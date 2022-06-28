药物发现市场规模、增长、份额、趋势中的人工智能 (AI)

全球药物发现市场人工智能 (AI) 市场研究的最新更新提供了有关行业参与者展示的市场开发活动、增长机会和药物发现中人工智能 (AI) 市场规模的全面宝贵见解 ，并附有关键细分市场的分析、领先和新兴参与者以及地理位置（2022-2029 年）。这份 350 页的研究涵盖了每个被描述的参与者的详细业务概述、其完整的研究和市场发展历史以及最新的新闻和新闻稿。. 它还提供有关市场规模、份额、增长、趋势、需求产品、主要参与者、各种应用和主要地理区域的全面信息

市场分析和规模

人工智能 (AI) 被描述为使用先进技术执行与人类思维相关的活动的机器。药物发现研究的主要目标是寻找有助于预防或治疗特定疾病的药物。检查、收集和应用数据以解决制药行业具有挑战性的医学问题的挑战推动了药物发现市场对人工智能 (AI) 的需求。

Data Bridge Market Research 分析，药物发现市场中的人工智能 (Ai) 预计到 2029 年将达到 78.1893 亿美元的价值，在预测期内的复合年增长率为 41.0%。人工智能在多种药物发现领域的扩展应用，包括多药理学、化学合成、药物筛选、药物设计和药物再利用，预计将显着推动市场增长。

与药物发现市场中的市场领导者和人工智能 (AI) 新兴参与者更进一步。

下载本报告的 PDF 样本副本（包括完整目录、表格和图表列表、图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-药物发现市场

（本报告的样本可根据要求随时提供，并附有 COVID-19 对该行业的影响）

本报告样本包括：

• 关于本研究范围和方法的简要介绍。

• 领先和新兴玩家收入分析。

• 增长动力和市场趋势的主要亮点。

• 最终研究的关键快照。

区域分析的图解说明。

药物发现市场中人工智能 (AI) 的范围/细分

通过提供（软件、服务），

按技术（机器学习、其他技术）

按药物类型（小分子、大分子）

按应用（免疫肿瘤学、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病、其他应用）

按最终用户（制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构）

很明显，维持现状不会推动增长，因此药物发现制造商中的许多人工智能 (AI) 将进入新市场，然后从海外投资中寻求收入和利润的增长。 数据桥市场研究在药物发现市场区域覆盖范围内涵盖了全球人工智能 (AI) 中的20 多个国家级分析 。

了解有关该研究的更多信息@ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market

从地理上看，全球版本的药物发现市场中的人工智能 (AI) 报告涵盖以下地区和国家

北美（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲（德国、法国、英国、荷兰、比利时、西班牙、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

亚太地区（中国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度, 东南亚和其他)

南美洲 (巴西, 阿根廷, 哥伦比亚, 其他)

MEA (沙特阿拉伯, 土耳其, 阿拉伯联合酋长国 (UAE), 以色列, 埃及, 南非和其他 MEA)

为国际市场提供药物发现市场中的人工智能 (AI) 报告以及发展趋势、竞争格局分析和关键区域发展状况。讨论了发展政策和计划，并分析了制造过程和成本结构。该报告还说明了进出口消费、供需数据、成本、价格、收入和毛利率。第三按地区，本报告重点关注美国、欧洲、中国、日本和东南亚、印度在药物发现中的人工智能 (AI) 的销售（消费）、生产、进出口。

药物发现市场报告中人工智能 (AI) 的一些主要参与者是

Exscientia plc、微软、NVIDIA Corporation、IBM、Cyclica、Atomwise, Inc.、DEEP GENOMICS、Cloud Pharmaceuticals, Inc.、Insilico Medicine、BenevolentAI Ltd.、Aria Pharmaceuticals, Inc.、NuMedii……。

提供完整报告（包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表） https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-artificial-intelligence-ai-in-drug-discovery-market

数据来源和研究方法：

我们的分析师通过主要（通过调查和访谈）和次要（包括行业机构数据库、信誉良好的付费来源和贸易期刊）数据收集方法收集信息来起草报告。该报告包含详尽的定性和定量评估。该研究包括增长趋势、微观和宏观经济指标以及法规和政府政策。

针对行业面临的挑战，药物发现市场研究中的人工智能 (AI) 讨论并阐明：

— 由此产生的概述，以了解药物发现行业中的全球人工智能 (AI) 为何以及如何发生变化。

— 药物发现行业的人工智能 (AI) 的发展方向以及首要任务是什么。为了详细说明，Data Bridge Market Research 求助于制造商，以获取财务分析、药物发现公司中的人工智能 (AI) 调查以及对上游供应商和下游买家以及行业专家的采访等见解。

— 在这些多元化参与者中，药物发现公司的人工智能 (AI) 如何最好地驾驭新兴的新行业格局并制定战略以获得市场地位。

药物发现市场范围内的全球人工智能 (AI)

药物发现市场中的人工智能 (AI) 根据产品、技术、药物类型、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

提供

软件

服务

基于产品，药物发现市场中的人工智能 (AI) 分为软件和服务。

技术

机器学习

其他技术

在技​​术的基础上，药物发现市场中的人工智能（AI）被细分为机器学习和其他技术。机器学习进一步细分为深度学习、监督学习、强化学习、无监督学习等机器学习技术。

药物类型

小分子

大分子

根据药物类型，药物发现市场中的人工智能 (AI) 分为小分子和大分子。

应用

免疫肿瘤学

神经退行性疾病

心血管疾病

代谢疾病

其他应用

基于应用，人工智能（AI）在药物发现市场细分为免疫肿瘤学、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病等应用。

最终用户

制药和生物技术公司

合同研究组织

研究中心和学术

政府机构

药物发现市场中的人工智能 (AI) 也已根据最终用户细分为制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构。

药物发现市场中人工智能 (AI) 目录的摘录：

简介

A. 研究假设

B. 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场动态

a. 市场驱动力

B. 市场限制

C. 行业吸引力——波特五力分析

5. 市场细分

6. 竞争格局

a. 供应商市场份额

B. 公司简介

7. 市场机会和未来趋势

8. 产业链、下游买家和采购策略

9. 营销策略分析

……..续……！

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