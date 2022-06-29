美容医学市场显示出未来几年强劲增长的足迹| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

全球美容医学市场，按程序类型（侵入性手术、非侵入性手术）、产品类型（基于能量的设备、植入物、抗皱产品）、应用（手术、非手术）、最终用户（医疗水疗和美容中心、医院和诊所、家庭使用）、性别（男性、女性）、管理途径（口服、外用）——行业趋势和到 2029 年的预测。



市场分析和规模

近年来，人们对皮肤护理和美容护理的认识正在快速增长，不仅现在有很多选择，而且价格便宜得多，而且在预测期内推动了美容医学市场。人们环游世界只是为了获得这些程序，它正在推动市场。

Data Bridge Market Research 分析，预计到 2029 年，美容医学市场价值将达到 266.8 亿美元，预测期内的复合年增长率为 9.34%。由于个人可支配收入的增加，“医疗水疗和美容中心”是全球美容市场的主要最终用户部分。

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主要玩家：-

Cynosure, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Galderma Laboratories, LP, Alma Lasers, ALLERGAN, Solta Medical, Lumenis, CANDELA CORPORATION., Dentsply Sirona., Merz Pharma, Bausch Health Companies Inc., SKIN TECH PHARMA GROUP, Bioxis Pharmaceuticals、Obagi Cosmeceuticals LLC、ZO Skin Health、Teoxane、LA ROCHE-POSAY、Alumier Labs、Medik8 和 Abbott 等。

竞争格局与美容医学市场份额分析

美容医学市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的美容医学市场有关。

市场定义

美容医学是一种美容程序，用于治疗以改善疤痕、皱纹、肝斑、脂肪团、多余的头发、多余的脂肪等，这将有助于使用微创和非侵入性增强患者的外貌程序。

美容医学市场动态

驱动程序

新兴经济体对美容程序的认识不断提高

需要更好看的 皮肤 和面部特征是全世界非常普遍的事情，人们越来越意识到，现在为了这些程序而在全球各地旅行，并正在推动市场。

全球肥胖人口数量不断增加

随着快餐趋势的增长，肥胖人群和许多疾病的人口也在增加，这对市场产生了积极的影响。肥胖现在被视为一种影响世界人口的疾病。

此外，不同市场参与者提供的技术进步、侵入性和非侵入性手术的采用、老年人的日益普及、公众对整容手术的认识不断提高、技术先进和用户友好型产品的可用性以及对男性美容治疗美容医学市场。

机会

此外，在 2022 年至 2029 年的预测期内，技术进步为市场参与者提供了盈利机会。此外，高度重视简化成像工作流程将进一步扩大未来美容医学市场的增长率。

限制/挑战

另一方面，与技术相关的一些限制，例如冗长的测试持续时间、对操作员技能和专业知识的依赖预计会阻碍市场增长。此外，预计副作用将在 2022-2029 年的预测期内挑战美容医学市场。

这份美容医学市场报告详细介绍了新的最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

COVID-19 对美容医学市场的影响

COVID-19 大流行严重影响了美容医学市场。最初，社会疏远和消费者收入水平的突然大幅下降对市场产生了负面影响。由于产品需求下降、运营受限、美容中心暂时关闭以及制造和供应链中断等因素，市场出现了短期负增长阶段。

最近的发展

2020 年 6 月，美国艾伯维公司 (AbbVie Inc.) 的子公司 Allergan Aesthetics 获得 FDA 批准的 JUVÉDERM VOLUMA XC，用于增强 21 岁以上成年人的下巴区域。除此之外，2019 年，FDA 批准了 Jeuveau与肉毒杆菌毒素类似，但是与肉毒杆菌毒素相比，它的成本更低。

目录：

介绍 市场细分 市场概况 执行摘要 高级见解 按组件 产品类别 送货 行业类型 地理 概述

北美

欧洲

亚太

南美洲

中东和非洲 公司概况 公司简介 相关报告

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全球美容医学市场范围

美容医学市场根据程序类型、产品类型、应用、最终用户、性别和给药途径进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

程序类型

侵入性程序

非侵入性程序

根据手术类型，美容医学市场分为侵入性手术和非侵入性手术。侵入性手术已进一步细分为隆胸、吸脂、鼻子整形、眼睑手术、腹部除皱等。非侵入性程序已进一步细分为肉毒杆菌毒素注射、软组织填充物、化学换肤、激光脱毛、微晶换肤术等。

产品类别

基于能量的设备

植入物

抗皱产品

根据产品类型，美容医学已细分为基于能量的设备、植入物和抗皱产品。基于能量的设备已进一步细分为美容激光设备、身体轮廓和 皮肤 紧致设备、微晶换肤设备和超声设备。植入物已进一步细分为牙科 植入物、乳房植入物、面部植入物等。抗皱产品进一步细分为肉毒杆菌毒素/肉毒杆菌毒素、真皮填充剂和化学换肤。

最终用户

医疗水疗

美容中心

医院

诊所

家用

美容医学市场也已根据最终用户细分为医疗水疗和美容中心、医院和诊所、家庭使用。

性别

男性

女性

根据性别，美容医学市场分为男性和女性。男性被进一步细分为 <18、19-34、35-50、51-64 和 >65。女性被进一步细分为 <18、19-34、35-50、51-64 和 >65。

应用

外科

非手术

根据应用，美容医学市场分为手术和非手术

管理途径

口服

外用

根据给药途径，美容医学市场分为口服和外用。

美容医学市场区域分析/见解

分析了美容医学市场，并按上述国家、程序类型、产品类型、应用、最终用户、性别和给药途径提供了市场规模洞察力和趋势。

美容医学市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于美容手术在不断增长的人口中的高流行率以及该地区熟练专业人员的可用性，北美在美容医学市场上占据主导地位。

由于熟练专业人员的可用性和人们可支配收入的增加，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长安装基数和新技术渗透

美容医学市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、美容医学市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其影响在美容医学市场上。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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关于数据桥市场研究私人有限公司：

Data Bridge Market Research Pvt Ltd 是一家跨国管理咨询公司，在印度和加拿大设有办事处。作为一家具有无与伦比的耐用性水平和先进方法的创新和新时代的市场分析和咨询公司。我们致力于发掘最佳的消费者前景，并为您的公司在市场上取得成功培养有用的知识。

Data Bridge Market Research 是 2015 年在浦那构思和内置的纯粹智慧和实践的结果。该公司成立于医疗保健部门，旨在覆盖整个市场同时提供最佳类别分析的员工要少得多. 后来，公司扩大了部门，并于 2018 年在古尔冈开设了新办事处，从而扩大了业务范围，一支高素质的人才团队携手推动公司的发展。“即使在 COVID-19 病毒减缓了世界各地一切的艰难时期，Data Bridge 市场研究的专门团队也夜以继日地工作，为我们的客户群提供质量和支持，这也说明了我们在袖子。”

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