活性药物成分 (API) 市场份额、趋势、细分和到 2028 年的预测

活性药物成分 (API) 市场 是最合适、最现实和最令人钦佩的市场研究报告，以最高的奉献精神和对业务需求的理解。报告中包含的数据和信息均来自可靠来源，如网站、公司年报、期刊等，并经过市场专家的验证和验证。市场数据使用完善的统计和一致的市场模型进行分析和预测。本市场文件中所做的最新市场信息和分析清楚地突出了市场。可靠的全球市场报告的范围从市场情景延伸到特定市场区域的主要参与者、成本和利润之间的比较价格。

关于活性药物成分 (API) 市场的数据桥市场研究报告提供了对预计在整个预测期内普遍存在的各种因素的分析和见解，同时提供了它们对市场增长的影响。新兴的全球医疗保健行业加速了活性药物成分 (API) 市场的增长

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活性药物成分 (API) 市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内经历市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在预测期内以 7.1% 的复合年增长率增长。预测从 2021 年到 2028 年，预计到 2028 年将达到 3007.2226 亿美元。各种慢性病患病率的上升和人口老龄化的上升是推动预测期内市场活性药物成分 (API) 需求的主要驱动力。

在希腊语中，活性药物成分 (API) 的传统词被称为 pharmakon 或 pharmakon，象征着一种神奇的物质或药物。ICH Q7 中描述的活性药物成分是“旨在用于制造药品的任何物质或物质组合，当用于制造药物时，会成为活性药物成分。这些物质用于提供药理活性。

活性药物成分 (API) 市场范围和市场规模

活性药物成分 (API) 市场根据分子、类型、制造商类型、合成、化学合成、药物类型、用途、效力和 L 治疗应用进行细分。细分市场之间的增长可帮助您分析增长利基和策略以接近市场并确定您的主要应用领域和目标市场之间的差异。

在分子的基础上，活性药物成分（API）市场分为小分子和大分子。到 2021 年，由于越来越多的监管部门批准以及由于新小分子的高渗透力而增加了对新小分子的研究和开发，预计小分子部分将主导活性药物成分 (API) 市场。

根据类型，活性药物成分 (API) 市场分为创新活性药物成分和通用活性药物成分。到 2021 年，由于创新 API 的成本高于通用 API 以及 FDA 对新分子实体的批准增加，预计创新活性药物成分部分将主导活性药物成分 (API) 市场。

根据制造商类型，活性药物成分 (API) 市场分为专属 API 制造商和商业 API 制造商。到 2021 年，由于主要市场参与者为生产高端制造设施和原材料的易得性而进行的巨额投资，预计自营 API 制造商部门将主导活性药物成分 (API) 市场。

在合成的基础上，活性药物成分 (API) 市场细分为合成活性药物成分和生物技术活性药物成分。到 2021 年，由于分子合成的简单协议、不太严格的监管指南以及未来几年许多合成分子将从专利中撤回，预计合成活性药物成分部分将主导活性药物成分 (API) 市场。

基于化学合成，活性药物成分（API）市场细分为 对乙酰氨基酚 、青蒿素、沙格列汀、 氯化钠 、布洛芬氯沙坦钾、依诺肝素钠、卢非酰胺、萘普生、他莫昔芬等。由于 API 的高成本和全球糖尿病病例的增加，预计沙格列汀细分市场将在 2021 年主导活性药物成分 (API) 市场。

根据药物类型，活性药物成分 (API) 市场分为 处方药 和非处方药。到 2021 年，处方药领域将主导活性药物成分 (API) 市场，原因是药物成本高昂，这将增加 API 和 API 的制造成本。

根据用途，活性药物成分 (API) 市场分为临床和 研究 。到 2021 年，由于需要持续供应 API 和原材料的疾病数量不断增加，预计临床部分将主导活性药物成分 (API) 市场。

