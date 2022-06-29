乳腺癌液体活检市场显示出未来几年强劲增长的足迹 DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

到 2027 年，乳腺癌液体活检市场预计将达到 12.1202 亿美元，在 2020 年至 2027 年的预测期内以 23.09% 的速度增长。在癌症高发病率和来自各权威机构和市场参与者关于推进液体活检技术的研发活动。

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竞争格局和乳腺癌液体活检市场份额分析

乳腺癌液体活检市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、临床试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的乳腺癌液体活检市场相关。

报告中涵盖的主要参与者包括 QIAGEN、GUARDANT HEALTH, INC、Johnson & Johnson Services, Inc.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Menarini Silicon Biosystems、Thermo Fisher Scientific Inc.、Biocept, Inc.、Bio-Rad Laboratories , Inc.、RainDance Technologies, Inc.、Fluxion Biosciences, Inc.、Cynvenio Biosystems, Inc.、FOUNDATION MEDICINE, INC.、Sysmex Inostics、Exosome Diagnostics、Illumina, Inc. 以及其他国内和全球参与者。市场份额数据可分别用于全球、北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

2019 年 9 月，Sysmex Inostics 宣布推出用于乳腺癌和头颈癌的“SafeSEQ”液体活检面板，以及用于识别和分析循环肿瘤 DNA 的“SafeSEQ 快速定制开发”程序的可用性。该测试经过优化，可在不同的活检过程中提供最高水平的准确性和灵敏度。

2019 年 5 月，QIAGEN 宣布推出“therascreen PIK3CA RGQ PCR Kit”，因为该试剂盒获得美国 FDA 批准用于辅助诊断，帮助识别可以用“PIQRAY”治疗的乳腺癌患者，该疗法已由诺华公司商业化。该试剂盒是第一个获得美国 FDA 批准的试剂盒，用于借助液体活检中的血浆样本帮助做出不同的治疗决策。

乳腺癌液体活检是对从目标癌变部位提取的血液样本中的肿瘤细胞进行调查或检测。液体血液样本用于检测血液中循环的癌细胞或生物标志物。这种活检方法有助于在早期识别癌症生物标志物，以帮助提供更好的治疗和医疗保健服务。

患者和医生正在增强他们对不同形式的非侵入性医疗保健服务的偏好，无论是治疗还是诊断。这一趋势将在 2020 年至 2027 年的预测期内迅速导致乳腺癌液体活检市场的市场扩张。随着液体活检的实施，个体化医疗的采用和可获得性非常方便，预计发展个体化治疗的趋势将增加以推动市场增长。

与这种癌症诊断形式相关的临床益处的担忧正在成为乳腺癌液体活检市场的主要限制因素。

这份乳腺癌液体活检市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品市场上的发布、地域扩张和技术创新。

乳腺癌液体活检市场范围和市场规模

乳腺癌液体活检市场根据产品、循环生物标志物和最终用户进行细分。分析每个细分市场的增长，随后考虑这些见解，然后为您提供市场概览，这可以帮助您了解和识别您在广阔市场中的核心应用程序。

在产品的基础上，乳腺癌液体活检市场已细分为耗材和试剂盒。

乳腺癌液体活检市场已根据循环生物标志物细分为细胞外囊泡 (EV)、游离 DNA (cfDNA)、ctRNA、循环肿瘤细胞 (CTC)、cfRNA 等。其他由无细胞蛋白质生物标志物组成。

根据最终用户，乳腺癌液体活检市场已细分为实验室、医院、医师实验室、参考实验室、公共卫生实验室、研究机构、小分子实验室和病理学实验室。

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乳腺癌液体活检市场国家层面分析

如上所述，分析了乳腺癌液体活检市场，并按国家、产品、循环生物标志物和最终用户提供了市场规模信息。

市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、南部韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区的其他亚太地区、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和作为中东的一部分的非洲和非洲、巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

北美和亚太地区将分别在 2020 年至 2027 年的预测期内以市场份额和最高增长率主导乳腺癌液体活检市场。北美占主导地位的市场份额是由于该地区在拥有先进的医疗基础设施的情况下更倾向于利用各种先进的诊断技术。随着该地区乳腺癌患病率的显着上升，作为当局通过实施先进技术减轻医疗保健疾病负担的重点，亚太地区将以最高的增长率增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、疾病流行病学和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

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医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

乳腺癌液体活检市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、乳腺癌液体活检市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对乳腺癌液体活检市场的影响。数据可用于 2010 年至 2018 年的历史时期。

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