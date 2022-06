2022 年膝关节骨关节炎市场-主要制造商、行业需求、规模、份额、复合年增长率为 9.30%

膝关节骨关节炎市场的市场研究 2022 年全球行业研究报告支持将不确定性风险降至最低,并有助于做出正确的决策。膝关节骨关节炎报告为您分析全球市场的市场规模、份额和增长、趋势和成本结构、统计和综合数据。膝骨关节炎报告将增加对 COVID-19 对该行业影响的分析。该报告包括历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术以及相关行业的技术进步。市场分析和竞争对手分析有助于公司确定其产品提供给消费者的尺寸、颜色、设计和价格等范围。报告的竞争格局部分清晰地洞察了关键行业参与者的市场份额分析。此外,在形成大规模膝关节骨关节炎市场报告的同时,已经完成了对产品、服务和商业模式的清晰理解。

Data Bridge Market Research 分析,2021 年膝关节骨关节炎市场价值 59 亿美元,预计到 2029 年将达到 120.2 亿美元,在 2022 年至 2029 年的预测期内,复合年增长率为 9.30%。市场报告由数据桥市场研究团队包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

获取本报告的独家样本 PDF @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-knee-osteoarthritis-market

市场分析和规模

近年来,膝关节骨关节炎市场预计将在预测期内快速增长。根据世界卫生组织的数据,60 岁以上的人中约有 10% 至 15% 患有骨关节炎,女性的患病率高于男性。根据联合国的数据,到 2050 年,60 岁以上的成年人将占全球人口的 20% 以上。保守估计,这 20% 中的 15% 将患有症状性骨关节炎,其中三分之一的人患有严重的骨关​​节炎. 膝关节骨性关节炎(OA),俗称膝关节退行性关节病,是由磨损、劳损和关节软骨逐渐丧失引起的。

市场机会

新兴市场

数量增加 研发活动数量增加

对先进技术开发的投资增加

药物批准和上市激增

膝关节骨关节炎市场的主要参与者

Hoffmann-La Roche Ltd. (瑞士)

Mylan NV (美国)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.(以色列)

Sanofi (法国), Pfizer Inc. (美国)

GlaxoSmithKline plc (英国)

Novartis AG (瑞士)

Zydus Cadila (印度)

Boehringer Ingelheim国际有限公司。(德国)

Apotex Inc. (加拿大)

AstraZeneca (英国)

Horizo​​n Therapeutics PLC (爱尔兰)

Johnson & Johnson (美国)

Bayer AG (德国)

……

市场细分

治疗类型

药物:

度洛西汀

对乙酰氨基酚

非甾体抗炎药(NSAIDs)

手术:

关节置换

重新调整骨骼

润滑注射

可的松注射

治疗:

经皮神经电刺激 (TENS)

职业治疗

物理治疗

诊断:

成像测试

磁共振成像 (MRI)

X 射线

关节液分析

血液测试

其他

剂型

片剂

注射剂

其他

管理途径:

口服

非肠道

其他

终端用户:

医院

专科诊所

家庭护理

其他

分销渠道:

医院药房

零售药房

网上药房

其他

按国家/地区(美国、加拿大、墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、比利时、荷兰、瑞士和欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、新西兰、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和亚太其他地区、巴西、阿根廷和南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、阿曼、埃及、以色列以及中东和非洲其他地区)

访问完整报告 @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-knee-osteoarthritis-market

膝关节骨性关节炎市场动态

驱动程序

骨关节炎患病率增加

据估计,骨关节炎患病率的上升将促进膝关节骨关节炎市场的增长。受伤、肥胖和各种其他因素会导致骨关节炎。受损的身体部位有严重的关节疼痛和僵硬。关节肿胀、腿和四肢刺痛以及活动范围减少都是骨关节炎的迹象。

增加医疗基础设施投资

影响膝关节骨关节炎市场增长率的另一个重要因素是医疗保健支出的增加,这有助于改善其基础设施。此外,各种政府组织旨在通过增加资金来改善医疗保健基础设施,这将进一步影响市场动态。

老年人口数量不断增加

据估计,在 2022-2029 年的预测期内,激增的老年人口将促进市场的扩张。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,全球老年人口在 2010 年估计超过 5.24 亿,预计到 2050 年将增加到近 20 亿。由于免疫系统受损,老年人更容易患膝关节疾病骨关节炎,进一步估计将提升市场的增长率。

通用膝关节骨关节炎市场研究报告中包含的市场研究、见解和分析使市场清楚地成为焦点,从而可以轻松攀登成功的阶梯。它为他们提供最好的解决方案和有关市场趋势的详细信息。 全球膝关节骨关节炎市场 研究报告对与营销领域的任何主题相关的事实进行了系统、中肯和影响深远的研究。因此,膝骨关节炎报告的数据不仅抑制了模糊性的风险,而且有助于做出正确的决策,同时维护公司及其产品的声誉。

COVID-19 对膝关节骨关节炎市场的影响

在预计期间,膝骨关节炎市场预计将受到 COVID-19 爆发的限制。自 2019 年 12 月出现以来,COVID-19 病毒已传播到地球上几乎每个国家,促使世界卫生组织 (WHO) 宣布其为突发公共卫生事件。COVID-19 是一种新型冠状病毒,被确定为肺炎病例的病原体。这种病毒在世界范围内迅速传播,造成大量人死亡。2020 年 3 月,世界卫生组织 (WHO) 将 COVID-19 标记为全球大流行病,并建议采取严格措施防止疾病传播。从那时起,大流行推迟了医疗保健部门的扩张并扰乱了供应链。此外,许多国家的政府已在全国范围内实施封锁以阻止 COVID-19 的传播。同样,世界各地许多国家的医疗保健组织都难以继续其供应链活动。供应链缓慢阻碍了膝关节骨关节炎市场。

寻找定制或是否有任何查询联系我们 @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-knee-osteoarthritis-market

目录 – 主要要点

概述

执行摘要

膝关节骨关节炎市场 – 初创公司 场景

膝关节骨关节炎 – 行业市场进入 场景

膝关节骨关节炎市场力量

战略分析

膝关节骨关节炎 – 按细分(市场规模 – 百万/十亿美元)

膝关节骨关节炎市场 – 行业/细分市场竞争格局

膝关节骨关节炎市场– 按国家/地区分列的主要公司列表

公司分析

附录

方法

完整报告在这里(包括完整目录、表格和数字列表、图表和图表)@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-knee-osteoarthritis-market

该报告回答了以下问题:

市场的市场规模、市场份额和预测是多少?

在预测期内,COVID-19 塑造全球膝关节骨性关节炎市场趋势的抑制因素和影响是什么?

在市场预测期内(2022-2029 年)投资哪些产品/细分/应用/关键领域?

膝关节骨关节炎市场分析中机会的竞争格局是什么?

膝关节骨关节炎市场预测中的技术趋势和监管框架是什么?

膝关节骨关节炎市场领先供应商的市场份额是多少?

哪些模式和战略举措被认为适合进入市场?

感谢您阅读本文;您还可以获得北美、西欧或东南亚等个别章节明智的部分或区域明智的报告版本。