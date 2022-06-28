欧洲医用大麻市场将以 24.5% 的复合年增长率扩张：市场趋势-全球行业份额、规模、增长

题为“欧洲医用大麻市场”的研究报告：行业份额、规模、区域增长分析、COVID-19 影响分析和 2029 年预测”并由“数据桥市场研究”出版，是对欧洲医用大麻市场现有统计数据的深入和专门审查，涉及多个方面与业务的统计和增长有关。该报告分为不同的部分，以简化对所包含数据的理解，从而简化市场动态。此外，该报告还涉及主要的战略市场发展，包括研发活动、合作、新产品发布、协议、合资企业、合作伙伴关系、并购以及这些知名参与者在区域范围内的存在和扩张程度。此外，它还包括对扩展欧洲著名医用大麻市场参与者的业务战略进行系统检查。

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市场分析和洞察：欧洲医用大麻市场

医用大麻市场预计将 在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 24.5% 的复合年增长率增长，预计将达到 19,153.13 美元到 2028 年百万。增加医疗用途和大麻合法化正在成为医用大麻市场的驱动力。

大麻是一种精神活性药物，来源于大麻科大麻植物。几年来，它已被广泛用于治疗各种疾病，包括慢性疼痛、癌症、抑郁症、糖尿病、关节炎、青光眼、癫痫、偏头痛、艾滋病和阿尔茨海默氏症等。

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欧洲医用大麻市场报告还跟踪了最新的市场动态，如驱动因素、限制因素以及行业新闻，如合并、收购和投资。该报告按类型、应用提供市场份额、市场规模（数量和价值）、增长率，并结合定性和定量方法对多个地区或国家进行微观和宏观预测。

欧洲医用大麻市场竞争格局提供供应商的详细信息和数据信息。该报告提供了有关玩家在 2022-2029 年期间收入的全面分析和准确统计数据。它还提供了详细的分析，得到了 2022-2029 年期间玩家收入（全球和区域层面）的可靠统计数据的支持。详细内容包括公司描述、主要业务、公司总收入和欧洲医用大麻业务产生的收入、进入欧洲医用大麻市场的日期、欧洲医用大麻产品介绍、近期发展等。

欧洲医用大麻市场的细分和子部分如下所示：

副产品（油、医用大麻干、医用大麻胶囊、Vape 笔、整朵花、面霜和保湿霜、地花、贴片、面膜和精华液、洁面乳、其他）

按来源（天然、合成）、物种（苜蓿、杂种、印度大麻）、衍生物（大麻二酚 (CBD)、四氢大麻酚 (THC)/Delta-8-四氢大麻酚、大麻酚 (CBG)、大麻酚等）

按应用程序（疼痛管理、焦虑、肌肉痉挛、恶心、食欲不振、癌症、关节炎、阿尔茨海默病、癫痫、抑郁症和睡眠障碍、多发性硬化症、自闭症、心理健康状况、提升情绪等）

按给药途径（口服溶液和胶囊、吸烟、外用、蒸发器、其他）

按最终用户（家庭护理机构、医院和康复中心、制药行业、研发中心、其他）

按分销渠道（B2C、B2B），

预计在 2022 年至 2029 年的预测期内，全球欧洲医用大麻市场将以相当大的速度增长。2022 年，市场以温和的速度增长，并且主要参与者越来越多地采用策略；预计市场将在预期范围内上涨。该报告还跟踪了最新的市场动态，如驱动因素、限制因素，以及并购和投资等行业新闻。

该报告可以帮助了解市场并相应地制定业务扩展策略。在战略分析中，从市场定位和营销渠道到潜在增长战略的洞察，为欧洲医用大麻行业的品牌新进入者或现有竞争对手提供深入分析。

2022 年欧洲医用大麻市场报告提供了这一利基行业的独家统计数据、数据、信息、趋势和竞争格局细节。

Tilray

Elixinol Europe Limited

Medical Marijuana, Inc

Peace Naturals Project Inc

BOL Pharma

PharmaHemp

Kiehl’s（欧莱雅的子公司）

ENDOCA

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提供完整报告（包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表）@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-medical-cannabis-market

