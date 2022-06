到 2028 年医疗物联网 (IoMT) 市场全球行业销售、供应、消费、需求、分析和预测

2021 年 4 月,Hillrom, Inc. 推出了新型 Welch Allyn PanOptic Plus 检眼镜和 Welch Allyn MacroView Plus 检耳镜的数字评估创新。这些设备旨在帮助临床医生更早、更准确地诊断耳部和眼部疾病,从而为有效治疗提供更多选择。