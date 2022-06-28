癌症唾液测试设备市场规模、趋势、未来需求、领先企业分析和到 2029 年的预测

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

全球癌症唾液检测设备市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得显着增长。Data Bridge Market Research 分析，全球癌症唾液检测设备市场在 2021 年至 2028 年的预测期内以 9.7% 的复合年增长率增长预计到 2028 年将从 2020 年的 5.0676 亿美元达到 10.1938 亿美元。慢性病患病率的上升和癌症患者数量的增加是预计在预测期内市场增长的主要驱动力。

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唾液测试现在广泛用于癌症检测。癌症唾液将测试是否存在突变的细胞外 DNA 和 RNA。肿瘤细胞将 DNA 和 RNA 释放到循环中，然后进入唾液，在唾液中可以非常准确地检测到突变。

医疗保健支出的增加和癌症的高患病率正在为全球癌症唾液测试设备市场的参与者创造新的机会

由于癌症病例的患病率上升，预计美国的唾液收集套件部分将以最高的速度增长，并且在 2021 年至 2028 年的预测期内将主导北美地区。由于对 POCT 设备的需求不断增长，德国在欧洲地区处于领先地位，唾液收集套件领域在该国占据主导地位。此外，唾液收集套件在中国占主导地位，由于该国老年人口不断增长，在亚太地区处于领先地位。

全球癌症唾液测试设备市场还为您提供针对每个国家特定行业增长的详细市场分析，包括全球癌症唾液测试设备市场销售、全球癌症唾液测试设备市场进步的影响以及监管情景的变化，以及它们的支持全球癌症唾液测试设备市场。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

竞争格局和全球癌症唾液测试设备市场份额分析

全球癌症唾液测试设备市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品宽度和呼吸、应用优势和技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司对全球癌症唾液检测设备市场的关注有关。

报告中涵盖的主要参与者是 DNA Genotek、Salimetrics, LLC、PeriRx、Color Health, Inc.、SARSTEDT AG。Co. KG, Miraclean Technology Co.,Ltd., Agilent Technologies, Inc., Illumina, Inc., QIAGEN, Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, BD, Biocartis, bioMérieux SA, Siemens Healthcare GmbH, F. Hoffmann-La Roche Ltd、Oasis Diagnostics Corporation 和 Canvax（dobuss 的子公司）以及其他国内和全球参与者。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

许多产品发布和协议也是由全球公司发起的，这进一步加速了全球癌症唾液检测设备市场的发展。

例如，

2021 年 2 月，赛默飞世尔科技获得了六项 CMO 领导奖。它赢得了包括能力、兼容性、专业知识、质量、可靠性和服务在内的所有六个类别。这是赛默飞连续第二年在所有六个类别中获得这一认可，也是公司第八次获得 CMO 领导奖。这提高了公司的信誉并有助于创收。

2021 年 1 月，DNA Genotek 宣布，美国食品药品监督管理局 (FDA) 已为其 OrageneDx 系列产品授予通用 510(k) 许可。此次FDA批准增加了公司在市场上的公信力，增加了该产品的销量。

癌症唾液测试设备市场包括用于检测人类药物、感染或疾病的测试套件、拭子、盒和设备。几种类型的试剂盒利用不同类型的分子生物学方法进行疾病检测。ELISA、PCR、免疫测定和酶测定等是用于唾液测试的分子技术。

全球癌症唾液测试设备市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

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全球癌症唾液测试设备市场范围和市场规模

全球癌症唾液测试设备市场根据产品类型、收集地点、应用、年龄组、收集方法、最终用户和分销渠道进行细分。细分市场之间的增长有助于您分析细分市场的增长和战略以接近市场并确定您的核心应用领域和目标市场的差异。

根据产品类型，全球癌症唾液检测设备市场分为唾液收集套件、液体特定设备、口腔拭子、条形码标签、唾液冷冻箱等。到 2021 年，由于对 POCT 设备的需求增加和全球癌症患者患病率上升，预计唾液收集套件部分将主导市场。.

根据收集地点，全球癌症唾液测试设备市场分为下颌下/舌下腺、腮腺和小唾液腺。到 2021 年，由于患者依从性更好和医疗保健支出增加，预计下颌下/舌下腺部分将主导市场。

根据应用，全球癌症唾液检测设备市场细分为肝癌、乳腺癌、结肠癌和直肠癌、前列腺癌、胰腺癌、口腔癌、甲状腺癌、子宫内膜癌、肾癌、白血病、黑色素瘤、非霍奇金淋巴瘤等。由于肝硬化和慢性病的患病率上升，预计 2021 年肝肺癌领域将主导市场。

根据年龄组，全球癌症唾液测试设备市场分为成人和儿科。由于全球老年人口不断增加，预计 2021 年成人细分市场将主导市场。

根据收集方法，全球癌症唾液测试设备市场分为被动口水、口腔拭子等。到 2021 年，被动流口水细分市场预计将主导市场，因为它易于使用且无创方法。

根据最终用户，全球癌症唾液检测设备市场细分为医院、诊断实验室、肿瘤专科诊所、癌症研究机构等。到 2021 年，由于医疗保健行业对癌症唾液检测设备的需求不断增长，预计医院部门将主导市场。

在分销渠道的基础上，全球癌症唾液测试设备市场分为直接招标、零售等。到 2021 年，由于市场上有大量主要参与者，预计直销部门将主导市场。



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Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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