食品日益增长的偏好是促成市场前景良好的重要因素。此外，健康意识的提高和消费者对大麻食品营养益处的了解的增加正​​在推动市场的扩张。由于公众久坐不动的生活方式，各种慢性疾病的发病率正在增加。

Data Bridge Market Research 分析， 大麻食品市场将从 2021 年的 52.5 亿美元到 2029 年达到 115.9 亿美元，并预计在 2022 年至 2029 年的预测期内以 10.41% 的复合年增长率增长。除了市场洞察如市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，数据桥市场研究团队组织的市场报告市场还包括专家的深入分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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全球大麻食品市场范围

大麻食品市场根据产品和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

产品

大麻籽油

大麻蛋白粉

全麻种子

带壳的大麻种子

其他

分销渠道

超市商店

便利店

大卖场

其他

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-based-foods-market?rajaas

基于大麻的食品 市场区域分析/概述

分析了基于大麻的食品市场，并按国家、产品和分销渠道提供了市场规模洞察力和趋势，如上所述。

大麻食品市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本。, 印度, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 其他地区中东和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于有机食品的高流行和大麻食品的消费量不断增长，北美在大麻食品市场上占据主导地位。

由于对西方饮食习惯的接受以及由于大麻食品的无麸质特性而对大麻食品的需求增加，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现最高增长率。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和基于大麻的食品 市场份额分析

基于大麻的食品市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对大麻食品市场的关注有关。

在大麻食品市场经营的一些主要参与者是：

Agropro（美国）

Nutiva Inc.（美国）

多元化指南针（美国）

冠层增长公司（加拿大）

Hempco Inc.（加拿大）

加拿大大麻食品有限公司 （加拿大）

艾利辛醇。（我们）

鲜麻（加拿大）

Hemp Foods Australia Pty Ltd（澳大利亚）

辽宁侨派生物科技有限公司 (中国)

Naturally Splendid Enterprises Ltd. (加拿大)

Elixinol Wellness Limited（澳大利亚）

纳维特有机（美国）

云南华芳工业大麻有限公司 (中国)

Hemp & Co（加拿大）

Mettrum Originals（加拿大）

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