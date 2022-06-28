欧洲 CBD 贴片市场规模、收入、机会份额、需求、顶级领导者

欧洲 CBD 贴片市场 预计在 2022-2029 年的预测期内将出现可观的增长。本报告提供详细概述市场增长、规模、份额、趋势、稳定性行业政策、最新创新和顶级制造商分析，但对 2029 年之后的预测。管理投影仪行业文件具有广泛阅读的解决方案机会、投资计划、发展历史、美德形状市场的影响因素是对业务有利的。本报告提供了主导市场的所有主要参与者和品牌的公司简介。报告全面研究了他们的产品发布、合资企业、并购以及各自对销售、进口、出口、收入和复合年增长率值的影响。

欧洲 CBD 贴片市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析，该市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 18.9% 的复合年增长率增长，预计将达到 107,561.17 美元到 2028 年将达到 1000 万。用于缓解疼痛和提高消费者意识的 CBD 产品和贴片的使用增加是 CBD 贴片市场增长的驱动力。

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欧洲 CBD 补丁市场：细分

副产品（储库、基质和层药物粘合剂）、物种（籼稻、杂种和苜蓿）、包装（2 到 5 个贴片、单贴片和超过 5 个贴片）、剂量（低于 30 毫克，30-40毫克、40-50 毫克及 50 毫克以上）

按衍生物（大麻二酚 (CBD)、四氢大麻酚 (THC) 等）

按应用（慢性疼痛、焦虑、关节炎、情绪高涨、神经疼痛等）

按来源类型（天然和合成）

按最终用户（家庭护理环境、研发中心、医院、诊所、康复中心等）

按分销渠道（药房和药房、在线和传统商店）

欧洲 CBD 贴片市场：主要参与者洞察

爸爸和巴克利

Purekana LLC

治疗师自然

永远纯有机有限公司

斯诺登医疗保健

……

欧洲 CBD 贴片市场：概述

CBD 贴剂是含有大麻二酚 (CBD) 的透皮贴剂。它们通过皮肤缓慢地将 CBD 释放到血液中。有些人可能更喜欢这种 CBD 输送系统，而不是吸入蒸发的 CBD 或通过食物或饮料口服摄入。CBD 贴片对于某些应用可能是更合适的选择，例如治疗疼痛，尽管个人偏好将在选择服用 CBD 的最佳方式方面发挥作用。这种透皮方法将 CBD 快速输送到贴片周围的局部区域。从那里，它进入血液。当人们口服 CBD 时——例如，通过油或软糖——该化合物必须首先通过消化系统。然后身体可能会使用它，将其分解，甚至只是将其作为废物排出体外。因此，大部分口服 CBD 剂量可能会在消化系统中丢失。

具有消费者意识的 CBD 贴片使用的增加是市场的主要驱动因素。与 CBD 和 THC 相关的副作用可能被证明是一个挑战，但扩大 CBD 贴片医学应用的研究范围被证明是一个机会。政府和医疗机构对将 CBD 用于医疗应用的限制以及因 Covid-19 对原材料供应链的影响而面临的挑战是限制因素。

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欧洲 CBD 贴片市场的好处：

分析行业不断变化的竞争动态，了解欧洲 CBD 贴片市场中各种产品/解决方案/技术的吸引力商。

驱动和抑制市场增长的因素的未来展望

深入的 8 年预测以及市场增长预测

对关键产品细分及其增长预测进行综合分析，以便于理解

为在市场上运营的公司提供竞争优势

对老牌公司和行业新进入者的战略建议

深入分析细分市场，全面洞察市场，协助制定投资策略

欧洲 CBD 贴片市场范围和市场规模

欧洲 CBD 贴片市场根据产品、品种、包装、剂量、衍生物、应用、来源类型、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

在产品的基础上，CBD 贴剂市场细分为储层、基质和层状药物粘合剂。到 2021 年，水库部分将主导 CBD 贴片市场，因为它在各种 CBD 应用中的使用及其在更长时间内的稳定和可控释放。

根据品种，CBD 贴片市场分为大麻籼、杂交和苜蓿。2021 年，与苜蓿和杂交品种相比，大麻籼稻部分由于其高 CBD 和低 THC 百分比而主导 CBD 贴片市场。由于许多地区在产品中使用 THC 有限制，因此首选 Cannabis Indica。

在包装的基础上，CBD 贴片市场分为 2 到 5 片、单片和 5 片以上。到 2021 年，由于其高可用性以及制造商在此范围内的一系列补丁提供的折扣，两到五个补丁细分市场将主导 CBD 补丁市场。

根据剂量，CBD 贴剂市场分为 30 毫克以下、30-40 毫克、40-50 毫克和 50 毫克以上。2021 年，低于 30 毫克的部分将主导 CBD 贴片市场，因为该市场处于起步阶段，新消费者从低剂量开始，然后根据需要增加。

在衍生品的基础上，CBD 贴片市场分为大麻二酚（CBD）、四氢大麻酚（THC）等。2021 年，由于根据使用国对四氢大麻酚 (THC) 含量的限制为 0.2-0.3%，以及与四氢大麻酚 (THC) 相关的副作用，大麻二酚 (CBD) 细分市场将主导 CBD 贴片市场。

根据应用，CBD 贴片市场细分为慢性疼痛、焦虑、关节炎、提升情绪、神经疼痛等。2021 年，由于颈部疼痛、肩部疼痛等慢性疼痛病例的增加以及疼痛缓解应用中贴片的高可用性，慢性疼痛部分将主导 CBD 贴片市场。

根据来源类型，CBD 贴片市场分为天然和合成。2021 年，由于消费者对天然产品的信任，天然部分将主导 CBD 贴片市场，因为植物基产品被认为是安全的，没有任何皮肤问题或过敏。

根据最终用途，CBD 贴片市场细分为家庭护理环境、研发中心、医院、诊所、康复中心等。2021 年，家庭护理设置部分将主导 CBD 贴片市场，因为 CBD 产品的使用尚未在医院和诊所获得批准。

根据分销渠道，CBD 贴片市场分为药房和药店、在线商店和传统商店。到 2021 年，由于其存在和从制造商到消费者的成熟供应链，药房和药房部门将主导 CBD 贴片市场。

根据国家/地区，CBD 贴片市场分为英国、德国、法国、意大利、瑞士、西班牙、比利时、荷兰、土耳其、俄罗斯和欧洲其他地区。2021 年，由于其发达的市场和该国较高的制造商，英国将主导 CBD 贴片市场。

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本报告回答的一些关键问题：

欧洲 CBD 贴片市场的全球主要制造商有哪些？他们的经营状况（产能、生产、销售、价格、成本、毛额和收入）如何？

欧洲 CBD 贴片行业供应商面临的欧洲 CBD 贴片市场机遇和威胁是什么？

哪种应用程序/最终用户或产品类型可能寻求增量增长前景？

持有欧洲 CBD 贴片市场的重点方法和限制是什么？

全球行业有哪些不同的销售、营销和分销渠道？