市场的整体研究是通过考虑事物的传播形成的，从特定国家的人口状况和商业周期到特定市场的微观经济影响。该研究发现，市场范式在区域竞争优势方面发生了变化，因此主要参与者的竞争格局也发生了变化。下游需求分析和上游原材料和设备附加管理。通过表格和数据帮助分析全球全球欧洲医用大麻市场预测，这项研究提供了有关行业状况的关键统计数据，应该是对市场感兴趣的公司和个人的宝贵指导和方向来源。

医用大麻市场范围和市场规模

医用大麻市场根据产品、来源、品种、衍生物、应用、给药途径、最终用户和分销渠道分为八个值得注意的部分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，医用大麻市场分为油、医用大麻胶囊、贴片、全花、地花、电子烟笔、干医用大麻、面霜和保湿霜、面膜和血清、清洁剂等。到 2021 年，由于市场上主要参与者采用了高科技，预计石油部门将主导医用大麻市场。

根据来源，医用大麻市场分为合成和天然。由于医疗保健支出的增加，预计 2021 年合成部分将主导医用大麻市场。

根据品种，医用大麻市场分为籼大麻、苜蓿和杂交大麻。到 2021 年，由于大麻的药用增加，预计大麻籼稻部分将主导医用大麻市场。

根据衍生品，医用大麻市场分为大麻二酚（CBD）、四氢大麻酚（THC）/delta-8-四氢大麻酚、大麻酚、大麻酚（CBG）等。由于市场对医用大麻产品的需求不断增加，预计 2021 年，大麻二酚（ CBD ）部分将主导医用大麻市场。

根据应用，医用大麻市场分为阿尔茨海默病、食欲不振、癌症、癫痫、自闭症、心理健康状况、多发性硬化症、疼痛管理、恶心、肌肉痉挛、关节炎、情绪高涨、抑郁和睡眠障碍，焦虑等。由于研发活动的增加，预计 2021 年，阿尔茨海默病部分将主导医用大麻市场。

根据给药途径，医用大麻市场分为口服溶液和胶囊、吸烟、蒸发器、局部用药等。由于慢性病患病率上升，预计 2021 年口服溶液和胶囊部分将主导医用大麻市场。

根据最终用户，医用大麻市场分为制药行业、研发中心、家庭护理机构、医院和康复中心等。2021年，由于老年人口增加和慢性病流行，预计制药行业将主导医用大麻市场。

在分销渠道的基础上，医用大麻市场分为 B2B 和 B2C。到 2021 年，由于对医疗和临床用途的大麻需求不断增加，预计 B2B 细分市场将主导医用大麻市场。

报告解决的关键问题：-

欧洲医用大麻市场对您的业务前景中的问题领域进行分类

欧洲医用大麻市场趋势了解当前客户的需求

欧洲医用大麻市场对新商机和市场趋势进行分类

欧洲医用大麻获得 2022-2029 年的历史和预测，新的扩展领域，增加您的客户群，制造商的细分数据

Europe Medical Cannabis 通知潜在客户及其需求，可纳入您的服务

欧洲医用大麻为商业增长、销售和最新产品开发设定可实现的目标

欧洲医用大麻市场份额对您的服务做出明智的市场决策并制定有效的策略

欧洲医用大麻市场按其规模降低主要供应商的商业风险、价格、收入、毛利率、成本结构和未来增长、费率、当前位置

欧洲医疗大麻关于未来，接受最可靠的投资中心，评估潜在的商业伙伴

目录的一些要点：

第一章：报告概述

第二章：全球市场增长趋势

第三章：欧洲医用大麻市场价值链

第四章：球员简介

第五章：按地区划分的欧洲医用大麻市场分析

第六章：欧洲各国医用大麻市场分析

第七章：按国家划分的欧洲医用大麻市场分析

第八章：按国家划分的亚太欧洲医用大麻市场分析

第九章：按国家划分的欧洲医用大麻市场分析

第十章：按国家划分的欧洲医用大麻市场分析

第十一章：按类型划分的欧洲医用大麻市场细分

第十二章：按应用划分的欧洲医用大麻市场细分

感谢您阅读本文；您还可以获得北美、西欧或东南亚等个别章节明智的部分或区域明智的报告版本。