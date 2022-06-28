到 2028 年医疗物联网 (IoMT) 市场全球行业销售、供应、消费、需求、分析和预测

高质量 的医疗物联网 (IoMT) 市场报告中提供的可行见解和市场数据 有助于由精明和权威的 DBMR 团队制定业务增长战略。该文件侧重于较小的单一主题、问题或人群，而不是整体市场样本。这份行业分析文件揭示了有关该公司的更详细信息。营销报告包含有关买方角色、目标受众和企业客户的有价值信息，以确定产品或服务的可行性和成功。一份国际医疗保健报告深入了解买家是谁、特定市场以及影响目标受众成员的购买决策和行为的因素。

通过使用世界一流的医疗保健报告更好地了解市场将有助于开发产品和广告活动，以更具体地针对目标市场。市场调研报告不仅可以节省时间和金钱，还可以降低业务风险。为了提高公司的行业知识，创建新的广告和营销活动，以及确定目标人群需求，这份行业报告将非常有用。无论公司是研究新产品趋势还是分析现有或新兴市场的竞争，

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在全球范围内，医疗物联网 (IoMT) 市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内见证市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2021 年的预测期内以 23.0% 的复合年增长率增长到 2028 年，预计到 2028 年将达到 1845.9231 亿美元。全球对实时医疗保健解决方案不断增长的需求正在推动医疗物联网 (IoMT) 软件市场的增长。

医疗物联网 (IoMT) 是医疗设备、软件应用程序以及医疗保健系统和服务的组合基础设施，正在迅速改变医疗技术在医疗保健中的作用。医疗物联网可帮助医疗保健组织简化临床管理和工作流程，并从远程位置扩展患者护理。

全球医疗物联网 (IoMT) 市场范围和市场规模

全球医疗物联网 (IoMT) 市场根据组件、平台、服务交付模式、连接设备、应用程序和最终用户进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在组件的基础上，全球医疗物联网 (IoMT) 市场分为硬件、软件和服务。硬件细分为处理器、传感器等。处理器细分为微处理器 (MPU)、应用处理器 (AP)、微控制器 (MCU) 和数字信号处理器 (DSP)。传感器细分为压力传感器、温度传感器、血氧传感器、血糖传感器、心电图（ECG）传感器、湿度传感器、图像传感器、运动和位置传感器、心率传感器、流量传感器、液位传感器等。该软件细分为实时流分析、实时监控、数据管理、网络带宽管理、安全等。数据管理细分为患者数据、产品数据、资产数据等。安全细分为身份访问管理、安全通信、数据加密和令牌化、分布式拒绝服务保护等。服务细分为专业服务和托管服务。专业服务细分为支持和维护、部署和集成以及咨询。到 2021 年，由于越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对医疗保健服务交付的成本效益和高效解决方案日益增长的需求，硬件部分预计将主导市场。支持物联网的医疗设备在收集数据和跟踪各种活动方面发挥着重要作用，从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。防止分布式拒绝服务等 服务细分为专业服务和托管服务。专业服务细分为支持和维护、部署和集成以及咨询。到 2021 年，由于越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对医疗保健服务交付的成本效益和高效解决方案日益增长的需求，硬件部分预计将主导市场。支持物联网的医疗设备在收集数据和跟踪各种活动方面发挥着重要作用，从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。防止分布式拒绝服务等。服务细分为专业服务和托管服务。专业服务细分为支持和维护、部署和集成以及咨询。2021年，由于越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对医疗保健服务交付的成本效益和高效解决方案日益增长的需求，硬件部分预计将主导市场。支持物联网的医疗设备在收集数据和跟踪各种活动方面发挥着重要作用，从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。和建议。到 2021 年，由于越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对医疗保健服务交付的成本效益和高效解决方案日益增长的需求，硬件部分预计将主导市场。支持物联网的医疗设备在收集数据和跟踪各种活动方面发挥着重要作用，从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。和建议。2021年，由于越来越多地采用支持物联网的医疗设备来满足对医疗保健服务交付的成本效益和高效解决方案日益增长的需求，硬件部分预计将主导市场。支持物联网的医疗设备在收集数据和跟踪各种活动方面发挥着重要作用，从而导致在医疗保健用例中开发各种物联网。

