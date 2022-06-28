合法大麻市场全球分析、机会和预测到 2029 年

近年来，许多国家都禁止使用大麻作为娱乐性药物。由于长期的合法化努力，乌拉圭和加拿大等国家以及美国的几个州已将用于医疗和娱乐目的的大麻的生产、销售和拥有合法化。

2021 年全球 合法大麻 市场价值 229.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 1318.8 亿美元，在 2022-2029 年预测期间的复合年增长率为 20.50%。由于在美国、加拿大和哥伦比亚等国大量消费大麻或大麻油，“油”代表了最大的产品类型部分。

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全球合法大麻 市场范围和市场规模

合法大麻市场根据类型、应用和产品类型进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长较弱的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察力和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策，以确定市场的主要应用。

类型

休闲大麻

医用 大麻

根据类型，合法大麻市场分为休闲大麻和医用大麻。

应用

慢性疼痛

精神错乱

癌症

其他

根据应用，合法大麻市场分为慢性疼痛、精神障碍、癌症等。

产品类型

芽

油类

酊剂

其他

根据产品类型，合法大麻市场分为芽、油、酊剂等。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-legal-marijuana-market?rajaas

合法大麻市场区域分析/概述

分析了合法大麻市场，并按国家、类型、应用和产品类型提供了市场规模见解和趋势，如上所述。合法大麻市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本和印度。, 韩国, 新加坡, 马来西亚, 澳大利亚, ​​泰国, 印度尼西亚, 菲律宾, 亚太地区 (APAC) 其他地区 (APAC), 沙特阿拉伯, 阿拉伯联合酋长国, 南非, 埃及, 以色列, 中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为“南美洲”的一部分。

由于政府法规以及该地区医用和成人（娱乐）大麻的合法化，北美在合法大麻市场上占据主导地位。报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。上游和下游价值链分析、技术趋势和承载五力分析、案例研究等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，国内关税和贸易路线的影响在提供国家数据的预测分析时被考虑在内。由于该地区大麻应用数量的增加，预计亚太地区（APAC）将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

竞争格局和 合法大麻市场份额分析

合法大麻市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 上面提供的数据点仅与公司对合法大麻市场的关注有关。

在合法大麻市场经营的一些主要参与者是：

现场大麻公司 （加拿大）

麻博士我。（爱尔兰）

QC 输液（美国）

大麻生产服务（加拿大）

哈德逊谷大麻有限责任公司。（我们）

绿色路线（美国）

皇家中央商务区（美国）

Moon Mother Hemp Company（美国）

CBD 石油欧洲（欧洲）

中央商务区国王（美国）

FOLIUM BIOSCIENCES（美国）

CV Sciences, Inc.（美国）

Pharmahemp doo (斯洛文尼亚)

Gaia Botanicals, LLC（美国）

卡纳齐尔（美国）

卡兹米拉（美国）

Spring Creek 实验室（美国）

Cavendish Nutrition Fulfillment LLC（美国）

异二醇国际公司（加拿大）

今日 HempLife（美国）

加拿大大麻油公司（加拿大）

医用大麻公司（美国）

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