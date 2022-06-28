蛋白质降解市场 – 到 2029 年的全球销售、价格、收入、毛利率和市场份额预测

靶向蛋白水解 (TPD) 作为一种新的先进的化学工具和有益的方式已经出现。通过选择蛋白水解途径，PDT 促进了细胞内外蛋白质分子的完全同意。虽然创造性的蛋白水解靶向嵌合体 (PROTAC) 技术和分子粘合剂破坏了泛素-蛋白酶体系统，但新的方式涉及自噬或内溶酶体途径。

Data Bridge Market Research 分析， 目标蛋白质降解 市场从 2021 年的 1.0331 亿美元到 2029 年将达到 2.247 亿美元，预计在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 10.20%。价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景，数据桥市场研究团队组织的市场报告还包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取报告的样本 PDF – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-targeted-protein-degradation-market&rajaas

全球靶向蛋白质降解市场的范围

目标蛋白质降解市场根据类型、应用、治疗领域和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

类型

德格罗尼米德

免疫调节药物 (IMiD)

靶向蛋白水解的嵌合分子 (PROTAC)

突然获得性视网膜变性综合征 (SARD)

选择性雌激素受体降解剂 (SERD)

特定溴结构域

额外终端域 (BET)

去泛素酶 (DUB) 抑制剂

治疗区

炎症性疾病

神经系统疾病

肿瘤疾病

呼吸系统 疾病

其他

管理途径

口服

静脉

其他

应用

医院

研究机构

治疗区

炎症性疾病

神经系统疾病

肿瘤疾病

呼吸系统疾病

其他治疗领域

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-targeted-protein-degradation-market?rajaas

靶向蛋白质降解 市场区域分析/概述

分析了目标蛋白质降解市场，并按上述国家、类型、价格范围、应用和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

靶向蛋白质降解市场报告涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥北美、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列、中东其他地区和中东和非洲（MEA）框架中的非洲（MEA），南美框架中的巴西，阿根廷和南美洲其他地区。

由于越来越多的研发活动，北美主导了目标蛋白质降解市场。

由于政府提高意识的举措增加、医疗旅游的增加、该地区不断增长的研究活动、巨大的未开发市场的可用性、庞大的人口基数以及该地区对医疗保健质量的需求不断增长，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内见证显着增长。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。

竞争格局和靶向蛋白质降解市场份额分析

靶向蛋白质降解市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与专注于目标蛋白质降解市场的公司有关。

在靶向蛋白质降解市场上运营的一些主要参与者是：

礼来公司（ 美国 ）

吉利德科学公司（美国）

葛兰素史克公司（英国）

默克公司（德国）

Mission Therapeutics（英国）

诺华公司（瑞士）

辉瑞公司（美国）

Aurigene Discovery Technologies（印度）

Avista 制药解决方案（美国）

Barbara Ann Karmanos 癌症中心（美国）

5 AM Venture Management LLC（美国）

艾伯维公司（美国）

Almac 集团（英国）

安进公司（美国）

拜耳公司（德国）

生物（美国）

C4 Therapeutics Inc.（美国）

Cosmo Bio 美国

Mission Therapeutics（美国）

Roivant Sciences SA（瑞士）

在https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-targeted-protein-degradation-market&rajaas浏览完整目录

相关报道：

北美处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2027 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

亚太处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2029 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

欧洲处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 行业趋势和 2027 年预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

中东和非洲处方数字疗法 (PDTx) 市场 – 到 2027 年的行业趋势和预测 – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-prescription-digital-therapeutics-dtx-market

关于数据桥市场研究

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

联系我们：

Data Bridge 市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatsesales@databridgemarketresearch.com