基于平台，全球医疗物联网 (IoMT) 市场细分为设备管理、应用程序管理和云管理。设备部门细分为生命体征监测仪、睡眠监测设备、康复设备等。生命体征监护仪细分为脉搏血氧仪、活动监护仪、sprimonitor、心率监护仪、心电图仪、血压监护仪等。睡眠监测设备细分为手腕活动记录仪、睡眠跟踪器、多导睡眠仪等。康复设备被细分为加速度计和传感设备。网络管理细分为服务器、以太网交换机和路由、网关、存储等 2021 年，

在服务交付模式的基础上，全球医疗物联网 (IoMT) 市场分为本地和基于云的市场。到 2021 年，由于本地软件的广泛使用，预计本地部分将主导市场，因为它不需要用户连接互联网来访问数据。尽管大多数企业依靠 Internet 开展业务，但始终担心失去连接可能会影响生产力并导致无法访问关键数据。

基于连接设备，全球医疗物联网 (IoMT) 市场分为有线和无线。到 2021 年，由于网络流量中断攻击更少，并且比无线接入点更不易受到干扰和故障的影响，随着其采用率的增加，预计有线部分将主导市场。

根据应用，全球医疗物联网 (IoMT) 市场细分为可穿戴设备、 医疗保健提供商 、家用医疗设备、社区等。可穿戴设备细分为消费者医疗保健可穿戴设备和临床级可穿戴设备。医疗保健提供者细分为库存管理、人员管理、 患者流量 管理、资产管理和环境监测。家用医疗设备细分为远程医疗、远程耐心监测、 个人应急响应系统 等。社区细分为信息亭、服务点设备、物流、移动服务和 应急响应情报 . 2021 年，随着全球审美意识的提高和身体轮廓领域的进步，预计贴身设备领域将主导市场。

在最终用户的基础上，全球医疗物联网 (IoMT) 市场细分为医院、诊所、研究机构和学者、家庭护理等。由于越来越多地采用电子健康记录 (EHR) 和远程患者监测系统，预计医院部分将在 2021 年主导市场。

要获得有关市场分析的更多见解，请浏览研究报告摘要 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-internet-of-medical-things-iomt-market?rajaas

全球医疗物联网 (IoMT) 市场的国家级分析

分析了医疗物联网 (IoMT) 市场，并通过组件、平台、服务交付模式、连接设备、应用程序和设备提供了市场规模洞察力。最终用户，如上所示。

医疗物联网 (IoMT) 市场报告中涵盖的国家是组件、平台、服务交付模式、连接设备、应用程序和最终用户。由于人们对个人健康的认识不断提高，美国、德国和中国正在主导市场。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球存在和可用性可以标记品牌以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见竞争而面临的挑战，通过提供对国家数据的前瞻性分析，考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和全球医疗物联网 (IoMT) 市场份额分析

医疗物联网 (IoMT) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗物联网 (IoMT) 市场相关。

在北美医疗物联网 (IoMT) 市场运营的主要公司有 Siemens Healthcare GMBH、GE Digital（通用电气的子公司）、Biotronik、Bioserenity、美敦力、波士顿科学公司、Hill-Rom Holdings , Inc.、霍尼韦尔International Inc.、飞利浦、联想医疗信息技术 (Lenovo HIT)、AliveCor, Inc.、VitalConnect、Meru Health 等。DBMR 分析师了解竞争优势并分别为每个竞争对手提供竞争分析。许多业务扩展和产品发布也由全球公司发起，这也加速了医疗物联网 (IoMT) 市场的发展。

例如，

2021 年 4 月，Hillrom, Inc. 推出了新型 Welch Allyn PanOptic Plus 检眼镜和 Welch Allyn MacroView Plus 检耳镜的数字评估创新。这些设备旨在帮助临床医生更早、更准确地诊断耳部和眼部疾病，从而为有效治疗提供更多选择。

2018 年 9 月，VitalConnect。启用 VitalPatch 的家庭监测可测量单导联心电图、心率、呼吸频率、皮肤温度、活动，甚至身体姿势。有一个名为 Vista 解决方案的共享 Web 仪表板。这个智能补丁可以帮助医院工作人员监测病人的生命体征和其他因素。

市场参与者的合资、奖励和认可、协议和其他战略加强了公司在医疗物联网 (IoMT) 市场的影响力，这也有利于组织利益的增长。

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