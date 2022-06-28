药物发现市场中的人工智能 (AI) 全球趋势、份额、市场规模、增长、机会和到 2029 年的市场预测

DBMR 发布的新业务研究报告，标题 为药物发现市场中的全球人工智能 (AI) 到 2029 年的研究预测。本报告提供了详细的竞争分析，包括市场份额、规模、增长、趋势、需求、收入、成本结构、细分市场和 2029 年的未来范围。本研究按制造商、地区对全球健康和安全产品细分数据进行分类、类型和应用，还分析了市场驱动因素、机遇和挑战。这份全球药物发现市场人工智能 (AI) 市场报告提供了估计 2022 年的数据，并预测到 2029 年的价值（百万美元）和数量（MT）。该报告还包括预测因素、宏观经济因素和药物发现市场中人工智能 (AI) 的市场前景。该研究是通过应用自上而下和自下而上的方法以及进一步的迭代方法来进行的，这些方法用于验证和调整药物发现市场中全球人工智能 (AI) 的市场估计和趋势。药物发现市场报告中的人工智能 (AI) 将增加对 COVID-19 对该行业影响的分析。

根据 Data Bridge Market Research 的一项新研究，到 2027 年，全球药物发现市场中的人工智能 (AI) 市场规模预计将达到 39.3287 亿美元，从 2020 年到 2027 年的复合年增长率为 40.5%。

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到 2027 年，药物发现市场中的人工智能 (AI) 预计将以 40.5% 的复合年增长率增长至估计价值 39.3287 亿美元，缺乏数据集和缺乏熟练劳动力等因素将成为增长的制约因素2020年至2027年预测期内的市场。

一些因素，例如患者和医生对人工智能好处的认识不断提高，以及采用基于云的应用程序和服务正在推动市场的增长。

“2020-2027 年药物发现市场中的全球人工智能 (AI) 报告重点介绍了药物发现行业中人工智能 (AI) 的主要市场动态，涵盖历史数据、当前市场趋势、环境、技术创新、即将到来的技术和技术进步相关行业。

研究中介绍的一些关键参与者是

Microsoft

NVIDIA Corporation

IBM Corporation

Atomwise, Inc

DEEP GENOMICS

Cloud Pharmaceuticals, Inc

Insilico Medicine

BenevolentAI Ltd

Exscientia

Cyclica Inc

Numerate

NuMedii, Inc

Envisagenics

twoXAR, Incorporated

OWKIN, INC

XtalPi Inc

BERG LLC

如果您参与或打算参与药物发现行业的人工智能 (AI)，那么本研究将为您提供全面的展望。按产品（软件、服务）、技术（机器学习、其他技术）、药物类型（小分子、大分子）、应用（免疫肿瘤学、神经退行性疾病、心血管疾病）细分市场知识至关重要、代谢疾病、其他应用）、最终用户（制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心和学术和政府机构）、药物发现和其他领域以及主要参与者。如果您想根据您的目标或地理位置对不同的公司进行分类，我们可以根据您的要求提供定制。

药物发现研究中的人工智能 (AI) 是按过去几年定义各个细分市场和国家的市场规模，并预测未来 7 年的价值。该报告汇集了行业事实的每个定性和定量元素，包括：市场份额、市场规模（2010-2020 年的价值和数量，以及对 2027 年的预测），这些因素在竞争性考试中对每个相关国家都表示赞赏。此外，该研究还提供了有关关键要素的深入统计数据，其中包括定义市场未来增长前景的驱动因素和限制因素。

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研究中考虑的重要年份是：

历史年份——2010-2019；基准年——2019；预测期** – 2020 年至 2027 年 [** 除非另有说明]

药物发现市场中人工智能 (Ai) 的细分和子部分如下所示：

该研究按以下产品类型细分：按产品（软件、服务）、

按技术（机器学习、其他技术），主要应用/最终用户行业如下：机械设备、汽车及其他

按药物类型（小分子、大分子）、应用（免疫肿瘤学、神经退行性疾病、心血管疾病、代谢疾病、其他应用）

按最终用户（制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构）

参与市场的一些主要参与者/制造商是 Microsoft、NVIDIA、IBM、Atomwise、DEEP GENOMICS、Cloud Pharmaceuticals、Insilico Medicine、BenevolentAI- Ltd、Exscientia、Cyclica、Numerate、NuMedii、Envisagenics、twoXAR、Incorporated、OWKIN、XtalPi、伯格有限责任公司。

如果在药物发现市场中选择全球版本的人工智能 (AI)，则主要地区提供如下分析：

– 北美（美国、加拿大和墨西哥）

– 欧洲（德国、法国、英国、荷兰、俄罗斯、意大利和欧洲其他地区）

– 亚太地区（中国、日本、澳大利亚、新西兰、韩国、印度和东南亚）

– 南美洲（巴西、阿根廷、哥伦比亚、其他国家等）

– 中东和非洲（沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、以色列、埃及、尼日利亚和南非）

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研究中获得的关键答案是

哪个地区对产品/服务有更好的需求？

大玩家有哪些策略帮助他们获得区域市场份额？

复合年增长率和同比 (YOY) 增长可能急剧上升的国家/地区？

长期投资的市场可行性如何？

该国将为药物发现市场中人工智能 (AI) 的现有和新参与者提供什么机会？

与特定地区的供应商相关的风险分析？

哪些影响因素推动了近期药物发现对人工智能 (AI) 的需求？

全球人工智能 (AI) 中各种因素对药物发现市场增长的影响分析是什么？

区域市场的最新趋势是什么？它们有多成功？

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有 15 个章节展示药物发现市场中的全球人工智能 (AI)。

第 1 章，关于执行摘要，描述药物发现市场、应用（制药和生物技术公司、合同研究组织、研究中心以及学术和政府机构）中全球人工智能 (AI) 的定义、规范和分类

第二章，研究目的。

第三章，展示研究方法和技术。

第 4 章和第 5 章，展示药物发现市场分析、细分分析、特征中的人工智能 (AI)；

第 6 章和第 7 章，展示五种力量（买家/供应商的议价能力）、对新进入者的威胁和市场状况；

第 8 章和第 9 章，按区域划分显示分析[亚太、北美、欧洲、南美和中东和非洲]、比较、领先国家和机会；区域营销类型分析、供应链分析

第 10 章，确定行业专家和战略决策者积累的重大决策框架；

第 11 章和第 12 章，药物发现市场趋势分析中的全球人工智能 (AI)、驱动因素、消费者行为挑战、营销渠道

第 13 章和第 14 章，关于供应商格局（分类和市场排名）

第 15 章，处理药物发现市场销售渠道中的全球人工智能 (AI)、分销商、研究结果和结论、附录和数据源。