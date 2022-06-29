医疗设施管理市场显示出未来几年强劲增长的足迹| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。



医疗设施管理市场预计将在 2021 年至 2028 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析该市场到 2028 年将达到 5137.8 亿美元，在上述预测期内将以 10.44% 的复合年增长率增长。

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医疗设施管理市场报告中涵盖的主要参与者是 ABM、Aramark Corporation、Ecolab、ISS Group、Sodexo、Compass Group PLC、Jones Lang LaSalle IP, Inc.、Medxcel、Mitie Group plc、IBM、Serco Group plc、Vanguard Resources、UEM Edgenta Berhad、B38 Group、SMS Integrated Facility Services Private Limited、甲骨文、Planon、Founders 3 Real Estate Services、Accruent 和 OCS Group limited 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据分别适用于全球、北美、欧洲、亚太地区 (APAC)、中东和非洲 (MEA) 以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

竞争格局和医疗设施管理市场份额分析

医疗设施管理市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的医疗设施管理市场有关。

医疗保健设施管理通常是保持动态和清洁环境所必需的，并且通过适当的规划和资源丰富的各种功能的交付来实现。设施管理支持餐饮、清洁、维护和安全等服务的专业化管理。

医疗保健行业设施管理服务外包的迅速增长是推动医疗保健设施管理市场增长和需求的重要因素之一。此外，在 2021 年至 2028 年的预测期内，新兴国家慢性病发病率的迅速增加和医疗旅游业的兴起也有助于全球市场的增长。此外，使用先进技术来保持可持续性的倾向也在转变。工作场所和越来越多的患者以及医疗保健系统中公众和私人参与者不断增加的医疗保健支出也在促进市场的增长。此外，医疗基础设施投资的增加和医疗设施卫生意识的增加也是推动医疗设施管理市场增长的重要因素之一。医疗保健 IT 领域技术发展的快速增长也将确保预测期内行业的高速增长。

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物联网等创新技术的存在，以及医疗设施管理软件的增长，以及用于衡量设施服务的 KPI（关键绩效指数）矩阵，在 2021 年至 2028 年的预测期内为市场提供了巨大的增长机会。

然而，管理意识和标准化的缺乏以及对降低能源成本的需求的快速增长和抑制运营成本的意识的增强将抑制医疗设施管理市场的增长，而缺乏熟练或专业的劳动力可能会带来挑战医疗设施管理市场的增长。

这份医疗设施管理市场报告详细介绍了最新的发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场变化法规、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。

全球医疗设施管理市场范围和市场规模

医疗设施管理市场根据服务类型和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长不足的细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，以帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

根据服务类型，医疗设施管理市场分为硬服务和软服务。硬服务进一步细分为管道、空调维护、消防系统、机械和电气维护等。软服务进一步细分为清洁和害虫防治、洗衣、餐饮、废物管理、安全等。

医疗设施管理市场的最终用户细分为医院和诊所、门诊服务中心、长期医疗设施等。

医疗设施管理市场国家层面分析

如上所述，分析了医疗设施管理市场，并按国家、服务类型和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

医疗设施管理市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太其他地区 (APAC) 亚太地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲 (MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于强大的医疗基础设施和该地区医疗设施管理不同技术的序曲，北美地区引领医疗设施管理市场。由于医院将非核心医疗服务外包给该特定地区的专业设施管理组织的趋势不断上升，预计亚太地区将在 2021 年至 2028 年的预测期内以显着的增长率扩张。

医疗设施管理市场报告的国家部分还揭示了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。消费量、生产地点和数量、进出口分析、价格趋势分析、原材料成本、下游和上游价值链分析等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大规模或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

医疗设施管理市场还为您提供详细的市场分析，了解每个国家资本设备医疗支出的增长情况，医疗设施管理市场不同类型产品的安装基础。本报告还向您介绍了使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管方案的变化及其对医疗保健设施管理市场的影响。数据可用于 2010 年至 2019 年的历史时期。

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