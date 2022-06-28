到 2029 年，大麻二酚（CBD）油提取物市场规模将达到 377.4 亿美元，复合年增长率为 21.50%

大麻二酚 (CBD) 油提取物市场上发布的最新研究 数据桥市场研究评估市场规模、份额、需求、行业趋势和对 2029 年的预测。该研究结合了定量市场统计数据和定性分析信息，以揭示关键业务部门和最终用途应用的市场规模收入细分。该报告连接了 2012 年至 2022 年的历史数据，并预测到 2029 年，大麻二酚 (CBD) 油提取物市场最新情况的爆发使公司对未来前景充满不确定性，因为价值链的扰动导致经济严重下滑。Canopy Growth Corporation（加拿大）、The Cronos Group（加拿大）、Tilray 是研究报告的一部分，其中一些是关键和新兴参与者。（美国）、Hexo（加拿大）等。

市场分析和规模

大麻二酚 (CBD) 油因其在治疗慢性损伤引起的疼痛方面的有效用途而在很大程度上受到欢迎。此外，它还可以进一步有效对抗炎症、焦虑和失眠，还有助于改善个体的生理和认知功能，同时调节情绪、疼痛和记忆力。大麻二酚 (CBD) 是大麻植物中 113 种已鉴定的大麻素之一，占植物提取物的 40%。

2021 年全球大麻二酚 (CBD) 油提取物市场 价值 79.4 亿美元，预计到 2029 年将达到 377.4 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 21.50%。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和气候链情景。

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如果您是大麻二酚 (CBD) 油提取物行业的一员或打算成为该行业的一员，那么研究将为您提供全面的前景。重要的是让您的市场知识保持最新，由主要参与者和高增长的新兴参与者分析。如果需要根据地理或区域目标分析一组不同的玩家，请向我们咨询您的定制要求。

大麻二酚 (CBD) 油提取物市场：竞争分析

随着消费者行为的急剧变化，大麻二酚 (CBD) 油提取物的公司、品牌和价值利益相关者很想了解对其产品和服务的影响。研究中包括的一些主要竞争对手或制造商是

冠层增长公司

Aphria 公司

极光大麻

玛丽肯公司

蒂雷

GW制药公司

蒂昆奥兰

克罗诺斯集团

卡兹米拉

叶生物科学

今天的大麻生活

CBD 美国萨满

……

按类型划分的市场分析：

按来源类型（大麻、大麻）

应用市场分析：

按分销渠道（B2B、B2C）

按最终用途（医疗、个人用途、制药、健康）

大麻二酚 (CBD) 油提取物市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

越来越意识到它的好处

对大麻二酚的益处及其药用特性的认识不断提高，促使中小型企业的需求和应用增加。此外，制药行业大量采用大麻油可减轻身体疼痛，这是一个积极的信号。这反过来又促进了市场的增长。

此外，诸如针对针对性研究活动的公私资金激增、高可支配收入、快速城市化、生活方式的改变以及全球技术进步导致的产品创新和开发不断增加等因素提升了市场价值。此外，互联网普及率的提高、产品的持续开发和商业化、政府对大麻相关产品使用的支持性规定，特别是在发展中国家，以及人均支出的增加，都将有助于市场未来的增长率。

机会

增加资金和研发业务

此外，联邦政府为研发能力提供的资金激增，加上越来越多的技术进步，以最大限度地降低生产成本和浪费，在 2022 年至 2029 年的预测期内为市场参与者提供了盈利机会。此外，以可持续发展为目标的研发业务将确保资源的最佳和明智使用，这将进一步扩大大麻二酚 (CBD) 油提取物市场的未来增长。

限制/挑战

与原材料价格和可用性相关的问题

原材料和机械设备成本的波动或波动对市场的增长构成重大威胁。此外，全球大麻二酚 (CBD) 油提取物市场的扩张正受到一个地方原材料供应不稳定的阻碍。

规范、标准和法规

政府对与工业活动相关的各种工业应用实施严格的规定，将进一步减缓市场的增长速度。缺乏标准化规则、落后经济体对大麻产品的好处和高成本缺乏认识，以及由于亚太地区监管加强而导致的供需范围转变，都将加剧市场地位。因此，这些因素估计将挑战大麻二酚（CBD）油提取物市场的增长率。

除此之外，为满足不断增长的需求而日益加剧的竞争和供应以及由于生产设备不足而导致的低质量产品开发将进一步阻碍市场扩张。

大麻二酚 (CBD) 油提取物定量市场数据

按主要地区、类型和应用/最终用户划分的市场数据细分

• 按类型划分的大麻二酚 (CBD) 油提取物市场收入和增长率 [集成读卡器解决方案和读卡器配件] (2022-2029)

• 大麻二酚 (CBD) 油提取物按应用分列的市场收入和增长率 [餐厅、酒店、医疗保健、零售、仓库/分销、娱乐、运输和政府]（2022-2029 年）

• 指定的每个地区的大麻二酚（CBD）油提取物市场收入和增长率（2022- 2029)

• 大麻二酚 (CBD) 油提取物市场数量和增长率（按指定、应用和类型）（2022-2029 年）

• 大麻二酚（CBD）油提取物市场收入份额和玩家的同比增长率（2022 年）

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大麻二酚（CBD）油提取物市场报告提供的重要功能和主要亮点：

为什么很多关键参与者没有在 Study 中进行介绍？

–> 市场研究调查收集来自大麻二酚 (CBD) 油提取物行业的多家公司的数据，覆盖范围的基础是 NAICS 标准。然而，这项研究不仅限于介绍少数公司；与销售主管联系以获取定制列表。研究报告的标准版本列出了 Canopy Growth Corporation（加拿大）、The Cronos Group（加拿大）、Tilray 等参与者。（美国）、Hexo（加拿大）、CannTrust（加拿大）、Aurora Cannabis Inc.（加拿大）等。

市场研究范围是否允许进一步细分？

—> 是的，对于深入分析，附加细分适用于高级定制版报告，以更好地得出市场价值。本报告的标准版本涵盖按应用 [餐厅、酒店、医疗保健、零售、仓库/分销、娱乐、运输和政府]、按类型 [，全球大麻二酚 (CBD) 油提取物市场细分百分比，按类型，2021 年（ %)、集成读卡器解决方案和读卡器配件]以及按地区划分 [北美、美国、加拿大、墨西哥、欧洲、德国、法国、英国、意大利、俄罗斯、北欧国家、比荷卢经济联盟、欧洲其他地区、亚洲、中国、日本、韩国、东南亚、印度、亚洲其他地区、南美洲、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、中东和非洲、土耳其、以色列、沙特阿拉伯、阿联酋和中东和非洲其他地区]

乡村景观将提供什么增值？

—> 在报告的高级版本中，两级区域细分允许用户访问按收入和数量划分的国家级市场规模*

* 如适用

Data Bridge Market Research 提供针对以下领域的区域和国家级报告的定制研究。

• 北美：美国、加拿大和墨西哥。

• 南美洲和中美洲：阿根廷、智利和巴西。

• 中东和非洲：沙特阿拉伯、阿联酋、土耳其、埃及和南非。

• 欧洲：英国、法国、意大利、德国、西班牙和俄罗斯。

• 亚太地区：印度、中国、日本、韩国、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚等。

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