在效力的基础上，活性药物成分 (API) 市场被细分为低至中效活性药物成分和强效至高效活性药物成分。到 2021 年，低至中效活性药物成分部分预计将主导活性药物成分 (API) 市场，因为它们的毒性和危害性较低。

根据治疗应用，活性药物成分 (API) 市场细分为心脏病学、CNS 和神经病学、 肿瘤学 、骨科、内分泌学、肺病学、胃肠病学、肾病学、眼科和其他治疗应用。到 2021 年，由于心脏病发作、栓塞等心脏病的数量不断增加，预计心脏病学领域将主导活性药物成分 (API) 市场。

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全球活性药物成分 (API) 市场的国家级分析

如上所述，对全球活性药物成分 (API) 市场进行分析，并根据国家、分子、类型、制造商类型、合成、化学合成、药物类型、用途、效力和治疗应用提供市场规模信息。全球活性药物成分 (API) 市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、墨西哥、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、俄罗斯、瑞士、土耳其、奥地利、挪威、匈牙利、立陶宛、爱尔兰、波兰, 欧洲其他地区, 日本, 中国, 澳大利亚, ​​印度, 韩国, 新加坡, 印度尼西亚, 泰国, 马来西亚, 菲律宾, 越南, 亚太地区其他地区, 巴西, 阿根廷, 秘鲁, 南美其他地区, 沙特阿拉伯, 非洲, 美国阿拉伯联合酋长国、以色列、科威特、埃及以及来自中东和非洲的其他地区。

美国在北美的活性药物成分 (API) 市场上占主导地位，由于医疗成本上升和完善的医疗保健，预计北美的小分子细分市场在 2021 年至 2028 年的预测期内将以最高的增长率增长。基础设施。中国正在引领亚太地区活性药物成分 (API) 市场的增长，并且由于活性药物成分 (API) 的可用性增加且成本更低，小分子细分市场在该国占据主导地位。由于消费者对活性药物成分的需求不断增长，德国的小分子细分市场正在主导欧洲活性药物成分 (API) 市场。

报告的国家部分还提供了影响当前和未来市场趋势的国家市场的个别市场影响因素和监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测每个国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国家品牌的重大或罕见的竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

竞争格局和活性药物成分 (API) 市场份额分析

活性药物成分 (API) 市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品测试管道、产品批准、专利、产品广度和范围，应用优势，技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司与全球活性药物成分 (API) 市场相关的方向有关。

全球活性药物成分 (API) 市场报告中涵盖的主要公司是 Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.、Sun Pharmaceutical Industries Ltd.、辉瑞公司、赛诺菲、葛兰素史克公司、AARTI INDUSTRIES LIMITED、Recipharm AB、Jubilant Pharmova Limited、LUPINE . , Aurobindo Pharma, Alembic Pharmaceuticals Limited, AbbVie Inc., AstraZeneca, Alkem Labs, Albemarle Corporation, Saneca Pharmaceuticals, Unichem Laboratories, Neuland Laboratories Ltd., Divi’s Laboratories Limited, HIKAL Ltd., Viatris Inc., Merck KGaA, Novo Nordisk A/ S、Sandoz International GmbH（Novartis AG 的子公司）、Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.、Minakem、BASF SE、Cipla Inc.、CordenPharma International、Piramal Pharma Solutions 以及其他国内和全球参与者。许多产品发布和交易也由全球公司发起，这些公司也在加速活性药物成分 (API) 市场的发展。

例如，

2019 年 6 月，辉瑞公司收购了 Array BioPharma Inc.，该公司专注于发现、开发和商业化用于治疗多种疾病的各种药物。此次收购使公司能够通过参与公司的管道产品组合来加速研发活动。此次收购帮助公司扩大了产品组合，并在包括活性药物成分 (API) 加工市场在内的多个市场实现了可观的增长。

市场参与者的合作、产品发布、业务扩展、奖励和认可、合资企业和其他战略增强了公司在活性药物成分 (API) 市场的市场，这也为组织提供了改进其活性药物供应的优势配料。（API）。

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