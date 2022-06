按增长、主要参与者、份额、收入分列的临床实验室服务市场规模全球分析

DBMR 关于 全球临床实验室服务市场的报告 非常详细地讨论了市场的增长。它彻底讨论了促进和阻止市场的所有因素。该报告还通过监测突出贡献者及其关键产品的优势和劣势,关注市场竞争动态。本报告详细分析了临床实验室服务行业的增长因素,并分析了到 2029 年的市场份额、最新趋势、规模和预测。临床实验室服务行业报告研究了市场中的关键机会和影响因素对企业有用。研究目标是介绍北美、中国、欧洲、东南亚、日本以及全球的临床实验室服务发展。

Data Bridge Market Research 分析, 临床实验室服务市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 6.2% 的复合年增长率增长, 预计到 2027 年将从 2019 年的 1346.9252 亿美元达到 2179.4133 亿美元。

临床实验室服务市场情景

根据数据桥市场研究,北美地区临床实验室服务市场的市场份额最高,其次是欧洲和亚太地区。市场领导者 Siemens Healthineers AG 的市场份额估计约为 5% 至 10%。Siemens Healthineers AG 2019 年的销售收入较 2018 年增长 2.68%,实现销售收入 162.7903 亿美元。根据 Data Bridge 市场研究,北美地区临床实验室服务市场的市场份额最高,其次是欧洲和亚太地区。市场领导者 Siemens Healthineers AG 在美洲的市场份额估计约为 40%。Siemens Healthineers AG 是全球领先的医疗保健解决方案和服务提供商,在全球 180 多个国家/地区,该公司还不断参与其诊断和治疗成像产品组合以及实验室诊断和分子医学产品和服务的创新。Siemens Healthineers AG 的临床实验室服务收入增长了 4%。Siemens Healthineers 还参与了其数字健康服务和企业服务的开发。

这份临床实验室服务报告包含有关市场定义、分类、应用和参与的无限知识和信息,还解释了从 SWOT 分析中获得的市场驱动因素和限制因素。通过将此临床实验室服务市场报告应用市场情报,行业专家可以衡量战略选择,总结成功的行动计划并支持公司做出关键的底线决策。此外,为生成本市场报告而收集的数据、事实和数据均来自可信赖的来源,例如网站、期刊、合并、报纸和其他真实来源。这份临床实验室服务报告所保持的至高无上和透明性使其获得了会员公司和客户的信任和信赖

全球临床实验室服务部门和市场数据细分如下:

按专业(临床化学检测、血液学检测、微生物学检测、免疫学检测、药物滥用检测、细胞学检测、基因检测)

按提供者(医院实验室、独立和参考实验室、护理和医师办公室实验室)

按应用(生物分析和实验室化学服务、药物开发相关服务、药物发现相关服务、毒理学测试服务、细胞和基因治疗相关服务、临床前和临床试验相关服务、其他临床实验室服务)

全球临床实验室服务市场的主要参与者包括-

Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER)

Laboratory Corporation of America Holding

Quest Diagnostics Incorporated

Spectra Laboratories(Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 的子公司)

DaVita Inc.

Eurofins Scientific

UNILABS

SYNLAB International GmbH

MIRACA HOLDINGS Inc.

Sonic Healthcare

ACM Global Laboratories

amedes Group

LifeLabs

Alere(雅培的子公司)

Charles River

Siemens Healthineers AG

BioReference Laboratories, Inc.

NeoGenomics Laboratories, Inc.

KingMed Diagnostics

Genomic Health

….

临床实验室服务报告显示关键参与者、主要合作、并购以及趋势创新和业务政策的数据。该报告突出了当前和未来的市场趋势,并分析了买家、替代品、新进入者、竞争对手和供应商对市场的影响。本临床实验室服务市场报告中解释的关键主题包括市场定义、市场细分、关键发展、竞争分析和研究方法。为实现最大的投资回报 (ROI),了解此临床实验室服务报告发挥作用的市场参数非常重要,例如品牌知名度、市场格局、未来可能出现的问题、行业趋势和客户行为。

例如,

2019 年 9 月,Spectra Laboratories 宣布在 Southaven 的 Stateline 商业园建造一个 200,000 平方英尺的设施。300多名工人将在那里检查样本,以评估患者肾脏的质量。该机构快速分发测试结果,使患者能够及时获得所需的特定护理。这种扩张提高了公司的生产力,从而增加了他们的市场份额。

2018 年 9 月,领先的肾脏护理服务提供商 DaVita Inc. 的子公司 DaVita Kidney Care 宣布完成占地 150,000 平方英尺的 DaVita Laboratories 设施,这是一家为 DaVita 透析诊所及其客户提供服务的临床实验室。这种扩张将增加公司的市场价值。

全球临床实验室服务市场范围和市场规模

全球临床实验室服务市场根据专业、提供者和应用进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据专业,市场细分为临床化学检测、微生物检测、血液学检测、免疫学检测、细胞学检测、基因检测和药物滥用检测。由于肝脏疾病、心血管疾病和血液疾病等慢性疾病的病例不断增加,临床化学检测领域正在主导市场,这增加了使用临床化学服务的需求。此外,用于快速诊断疾病的即时检测解决方案的需求不断增长,预计将有助于市场显着增长。

全球临床实验室服务需求的增长是临床化学检测需求增加的突出因素之一。例如,在英国,通常公民每年都要由实验室专家完成 14 项测试。然而在美国,实验室检测是唯一数量最多的医疗活动,每年进行大约 130 亿次检测。因此,这一因素导致患者转向临床化学测试,因为它提供了在临床实验室测试中进行的广泛测试。在当前情况下,技术进步提高了患者进行实验室检测的范围,实验室检测正逐渐变得更加精确和负担得起。例如,即时检测 (POCT) 经常应用于医院和其他医疗保健实践中,因此患者无需前往临床实验室进行检测。越来越多地使用即时检测测试减少了通常在工业实验室执行的测试需求。

全球对早期和准确疾病诊断的需求不断增长,是临床实验室服务需求激增的突出因素之一。例如,在 2018 年,世界卫生组织预计将有 180 万例新病例和近 861,000 人死于结直肠癌 (CRC)。这一因素增加了全球临床实验室的数量,因为延迟获得癌症护理在晚期表现中非常普遍,尤其是在弱势群体和资源环境较低的情况下。

根据供应商,市场分为独立和参考实验室、基于医院的实验室、基于护理和医师办公室的实验室。由于医院中受伤病例的增加导致高患者数量和高测试需求,基于医院的实验室部分正在主导市场。此外,预计零售诊所对疾病监测的倾向不断上升,将对医院实验室的需求产生积极影响。医院获得新技术和在疾病检测部门雇用训练有素的专业人员的能力为创造最高收入创造了机会。此外,临床实验室是任何医院更重要的部分。

