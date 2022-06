根据不断增长的需求、行业规模、份额，大麻二酚 (CBD) 注入的食用市场复合年增长率为 25%

“大麻二酚(CBD)注入食用市场的最新研究 DBMR 提供的《2022 年报告》提供了对地理环境、行业规模以及业务收入估计的全面调查。Cannabidiol (CBD) Infused Edible Market 报告提供了市场的整体范围,包括未来供需情景、不断变化的市场趋势、需求、规模、份额、高增长机会,以及对市场未来前景的深入分析。该报告讨论了新兴市场和领先市场参与者的竞争数据分析。此外,它还提供有关市场风险因素、挑战和可能的新路线的全面数据分析。此外,该报告还强调了阻碍市场领先公司采用的市场增长和扩张战略的挑战。

市场分析和规模

预计 2022 年至 2029 年,大麻二酚 (CBD) 注入食用市场将获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析,大麻二酚 (CBD) 注入食用市场预计 2022 年的复合年增长率为 25% -2029。

大麻二酚 (CBD) 注入食品基本上是含有从大麻植物中提取的大麻素药物的食品和饮料。这些药物主要可分为四氢大麻酚(THC)和大麻二酚(CBD)。大麻二酚 (CBD) 注入食品被广泛用于治疗失眠、炎症、慢性疼痛、抑郁、焦虑、呕吐等。

大麻的社会接受度不断提高是促进大麻二酚 (CBD) 注入的食用市场增长的主要因素。除此之外,休闲大麻的日益普及和 CBD 在不同垂直领域的日益普及是在 2022 年至 2029 年预测期内作为大麻二酚 (CBD) 注入食用市场增长决定因素的其他重要因素。对大麻产品的需求增加全球医疗保健支出的增加缓冲了市场的整体增长。此外,快速城市化和人口数量的增长预计将加速市场的整体增长。然而,该产品的高成本应该会阻碍市场在 2022 年至 2029 年的预测期内的增长。此外,

此外,在 2022 年至 2029 年的预测期内,欠发达国家越来越多的宣传活动以传播对 CBD 食品的认识,将进一步为大麻二酚 (CBD) 注入食品市场创造各种盈利机会。法规以及大麻二酚 (CBD) 注入食品的副作用上升也可能对市场增长率构成重大挑战。

此外,Cannabidiol (CBD) Infused Edible Market Research Report 使客户了解市场主要参与者使用的各种策略。这些策略主要包括新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购以及其他扩大其在该市场的足迹的策略。使用最佳统计和连贯模型、市场份额分析和关键趋势分析对市场数据进行分析和预测是坚定的大麻二酚 (CBD) 注入食用市场报告中的主要成就因素。此外,借助经过验证的工具和技术,将复杂的市场洞察转化为更简单的版本,然后提供给用户。

本报告涵盖的市场上的主要驱动参与者:

Bhang Nation、KIVA CONFECTIONS、VCC BRANDS、Canopy Growth、Aurora Cannabis、Tilray、HEXO.、OrganiGram Holdings、The Valens Company、INDIVA. 和 Neptune Wellness Solutions Inc.、Cannabiniers、Canopy Growth Corporation、Aphria Inc.、Daytrip Beverages、 Koios Beverage Corp., G&Juice, Alkaline88, LLC, CANNABIS SATIVA, INC, Honeydrop Beverages, K-Zen Beverages Inc., General Cannabis, Aurora Cannabis, Tilray, Lagunitas Brewing Company, CBD Biotechnology Co. Ltd ……

总体市场规模是使用主要和次要来源得出的。研究过程从使用内部和外部资源进行详尽的二次研究开始,以获得与市场相关的定性和定量信息。它还提供了 全球大麻二酚 (CBD) 注入食品市场的概述和预测 基于北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美等五个主要原因提供的所有细分。此外,还对行业参与者和评论员进行了初步采访,以验证数据和分析。通常参与这一过程的参与者包括行业专家,例如副总裁、业务发展经理、市场情报经理和国家销售经理,以及外部顾问,例如专门研究大麻二酚 (CBD) 的估值专家、研究分析师和关键意见领袖灌输食用工业。

全球大麻二酚 (CBD) 注入食用市场范围和市场规模

大麻二酚 (CBD) 注入食用市场根据来源、类型、形式、等级和应用进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据来源,注入大麻二酚 (CBD) 的食用市场分为大麻和大麻。

根据类型,注入大麻二酚 (CBD) 的食用市场分为无机和有机。

注入大麻二酚 (CBD) 的食用市场的形式部分分为加工油、蒸馏油和分离油

大麻二酚 (CBD) 注入食用市场的等级细分为食品和治疗药物。

注入大麻二酚 (CBD) 的食用市场的应用细分为烘焙产品、巧克力和巧克力棒、饮料、口香糖和喷雾剂以及糖果。

购买理由

通过确定全球大麻二酚 (CBD) 注入食品市场的增长、规模、领先企业和细分市场,节省和减少进行入门级研究的时间。

突出关键业务重点,以指导公司改革其业务战略并在广阔的地域建立自己。

主要调查结果和建议突出了大麻二酚 (CBD) 注入食品市场中重要的进步行业趋势,从而使参与者能够制定有效的长期战略以获取市场收入。

通过利用发达市场和新兴市场的显着增长来制定/修改业务扩展计划。

深入审视全球市场趋势和前景,以及推动市场的因素,以及在一定程度上抑制增长的因素。

通过了解在产品、细分和行业垂直领域支持商业利益的战略,加强决策过程。

为什么是我们?

我们鼓励您提供一份关于大麻二酚 (CBD) 注入食用市场的紧急详细知识报告。

我们构建报告以建立您的工作流程有效性。

描述性图表、逻辑大纲和更多科学工具,以成功且易于掌握的插图为客户提供更真实的信息。

我们为您提供一份报告,向您介绍大麻二酚 (CBD) 注入食品行业的困难和问题,并为您提供有望解决这些问题并扩大您的发展潜力的信息。

感谢您阅读本文;您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节明智的部分或地区明智的报告版本。