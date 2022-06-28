按趋势、需求、产品和技术预测到 2028 年的医学影像市场人工智能分析

高质量 的医学影像人工智能市场报告中提供的可行见解和市场数据 有助于由精明和权威的 DBMR 团队制定业务增长战略。该文件侧重于较小的单一主题、问题或人群，而不是整体市场样本。这份行业分析文件揭示了有关该公司的更详细信息。营销报告包含有关买方角色、目标受众和企业客户的有价值信息，以确定产品或服务的可行性和成功。一份国际医疗保健报告可以深入了解买家是谁、特定市场以及影响目标受众成员的购买决策和行为的因素。

通过使用世界一流的医疗保健报告更好地了解市场将有助于开发产品和广告活动，以更具体地针对目标市场。市场调研报告不仅可以节省时间和金钱，还可以降低业务风险。为了提高公司的行业知识，创建新的广告和营销活动，以及确定目标人群需求，这份行业报告将非常有用。无论公司是研究新产品趋势还是分析现有或新兴市场的竞争，

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个性化治疗能力的提高和实现、程序和患者治疗的改进是推动市场不断扩大、诊断程序数量增加、疾病流行率上升、优惠报销政策上升、关键参与者不断增加的重要因素有利的政府法规、中国、印度尼西亚和印度等亚洲国家快速变化的医疗基础设施以及癌症和心血管疾病等各种与生活方式相关的慢性疾病的患病率上升是推动人工智能在影像市场医疗中的主要因素。此外， 医疗保健 在 2021-2028 年的预测期内，不断增长的行业和老年人口基数不断增长的新兴市场将为人工智能在医学影像市场创造更多新机会。

医学影像中的人工智能市场范围和市场规模

医学影像市场中的人工智能根据技术、产品、部署类型、应用、临床应用和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业内低增长的细分市场，并为用户提供有价值的市场洞察和市场洞察，帮助他们做出战略决策以识别主要市场应用。

在技​​术的基础上，医学影像市场的人工智能细分为深度学习、 计算机视觉 、NLP等。

在供应的基础上，医学影像市场的人工智能细分为硬件、软件和服务。

根据部署类型，医学影像市场中的人工智能分为本地和基于云的。

根据应用，医学影像市场中的人工智能细分为 X 射线、CT、MRI、超声和 分子成像 。

基于临床应用，医学影像市场的人工智能细分为乳腺、肺、神经、心血管、肝脏、前列腺、结肠、肌肉骨骼等。

医学影像市场中的人工智能也根据医院、诊所、研究实验室等的最终用户角色进行细分。

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人工智能在医学影像市场的国家层面分析

分析了医学成像市场中的人工智能，并按国家、技术、产品、部署类型、应用程序、临床应用程序和最终用户提供了市场规模洞察和趋势，如上所述。医学影像人工智能市场报告中涵盖的国家是美国、加拿大和墨西哥、北美、德国、法国、英国、荷兰-巴斯、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他欧洲国家、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区 (APAC) 中的其他亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、以色列, 中东和非洲其他地区 (MEA) 在中东和非洲 (MEA) 框架中，巴西、阿根廷和南美洲其他地区在南美洲框架中。

由于该地区技术先进的医疗保健基础设施的增加和高可支配收入，北美和欧洲在医学成像市场中占据主导地位。由于中国、印度尼西亚和美国等国家快速变化的医疗基础设施，亚太地区是医学影像市场人工智能增长的预期区域。’印度。

医学成像市场报告中人工智能的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国家市场的监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、价值链分析等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，

人工智能在医学影像领域的竞争格局和市场份额分析

医学成像市场竞争格局中的人工智能提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、地点和生产设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品广度和广度、应用优势. 以上提供的数据点仅与公司在医学影像市场对人工智能的重视程度有关。

医学影像人工智能市场报告中涵盖的主要参与者是 BenevolentAI、OrCam、Babylon、Freenome Inc.、Clarify Health Solutions、BioXcel Therapeutics、Ada Health GmbH、GNS Healthcare、Zebra Medical Vision Inc.、Qventus Inc、IDx Technologies Inc. ., K Health, Prognos, Medopad Ltd., Viz.ai Inc., Voxel Technology, Renalytix AI plc, Beijing Pushing Technology Co. Ltd., PAIGE, mPulse Mobile, Suki AI Inc., BERG LLC, Zealth Inc., OWKIN INC. 和 Your.MD Ltd. UK 以及其他国家和全球参与者。全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美的市场份额数据单独提供。

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