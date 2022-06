医疗保健商业智能市场规模、份额、收入、最新趋势、业务促进策略

我们的研究团队最近完成的一份题为《 全球 医疗保健商业智能市场规模、 份额、增长、行业趋势和到 2029 年的预测》的市场研究报告描述了过去、现在和预测期间行业的全面协作分析。该报告确定了全球医疗保健商业智能行业市场的历史增长分析和当前情景,并旨在就全球市场增长预测提供可操作的见解。该报告阐明了所有垂直行业,如竞争性市场情景、区域存在和发展机会。下一部分涵盖基于收入和增长率的市场竞争格局。此外,它还解释了市场类型、应用和价格分析。

到 2027 年,医疗保健商业智能市场预计将增长 146.6 亿美元,从 2020 年到 2027 年的复合年增长率为 14.05%。不断增长的高级分析增强老式商业智能正在推动医疗保健商业智能市场在预期期间的市场增长2020 年至 2027 年。

下载独家样本(350 页 PDF)报告:了解 COVID-19 对该行业的影响@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-healthcare-business-intelligence-market &ab

全球医疗保健商业智能市场分析和洞察:人工智能在医疗保健数据处理中的日益普及正在推动医疗保健商业智能的市场增长。大数据实施和政府改善医疗保健解决方案的举措等革命性进步正在推动医疗保健商业智能市场。在数据库中萌芽患者及其信息馈送以进行各自的登记已成为一项繁琐的任务,要管理如此繁琐的工作量,需要数字化阶段电子健康记录系统的需求正在推动医疗保健商业智能市场的收入图上升. 不断上升的信息技术进步和云服务渗透以加强医疗保健基础设施正在使成功的增长垂直转向有利于医疗保健商业智能市场,该市场完全支持针对新兴经济体提供医疗保健服务的 IT 参与者。在 2020 年至 2027 年的预测期内,这些特定的驱动因素正在推动医疗保健商业智能市场的战略业务发展。

2019年医疗保健商业智能市场发展

2019 年 2 月,Hologic Inc. 推出了商业智能工具,该工具将有助于管理乳房 X 光检查设备,还可以防止意外停机并有助于监控技术人员的表现。先进的平台还将提供可操作的见解,以优化成像中心的性能。

全球医疗保健商业智能市场研究报告还提供最新的公司数据和行业未来趋势,让您识别推动利润增长和生产力的产品和最终用户。市场报告列出了最重要的竞争对手,并提供了对影响市场的关键因素的战略行业分析。该报告包括对重要行业趋势、市场容量、市场份额估计和领先行业参与者概况的预测、调查和讨论。全球医疗保健商业智能行业市场研究报告提供独家生命统计、信息、数据、趋势和竞争格局细节。

提及的公司包括(我们也可以根据需要添加其他公司。):

Microsoft

IBM Corporation

Oracle

SAP SE

SAS Institute Inc.

TABLEAU 软件

MicroStrategy Incorporated。

QlikTech International AB

Information Builders

Sisense Inc.

Yellowfin International Pty Ltd

Board International

Perficient, Inc.

TIBCO Software Inc.

Infor。

提供Domo, Inc

完整报告(包括完整目录、表格和图表列表、图表和图表)@ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-healthcare-business-intelligence-market &ab

由于强大的医疗保健基础设施和先进的 IT 解决方案和服务,北美在医疗保健商业智能市场占据主导地位,而由于各种成熟市场的关注,预计亚太地区将在 2020 年至 2027 年的预测期内以最高增长率增长玩家扩大他们在这个特定地区的影响力。

报告范围:

市场报告列出了最重要的竞争对手,并提供了对影响市场的关键因素的战略行业分析。本报告将帮助您建立医疗保健商业智能市场的产业发展格局和特征。为国际市场提供全球医疗保健商业智能市场分析,包括发展趋势、竞争格局分析和重点区域发展状况。讨论了发展政策和计划,并分析了制造过程和成本结构。该报告还说明了进出口消费、供需数据、价格、成本、收入和毛利率。

全球医疗保健商业智能市场细分和市场数据细分如下所示:

按组件(平台、软件、服务)

按功能(查询和报告、OLAP 和可视化、性能管理)

按应用程序(财务分析、运营分析、临床分析)

按部署(本地模型、基于云的模型、混合模型) )

按最终用户(付款人、提供者、健康信息交换 (HIE)、责任医疗组织 (ACO)、管理式医疗组织 (MCO) 和第三方管理员 (TPA))

医疗保健商业智能市场地理部分

北美(加拿大、美国和墨西哥)

欧洲(德国、英国、比荷卢经济联盟、法国、俄罗斯和意大利)

亚太地区(日本、韩国、中国、印度和东南亚)

南美(阿根廷、巴西、秘鲁) 、哥伦比亚等)

中东和非洲(阿拉伯联合酋长国、埃及、沙特阿拉伯、尼日利亚和南非)

欲了解更多信息或在购买前查询或定制,请访问@https ://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before -buying/?dbmr=global-healthcare-business-intelligence-market &ab

该报告还关注全球医疗保健商业智能市场的全球主要领先行业参与者,提供公司简介、产品图片和规格、价格、容量、成本、生产、收入和联系信息等信息。还进行了上游原材料和设备以及下游需求分析。分析了全球医疗保健商业智能市场发展趋势和营销渠道。最后,评估新投资项目的可行性并提供总体研究结论。

全球医疗保健商业智能市场对本报告的期望:

– 重点研究“利基”战略和市场开发与渗透场景

– 分析美国和其他新兴地区全球医疗保健商业智能行业的并购、合作伙伴和合资企业

– 全球市场份额分析中排名前 10 位的全球医疗保健商业智能公司:2019 年和 2020 年的领先者和落后者

– 获得有关竞争对手信息的战略见解,以制定有效的研发举措

– 识别新兴参与者并制定有效的应对策略以超越竞争优势

– 确定主要参与者为市场开发提供的重要且多样化的产品类型/服务

还有很多 …

购买全球医疗保健商业智能市场报告的单用户许可证@ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/singleuser/global-healthcare-business-intelligence-market&ab

通过表格和数据帮助分析全球医疗保健商业智能市场,这项研究提供了有关行业状况的关键统计数据,是对市场感兴趣的公司和个人的宝贵指导和方向来源。

TOC的关键点:

第 1 章医疗保健商业智能,全球市场业务概述

第 2 章按类型划分的主要细分 [基于云和本地]

第 3 章主要应用细分(收入和数量)

第四章制造业市场细分

第 5 章销售和估计市场研究

第 6 章主要制造商生产和销售市场比较细分

第 8 章制造商、交易和关闭市场评估和积极性

第 9 章按总体市场规模和按类型划分的收入的主要公司细分

第11章业务/产业链(价值与供应链分析)

第 12 章结论和附录

感谢您阅读本文;您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节明智的部分或地区明智的报告版本。

报告定制服务:

Data Bridge Market Research 可根据您的需要定制报告。该报告可以个性化以满足您的要求。请与我们的销售团队 (Corporatesales@databridgemarketresearch.com) 联系,他们将保证您获得一份适合您需要的报告。