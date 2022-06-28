健身应用市场全球趋势、市场份额、行业规模、增长、机会和到 2028 年的市场预测

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全球健身应用市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内实现市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 25.6% 的复合年增长率增长，预计将达到美元到 2028 年将达到 276.4695 亿。全球健身应用市场正在见证可观的增长，因为人们越来越倾向于健身和减肥，包括糖尿病在内的慢性病患病率增加。使用智能手表和腕带的日益普及也推动了市场的增长。

全球健身应用市场范围和市场规模

全球健身应用市场根据产品、类型、应用、治疗领域、操作系统、购买方式、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。

在产品的基础上，全球健身应用市场细分为护理管理应用、生命体征监测应用、健康和保健应用、女性健康应用、药物管理应用、咨询等应用。到 2021 年，健康和保健应用程序预计将主导市场，因为忙碌的生活方式和 COVID-19 的出现导致人们更加关心自己的健康，这将推动该细分市场的增长。

根据类型，全球健身应用市场分为连接应用和嵌入式设备。到 2021 年，由于人口老龄化、生活方式的改变和健康问题的增加，预计互联应用领域将主导市场。

根据应用，全球健身应用市场细分为锻炼、追踪器、健身游戏等。到 2021 年，跟踪部分预计将主导市场，因为定期提醒可以提高积极性水平，并且通过健身跟踪器，人们可以跟踪他们的日常身体活动。

根据治疗领域，全球健身应用市场细分为心血管、皮肤科和皮肤癌、眼科、糖尿病、呼吸、听力、睡眠障碍、营养等。2021 年，由于人们对健康饮食的认识不断提高以及摄入适当营养的重要性，预计营养将主导市场。

基于操作系统，全球健身应用市场分为 iOS、Android 和 Windows。到 2021 年，由于 IOS 用户数量与其他技术相比有所增加，预计 IOS 细分市场将占据市场主导地位，因为 Apple 手机非常先进，并且具有帮助健身应用程序为其用户提供更多功能的独特设施。

根据购买方式，全球健身应用市场分为订阅和非订阅。2021 年，基于订阅的细分市场预计将主导市场，因为它提供个性化计划、锻炼程序、饮食图表等。这些优势增加了订阅部分的增长潜力。

在最终用户的基础上，全球健身应用市场分为提供商、家庭医疗保健等。由于全球医疗保健中心的数量增加，预计 2021 年供应商部门将主导市场。

在分销渠道的基础上，全球健身应用市场细分为第三方分销商和直接招标。2021年，由于对销售的整体控制，预计第三方分销商将主导全球健身应用市场。

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健身应用市场的国家级分析

分析健身应用市场，并就产品、类型、应用、治疗领域、操作系统、购买模式、最终用户和分销渠道提供市场规模洞察。

健身应用市场报告涵盖的国家有美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、比利时、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、荷兰、瑞士、欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、以色列以及中东和非洲其他地区。

由于智能手机和互联网的普及率不断提高，预计亚太地区的健康和保健应用领域将在 2021 年至 2028 年的预测期内以最高的增长率增长，这有望为市场提供利润丰厚的增长。地区。随着产品开发的增加和人们意识的提高推动了市场的增长，中国在亚太市场和健康和保健领域以领先的增长主导着该国。在北美，由于高技术渗透率和对人口健康的日益关注，美国成为主导国家。在欧洲，

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和健身应用市场份额分析

健身应用市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司与健身应用市场相关的方向有关。

Global Fitness 应用程序中运营的主要公司有 AllTrails, LLC, FITNESS22 LTD, FITNOTES, Google, Jefit, Inc., MyFitnessPal, Inc., Fitbit LLC., Calm, Strava, Inc., Headspace Inc., Firsthand Technology Inc.。 .、komoot、Freeletics GmbH、YAZIO、Lifesum AB、Leap Fitness Group、ASICS DIGITAL, INC.、STRONG FITNESS PTE LTD.、AZUMIO、“RUNTASTIC GMBH”等。许多活动、协议和网络研讨会也由世界各地的公司发起，这些公司也在加速健身应用市场的发展。

例如，

2020 年 11 月，Fitbit LLC 更新了其 OS 5.1 软件，并为 Fitbit Sense 和 Fitbit Versa 3 引入了新功能。此次产品升级提供了更多跟踪 SpO2 水平的方法，让用户更好地管理自己的健康。此次升级为用户提供了创新的新产品，并帮助公司加强了现有产品组合。

2021 年 9 月，runtastic GmbH 与联合国开发计划署、SPECIES、阿迪达斯 TERREX 和 Timothy Olson 合作推出了第三版 Run Wild。Run-wild 是一款为期十天的数字跑步挑战应用程序，允许用户跟踪他们的总跑步距离，并将他们的进度与 GPS 距离跑步进行比较。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资等策略正在改善健身应用市场的商业市场，这也使组织能够改进其健身应用的供应。

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