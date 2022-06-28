2022 年数字糖尿病管理市场市场-具有增长前景、趋势、规模、供应、份额、管道项目的行业分析

一流的 数字糖尿病管理市场 研究报告由技能娴熟且经验丰富的团队成员编写，他们努力实现业务的绝对增长和成功。该报告基于市场研究和分析，通过考虑新产品开发从开始到发布的过程来提供市场数据。DBMR 研究团队在本报告中采用的关键研究方法是数据三角剖分，其中包括数据挖掘、数据变量对市场影响的分析以及初步验证。采用这种数字糖尿病管理市场报告总是有利于任何公司，无论是小规模还是大规模，营销其产品或服务。
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2020 年全球数字糖尿病管理市场报告 包含有关市场定义、分类、应用和参与的无限知识和信息，还解释了从 SWOT 分析中获得的市场驱动因素和限制因素。通过为这份数字糖尿病管理市场报告应用市场情报，行业专家可以衡量战略选择，总结成功的行动计划并支持公司做出关键的底线决策。此外，为生成本市场报告而收集的数据、事实和数据均来自可信赖的来源，例如网站、期刊、合并、报纸和其他真实来源。讨论了发展政策和计划，并分析了制造过程和成本结构。该报告还说明了进出口消费、供需数据、价格、
概述：数字糖尿病设备结合了糖尿病监测硬件、移动软件和大数据云计算基础设施。智能血糖监测仪是一种无线血糖监测仪，可测量并将血糖数据信息提供给 iOS 或 Android 移动设备。它用于自我监测血液中的血糖水平。数字糖尿病设备有不同的类型，例如智能血糖仪、连续血糖监测系统、智能胰岛素笔、智能胰岛素泵、糖尿病和血糖跟踪应用程序、体重和饮食管理应用程序等等。连续血糖监测系统是一种在白天和晚上跟踪血糖水平的方法。CGM 每天 24 小时定期测量葡萄糖，并将读数转化为动态数据，生成葡萄糖方向和变化率报告。CGM 系统通过插入皮肤的小型传感器工作，通常在患者的腹部或手臂部分。传感器通常测量间质葡萄糖水平，即在细胞之间的液体中发现的葡萄糖。传感器每隔几分钟测试一次葡萄糖。发射器将信息无线发送到监视器。监护仪可以是胰岛素泵的一部分，也可以是一个单独的设备，可以很容易地放在口袋里。
根据这份报告，全球数字糖尿病管理市场将在 2020 年至 2027 年期间以适度的增长率从 Covid-19 危机上升。数字糖尿病管理市场包括从对数字糖尿病管理行业历史和预测市场数据的深入研究得出的综合信息。2020 年至 2027 年预测期间，随着数字糖尿病管理的新发展和 COVID19 的影响，全球数字糖尿病管理市场规模将适度扩大。
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数字糖尿病管理市场报告对 COVID19/冠状病毒大流行所带来的市场影响和新机遇进行了深入分析。报告涵盖数字糖尿病管理市场报告对战略家、营销人员和高级管理人员以及数字糖尿病管理行业的关键参与者有帮助。
数字糖尿病管理市场的细分和子部分如下所示：
按产品和服务（设备、数字糖尿病管理应用程序、数据管理软件和平台、服务）
按类型（可穿戴设备、手持设备）
按最终用户（家庭护理机构、糖尿病诊所、学术和研究机构、其他）
数字糖尿病管理市场报告中列出的公司名单是：
- 雅培
- PHC控股公司
- WellDoc, Inc
- 赛诺菲
- 德克斯康公司
- 达里奥健康
- 美敦力
- 布劳恩梅尔松根股份公司
- 霍夫曼-拉罗氏有限公司
- 绝缘公司
- 串联糖尿病护理
- 生命扫描公司
- Agamatrix
- ……
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数字糖尿病管理报告 显示关键参与者、主要 合作、并购以及趋势创新和业务政策的数据. 该报告突出了当前和未来的市场趋势，并分析了买家、替代品、新进入者、竞争对手和供应商对市场的影响。这份数字糖尿病管理市场报告中解释的关键主题包括市场定义、市场细分、关键发展、竞争分析和研究方法。为实现最大的投资回报 (ROI)，了解此数字糖尿病管理报告发挥作用的市场参数非常重要，例如品牌知名度、市场格局、未来可能出现的问题、行业趋势和客户行为。
按地区和国家划分的市场规模细分（可定制）：
- 北美（加拿大、美国和墨西哥）
- 欧洲（德国、英国、比荷卢经济联盟、法国、俄罗斯和意大利）
- 亚太地区（日本、韩国、中国、印度和东南亚）
- 南美洲（阿根廷、巴西、秘鲁、哥伦比亚等）
- 中东和非洲（阿拉伯联合酋长国、埃及、沙特阿拉伯、尼日利亚和南非）
全球数字糖尿病管理市场范围和市场规模
全球数字糖尿病管理市场分为三个值得注意的部分，如产品和服务、糖尿病管理应用程序、最终用户。
在产品和服务的基础上，市场细分为设备、数字糖尿病管理应用程序、数据管理软件和平台、服务。在 2019 年至 2026 年的预测期内，2019 年设备领域的复合年增长率最高。
2019 年 2 月，LifeScan Inc. 公布了血糖监测系统 OneTouch Select Plus 的结果，该结果显示了 OneTouch Select Plus 血糖试纸平台的长期临床准确性，并突出了产品始终如一的准确性能。
根据类型，市场分为可穿戴设备、手持设备。2019 年，可穿戴设备细分市场在 2019 年至 2026 年的预测期内以最高的复合年增长率增长。
2018年10月，AgaMatrix Inc和Arcadia Group宣布在血糖监测（BGM）技术方面建立战略合作伙伴关系。通过这种伙伴关系，公司加强了品牌组合。
根据最终用户，市场细分为家庭护理环境、糖尿病诊所、学术和研究机构等。2019 年，家庭护理设置细分市场在 2019 年至 2026 年的预测期内以最高的复合年增长率增长。
2019 年 2 月，Glooko Inc 在公司 Diasend 平台上启动了与 Novo Nordisk 连接的胰岛素笔的集成。
全球数字糖尿病管理市场目录中涵盖的战略要点：
第 1 章：数字糖尿病管理市场研究和研究范围的市场驱动力产品目标
第 2 章：独家摘要 – 数字糖尿病管理市场的基本信息。
第 3 章：显示市场动态 – 数字糖尿病管理的驱动因素、趋势和挑战
第 4 章：介绍数字糖尿病管理市场因素分析搬运工五种力量、供应/价值链、PESTEL 分析、市场熵、专利/商标分析。
第 5 章：按类型、最终用户和地区显示市场规模 2010-2019
第 6 章：评估数字糖尿病管理市场的领先制造商，包括其竞争格局、同行群体分析、BCG 矩阵和公司简介
第 7 章：按细分市场、国家和制造商评估市场，按主要国家（2020-2027 年）的收入份额和销售额。
第 8 章和第 9 章：显示附录、方法和数据源
最后，数字糖尿病管理市场是个人和公司在决策框架中的宝贵指导来源。
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