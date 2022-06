按全球行业收入、当前趋势、规模、份额划分的 2022 年迷幻药市场

迷幻药物市场 是一份专业而详细的市场报告,专注于主要和次要驱动因素、市场份额、市场规模、销量、领先细分市场和地理分析。出色的实践模型和出色的研究方法已被用来生成这份市场报告,帮助企业发现在市场上繁荣的最大机会。易于理解的研究方法和出色的工具和技术的使用使这份迷幻药物市场研究报告与众不同。行业分析报告考虑了重要的产品开发,并跟踪了主要参与者在迷幻药物行业最近的收购、合并和研究。

美国迷幻药市场预计将以 16.3% 的速度增长,抑郁症和精神障碍患病率增加等因素推动了美国迷幻药市场的增长。美国迷幻药物市场显示抑郁症和精神障碍的患病率不断上升,这正在增加对迷幻药物的需求。虽然,对迷幻药实施的法规限制了市场的增长。

美国迷幻药市场情景

根据 Data Bridge 市场研究,Jazz Pharmaceuticals, Inc. 是美国迷幻药市场的领导者,该公司估计市场份额约为 70% 至 80%。市场领导者 Jazz Pharmaceuticals, Inc. 在美国占大约 75.00% 的市场份额 Jazz Pharmaceuticals, Inc. 是美国迷幻药物的领导者,此外,公司不断参与新产品的开发以增加其迷幻药物组合。Jazz Pharmaceuticals, Inc. 2019 年的迷幻药销售收入较 2018 年大幅增长 16%,实现销售收入 15.2518 亿美元。

2018 年 10 月,Jazz Pharmaceuticals plc 获得了 FDA 对 Xyrem(羟丁酸钠)的授权,用于小儿发作性睡病患者的白天过度嗜睡或猝倒治疗。该授权将帮助公司主导市场,因为 Xyrem 是 FDA 批准的一种,也是唯一一种可用于成人患者发作性睡病中猝倒和白天过度嗜睡的治疗方法。

迷幻药物市场的细分和子部分如下所示:

按来源(合成、天然)

按类型(解离剂、移情剂、血清素(经典迷幻药))

按应用(嗜睡症、难治性抑郁症、创伤后应激障碍 (PTSD)、重度抑郁症等)

按给药途径(口服、鼻内、肠外、其他)

通过药物(γ-羟基丁酸 (GHB)、氯胺酮、3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺(摇头丸)、赛洛西宾)

按最终用户(医院、专科诊所、研究机构、其他)

按分销渠道(医院药房、复方药房、其他)

迷幻药物市场报告中列出的公司名单是:

强生服务公司

爵士制药公司

赛隆制药公司

罗盘

usonainstitute.org

Develco Pharma schweiz ag

道拉斯制药有限公司

NeuroRX, Inc.

Hikma 制药公司

Amneal 制药有限责任公司。

AVADEL 制药公司,PLC

……

按地区和国家划分的市场规模细分(可定制):

北美(加拿大、美国和墨西哥)

欧洲(德国、英国、比荷卢经济联盟、法国、俄罗斯和意大利)

亚太地区(日本、韩国、中国、印度和东南亚)

南美洲(阿根廷、巴西、秘鲁、哥伦比亚等)

中东和非洲(阿拉伯联合酋长国、埃及、沙特阿拉伯、尼日利亚和南非)

美国迷幻药市场行业趋势和 2027 年预测中涵盖的关键指标

美国迷幻药市场规模

迷幻药监管框架和变化

迷幻药物管道

精神疾病流行病学

执业精神科医生数据

迷幻药市场竞争对手的最新发展

迷幻药不同地区的近期市场价值

市场竞争对手的迷幻药销售数据

迷幻药主要供应商和破坏者研究

美国迷幻药市场范围和市场规模

美国迷幻药物市场根据来源、类型、应用、给药途径、药物、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据来源,市场分为合成和天然。合成药物主导着迷幻药物市场,因为所有可用的药物都来自合成来源。出于这个原因,合成部分在市场上占主导地位,并且在预测期内也将以更高的速度增长。

美国迷幻药市场,按来源

根据类型,市场分为解离剂、移情剂和血清素(经典迷幻药)。解离剂部分主导着迷幻药市场,因为 XYREM(羟丁酸钠,Jazz Pharmaceuticals Inc.)是唯一获批的用于治疗嗜睡症的破坏性迷幻药。

根据应用,市场分为发作性睡病、难治性抑郁症、创伤后应激障碍 (PTSD)、重度抑郁症等。嗜睡症作为一种 γ-羟基丁酸 (GHB) 衍生物主导着迷幻药市场,主要使用迷幻药,该药物已被批准用于嗜睡症。由于这个原因,嗜睡症部分主导着迷幻药物市场。

根据给药途径,市场分为口服、鼻内、肠胃外等。口服在迷幻药物市场占据主导地位,因为 Xyrem 是市场上口服剂型中品牌最多的药物。此外,患者的依从性在疾病的对症治疗中非常重要。与其他形式相比,该药物的口服给药对患者来说非常方便。

在药物的基础上,市场被细分为 γ-羟基丁酸 (GHB)、氯胺酮、3,4-亚甲基二氧甲基苯丙胺(摇头丸)、裸盖菇素。γ-羟基丁酸 (GHB) 主导着迷幻药物市场,因为 Xyrem 主要是迷幻药物,属于这一类。出于这个原因,γ-羟基丁酸(GHB)部分主导着迷幻药物市场。

根据最终用户,市场分为医院、专科诊所、研究机构等。由于患者负担高,医院在迷幻药物市场上占据主导地位,并且大多数药物都是在医生的监督下提供的。出于这个原因,医院部门主导着迷幻药市场。

在分销渠道的基础上,市场细分为医院药房、复方药房等。医院药房拥有最大的市场份额,因为这些药物在医院治疗的患者数量更多,医院药房对药品的需求增加。

全球迷幻药市场目录中涵盖的战略要点:

第 1 章:迷幻药物市场研究和研究范围的市场驱动力产品目标

第 2 章:独家摘要 – 迷幻药市场的基本信息。

第 3 章:显示市场动态 – 迷幻药物的驱动因素、趋势和挑战

第 4 章:介绍迷幻药市场因素分析搬运工五种力量、供应/价值链、PESTEL 分析、市场熵、专利/商标分析。

第 5 章:按类型、最终用户和地区显示市场规模 2010-2019

第 6 章:评估迷幻药物市场的领先制造商,包括其竞争格局、同行群体分析、BCG 矩阵和公司简介

第 7 章:按细分市场、国家和制造商评估市场,按主要国家(2020-2027 年)的收入份额和销售额。

第 8 章和第 9 章:显示附录、方法和数据源

最后,迷幻药物市场是个人和公司在决策框架中的宝贵指导来源。

感谢您阅读本文;您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节明智的部分或地区明智的报告版本。