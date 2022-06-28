老年护理市场全球行业主要参与者、份额、趋势、细分和到 2029 年的预测

养老 称为养老，包括满足老年人不同阶段的所有需求。它包括简化和促进老年人日常活动的产品和服务。老年人护理的需求随着年龄的增长而增加，因为老年人需要身体和情感上的支持才能过上富有成效、健康和独立的生活。老年护理服务包括辅助生活、成人日间护理、长期护理、急性护理、姑息治疗和家庭护理。

在发达国家，养老服务需求量很大，随着医学科学技术的不断提高，发展中国家也选择了这些服务。养老服务分为医疗服务和非医疗服务。在手术或受伤后，为老年人提供的服务主要是医疗服务，而情绪问题或神经退行性疾病则包括医疗和非医疗服务。全球 养老市场 预计将在 2022 年至 2029 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2022 年至 2029 年的预测期内，该市场将以 7.0% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2029 年达到 23577.4652 亿。

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全球养老 市场 范围

全球养老市场细分为产品类型、服务和应用。这些细分市场之间的增长将帮助您分析跨行业的低增长细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以制定战略决策以识别市场的主要应用。

产品类型

药物

住房和辅助设备

根据产品类型，养老市场分为药品、住房和辅助设备。

服务

机构护理

家庭护理

成人日托

根据服务，养老市场分为机构护理、家庭护理和成人日托。

应用

心脏疾病

癌症

肾脏疾病

糖尿病

关节炎

骨质疏松症

神经病学

呼吸

其他

根据应用，全球养老市场细分为心脏病、癌症、肾病、糖尿病、关节炎、骨质疏松症、神经系统、呼吸系统等。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-elderly-care-market?rajaas

全球老年护理市场 区域分析/概述

分析了全球老年护理市场，并按国家、产品类型、服务和应用提供了市场规模信息和趋势。

全球老年护理市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰-巴斯、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯、欧洲其他地区、日本、中国、印度、南部韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、南美其他地区、南非以及中东和非洲其他地区。

由于老年人口的快速增长，最终增加了对养老产品和服务的需求，预计北美将在预测期内主导全球养老市场。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的个别市场影响因素和市场监管变化。新品和替代品销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测每个国家/地区市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的激烈竞争而面临的挑战，以及销售渠道的影响。

竞争格局与 全球养老市场 份额分析

全球老年护理市场的竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度以及应用支配地位。以上提供的数据点仅针对全球养老市场的公司。

在老年护理市场运营的一些主要参与者包括 LHC Group, Inc.、Encompass Health Corporation、EXTENDICARE、Amedisys、Koninklijke Philips NV、Medtronic、ORPEA GROUPE、Exceptional Living Centers、Trinity Health、Right at Home, LLC、FC Compassus LLC、Home Replace, Inc.、Interim HealthCare Inc.、生活援助服务、BAYADA Home Health Care 等。

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