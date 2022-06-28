医用大麻市场趋势、活跃的关键参与者和到 2028 年的增长预测

医用大麻市场 预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2021 年至 2028 年的预测期内，该市场的复合年增长率为 25.16%，预计将达到 673.5401 亿美元. 到 2028 年。增加医疗用途和大麻合法化成为医用大麻市场的推动力。

大麻 是一种从大麻科大麻植物中提取的精神药物。它已经在医学上使用了几年，在治疗各种疾病方面有着广泛的应用，包括慢性疼痛、癌症、抑郁症、 糖尿病 、关节炎、青光眼、癫痫、偏头痛、艾滋病和阿尔茨海默病等。 大麻在化妆品中的使用增加可以被视为医用大麻市场的推动力。大麻使用的复杂监管结构是医用大麻市场的制约因素。研发活动增加的新产品开发可能是医用大麻市场的机会。大麻黑市的兴起对医用大麻市场构成挑战。

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全球医用大麻市场范围和市场规模

根据产品、来源、品种、衍生物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道，医用大麻市场分为八个值得注意的部分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在产品的基础上，医用大麻市场分为油、医用大麻胶囊、贴片、全花、地花、电子烟笔、干医用大麻、面霜和保湿霜、面膜和血清、清洁剂等。由于主要市场参与者采用了高科技，预计到 2021 年，石油部门将主导医用大麻市场。

根据来源，医用大麻市场分为 合成 和天然。由于医疗保健支出的增加，预计 2021 年合成部分将主导医用大麻市场。

根据品种，医用大麻市场分为籼稻、苜蓿和混合大麻。到 2021 年，由于大麻的医疗用途增加，预计大麻籼稻部分将主导医用大麻市场。

基于衍生品，医用大麻市场分为 大麻二酚（CBD） 、四氢大麻酚（THC）/delta-8-四氢大麻酚、大麻酚、大麻酚（CBG）等。由于市场对医用大麻产品的需求不断增长，预计 2021 年大麻二酚（ CBD ）部分将主导医用大麻市场。

根据应用，医用大麻市场分为阿尔茨海默病、食欲不振、癌症、 癫痫 、自闭症、心理健康问题、多发性硬化症、疼痛管理、恶心、肌肉痉挛、关节炎、情绪高涨、抑郁和睡眠障碍、焦虑和别的。由于研发活动的增加，预计 2021 年阿尔茨海默病领域将主导医用大麻市场。

根据给药途径，医用大麻市场分为口服溶液和胶囊、 吸烟者 、蒸发器、局部用药等。2021 年，由于慢性病的流行，预计口服溶液和胶囊部分将主导医用大麻市场。

根据最终用户，医用大麻市场分为制药行业、研发中心、家庭护理设施、医院和康复中心等。由于老年人口的增加和慢性病的流行，预计到 2021 年，制药行业将主导医用大麻市场。

根据分销渠道，医用大麻市场分为 B2B 和 B2C。由于医疗和临床用途对大麻的需求不断增长，预计 B2B 细分市场将在 2021 年主导医用大麻市场。

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医用大麻市场的国家层面分析

对医用大麻市场进行分析，并按上述国家、产品、来源、品种、衍生物、应用、管理途径、最终用户和分销渠道提供市场规模信息。

全球医用大麻市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、巴斯、瑞士、比利时、土耳其和欧洲其他国家、日本、中国、印度、韩国。、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列、中东其他地区和非洲。

由于该国大麻的高度合法化，美国主导着北美的医用大麻市场。由于该国大麻合法化程度很高，德国在欧洲医用大麻市场上占据主导地位。由于该地区市场参与者的强大存在，澳大利亚在亚太地区的医用大麻市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和医用大麻市场份额分析

医用大麻市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试渠道、产品批准、专利、产品广度和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。上面提供的数据点仅与公司对医用大麻市场的关注有关。

其中。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品开发也由全球公司发起，这些公司也在加速医用大麻市场的增长。

例如，

2021年2月，MediPharm Labs Inc.获得了大麻药物许可证。这被视为一个重要的里程碑，因为 MediPharm Labs 现在将能够进行含有大麻的药品的制造和分销。这将有助于推动未来几年市场的增长。

该公司推出的这一新产品增加了其在市场上的蛋白质估计产品组合。市场参与者的合作、合资和其他战略改善了公司在医用大麻市场的市场，这也为该组织提供了改善其对医用大麻市场的报价的优势。

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