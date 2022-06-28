微藻市场全球分析、增长、规模、份额、趋势、预测到 2028 年

微藻市场预计将 在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，在 2021 年至 2028 年的预测期内，该市场将以 6.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 619.8847 亿美元. 到 2028 年。消费者对微藻产品对健康益处的认识不断提高，以及对植物蛋白的强劲需求是预测期内推动市场需求的主要驱动力。

微藻 是微观藻类，也称为单细胞藻类。它们既可以独立生活，也可以作为殖民地生活。它们是生活在淡水或盐水中的光合微生物。根据它们的种类，它们的大小和形状可能会有所不同，大小从微米到数百微米不等。微藻的主要功能是将阳光、二氧化碳和水转化为藻类生物质。

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全球微藻市场范围和市场规模

微藻市场根据产品类型、微藻菌株、类别、形式、等级、应用和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

根据产品类型，微藻市场分为杜氏盐藻、螺旋藻、小球藻等。预计到 2021 年，螺旋藻细分市场将占据市场主导地位，因为它是种植最广泛的微藻，因为它具有多种健康益处，包括抗炎、抗氧化和大脑保护功能。

根据微藻菌株，微藻市场细分为雨生红球藻、三角褐指藻、紫球藻、微球藻等。到 2021 年，预计雨生红球藻将主导市场，因为这种微藻会分泌 虾青素 作为保护层，该保护层因其高抗氧化特性而被利用，在其他类型的疾病治疗中具有很高的癌症潜力。

根据类别，微藻市场分为有机和 无机 。到 2021 年，由于微藻很容易获得有机营养素，因此预计有机部分将主导市场，据报道，大多数人更喜欢有机来源生长的微藻产品。

在形式的基础上，微藻市场分为粉末/干燥和液体。2021 年，粉剂/干剂有望主导市场，因为这种形式可以很容易地改制成片剂。胶囊等，易于携带。

在质量的基础上，微藻市场分为 食品 级、食品级、燃料级、化妆品级等。到 2021 年，由于消费者对微藻产品的健康益处和基于微藻的食品和饮料的可用性的认识不断提高，预计食品级细分市场将主导微藻市场。

根据应用，微藻市场细分为 食品和饮料 、 膳食补充剂、 药品、化妆品和个人护理、生物燃料、墨水、动物饲料等。由于传染病的持续增加，对草药膳食补充剂的需求不断增长，预计膳食补充剂市场将在 2021 年占据市场主导地位。

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微藻市场的国家层面分析

如上所述，分析微藻市场并按国家、产品类型、微藻菌株、类别、形式、质量、应用和分销渠道提供市场规模信息。

微藻市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、比利时、欧洲其他地区、日本、中国、澳大利亚、印度和韩国. 、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美洲其他地区、沙特阿拉伯、南非、阿拉伯联合酋长国、科威特、中东其他地区和非洲。

在 2021 年至 2028 年的预测期内，北美地区的有机部门预计将以最高的增长率增长，因为有机种植对环境友好且生产经济。中国正在引领亚太市场的增长，由于政府增加了提高环保产品意识的举措，有机市场在该国占据主导地位。由于对海藻产品的需求不断增长，英国的有机食品在欧洲市场占据主导地位。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和微藻市场份额分析

微藻市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试渠道、产品批准、专利、产品广度和呼吸，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对微藻市场的关注有关。

处理微藻的主要公司有 Cellana Inc.、DSM、BIOPROCESS ALGAE, LLC.、Corbion、Algarithm、Cyanotech Corporation、Henry Lamotte Oils GmbH、Algaecytes、Australian Spirulina、Algatech LTD、Lyxia、BASF SE、Corbion、EID – Parry ( India) Limited、Kuehnle AgroSystems Inc.、ALGISYS LLC、euglena Co., Ltd.、Heliae Development, LLC、AlgaEnergy、ALGENOL、AstaReal AB 等。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品发布和交易也由世界各地的公司发起，这也在加速微藻市场的发展。

例如，

2020年10月，Cyanotech Corporation推出了源自微藻的产品BioAstin。该推出的产品已被证明可有效治疗心血管疾病、皮肤病和关节健康等。推出的产品提升了公司的产品组合，使其能够产生更多收入。

2019 年 1 月，Algarithm 获得了 Omega-3 DHA 藻油的非转基因认证。该认证证明该公司在转基因生物方面应用了最佳实践，并应用了严格的标准来保持产品的质量。该认证增强了公司在微藻市场的信誉。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他策略增强了微藻市场的商业市场，这也使组织能够改善其微藻产品。

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