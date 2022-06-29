芳香疗法市场显示出未来几年强劲增长的足迹| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

全球芳香疗法市场预计将从 2018 年的初始估计价值 50.9 亿美元上升到 2026 年的估计价值 95.7 亿美元，在 2019-2026 年的预测期内复合年增长率为 8.2%。这种市场价值的上升可以归因于芳香疗法的日益普及。

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竞争分析：全球芳香疗法市场

全球芳香疗法市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的芳香疗法市场份额。

市场定义：全球芳香疗法市场

芳香疗法使用芳香油和其他芳香化合物来改善心理或身体健康。它越来越多地用于家庭放松和睡眠、情绪增强、感冒和流感缓解以及疼痛缓解。

在美国，芳疗师没有认证。然而，有超过 2,000 名临床芳香疗法师为各种疾病开具芳香疗法，包括痤疮、真菌、哮喘、过敏和便秘。

市场驱动力

精油采用的增长趋势，充当市场驱动力。

增加家用精油的销售，成为市场驱动力。

市场限制

与芳香疗法相关的副作用，这种影响成为市场的制约因素。

严格的监管环境，这种效应成为市场制约因素。

主要市场竞争对手：全球芳香疗法市场

目前在芳香疗法市场上工作的主要竞争对手中很少有 Young Living Essential Oils、doTERRA、MOUNTAIN ROSE HERBS、Edens Garden、Frontier Co-op、Rocky Mountain Oils, LLC、PLANT THERAPY ESSENTIAL OILS（美国）、Starwest Botanicals（美国） , Hopewell Essential Oils, North American Herb and Spice (USA), Nu Skin (US), Air Aroma (USA), Ryohin Keikaku Co., Ltd. (Japan), ZIJA INTERNATIONAL。ALL (美国), G. Baldwin & Co. (英国), Ouwave Aroma Tech (shenzhen) CO. Ltd (中国), Ryohin Keikaku Co., Ltd (日本), Infocom Network Limited (印度), ecoplanet (印度), artnaturals（美国）等。

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细分：全球芳香疗法市场

按产品类型

消耗品 草本 伍迪 辛辣的 花的 柑橘 朴实的 樟脑

设备 超声波扩散器 雾化扩散器 蒸发扩散器 热扩散器



按交货方式

局部应用

直接吸入

空中扩散

按应用

松弛

失眠

疼痛管理

疤痕管理

皮肤和头发护理

感冒咳嗽

按分销渠道

故障诊断码

零售

电子商务

B2B

按最终用户

家用

水疗和健康中心

医院和诊所

瑜伽和冥想中心

市场的主要发展：

2018年4月，Plant Therapy Essential Oils宣布推出独家限量版母亲节套装，亲爱的妈妈套装。该套装包括满足母亲放松和放松需求的各种产品。

2017 年 5 月，Young Living Essential Oils 对健康公司 Life Matters LLC 进行了非现金收购。两家公司都立足于直销行业，有着共同的目标、文化和使命。

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球芳香疗法市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

感谢您阅读本文，您还可以获得北美、欧洲或亚洲等个别章节或地区报告版本。

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