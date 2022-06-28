美国迷幻药市场行业主要参与者、份额、趋势、应用、细分和到 2029 年的预测

近年来， 迷幻药市场 预计将在预测期内快速增长。在世界各地，人们越来越意识到心理健康问题。根据世界卫生组织 (WHO) 2021 年发布的一项研究，精神疾病影响着全球 13% 的人口。根据该报告，每五年就有一人因 精神健康问题而致残 。人们因病情严重而寻求治疗。此外，一些团体发起了公众意识运动，以促进使用迷幻药物治疗精神疾病。

Data Bridge Market Research 分析，2021 年迷幻药物市场价值 28.3472 亿美元，预计到 2029 年将达到 98.1868 亿美元，在 2022 年至 2029 年的预测期内复合年增长率为 16.8%。由数据策划的市场报告Bridge 市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、价格分析和监管框架。

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美国迷幻药市场范围

迷幻药物市场根据来源、类型、药物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

资源

合成的

自然

类型

病原体

解离词

其他

药物

γ-羟基丁酸

氯胺酮

赛洛西宾

其他

应用

嗜睡症

难治性抑郁症

严重抑郁症

鸦片成瘾

创伤后应激障碍

其他

管理途径

口服

吸入

可注射的

最终用户

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道

医院药房

零售药房

网上药店

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/us-psychedelic-drugs-market?rajaas

美国竞争格局和迷幻药市场份额分析

迷幻药市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新的市场举措、在北美的存在、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度，应用占主导地位。上面提供的数据点仅与公司对迷幻药市场的关注有关。

在美国迷幻药市场经营的一些主要参与者是：

阿瓦德尔（爱尔兰）

Celon Pharma SA（波兰）

强生私人有限公司（美国）

Hikma Pharmaceuticals PLC（英国）

Amneal 制药有限责任公司。（我们）

NeuroRx, Inc.（美国）

Jazz Pharmaceuticals, Inc.（爱尔兰）

康帕斯（英国）

Develco Pharma Schweiz AG（瑞士）

道格拉斯制药有限公司（新西兰）

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