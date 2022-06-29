家庭医疗保健市场显示出未来几年强劲增长的足迹| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

家庭医疗保健市场预计将在 2020 年至 2027 年的预测期内获得市场增长。Data Bridge Market Research 分析称，该市场在 2020 年至 2027 年的预测期内以 8.6% 的复合年增长率增长，预计到 2020 年将达到 5205.9406 亿美元从 2019 年的 2731.1818 亿美元到 2027 年。微创诊断和治疗性介入程序的兴起以及慢性病患病率的增加是市场增长的因素。

获取样本报告 + 所有相关图表（带有 COVID 19 分析）@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-home-healthcare-market

报告中涵盖的主要参与者是 Koninklijke Philips NV、Air Liquide、Amedisys、Apple Home Healthcare、Arcadia、Davita Inc、Diaverum、Home Health Care, Inc、Home Healthcare Solutions Company, LLC、Kindred Healthcare, LLC、LHC Group, Inc ., National HealthCare Corporation 和 PORTEA MEDICAL, OMRON Corporation, Air Liquide, B. Braun Melsungen AG, BPL Medical Technologies, CARDINAL HEALTH 和 Sunrise Medical (US) LLC 等国内和全球参与者。家庭医疗保健市场份额数据可分别用于全球、北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。DBMR 分析师了解竞争优势，并分别为每个竞争对手提供竞争分析。

全球家庭医疗保健市场范围和市场规模

家庭医疗保健市场根据类型、疾病和分销渠道分为三个值得注意的部分。

根据类型，市场分为设备、软件和服务。2020 年，随着设备帮助患者在家中和医院获得更好的治疗，设备部分在市场上占据主导地位并不断增长。呼吸机、轮椅、血糖仪、呼吸暂停和其他家庭监测设备等设备可用于为患者提供健康益处。这些设备在家庭医疗保健中发挥着重要作用，因此制造商正专注于为市场提供先进技术的设备。服务提供商正在高度使用这些设备，以便为患有心血管疾病、骨骼相关疾病等疾病的患者提供更好的健康状况。

根据疾病，市场分为慢性阻塞性肺病、糖尿病、高血压、吸烟、哮喘、抑郁症、心脏病、痴呆/阿尔茨海默病、肥胖症、帕金森病、传染病（艾滋病毒/艾滋病）、骨骼和关节疾病等。2020 年，心脏病部分将主导市场，因为患者不会因心脏病而长期住院。因此，家庭医疗保健服务提供者在这些患者中提供受益服务。

在分销渠道的基础上，市场分为零售和直接招标。2020 年，直接招标部分将主导市场，因为服务提供商对设备的需求更高，以便在家门口为患者提供更好的家庭护理设施。因此，主要服务提供商与制造商直接联系。由于大型服务提供机构对产品的高需求，未来直接招标也可能增长。

家庭保健有助于在家中对患者进行疾病诊断和治疗。家庭医疗保健提供范围广泛的医疗保健服务，这些服务通常更方便、更昂贵，并且可以在门口提供。它包括熟练的医疗专业人员，包括物理治疗、职业治疗、熟练的护理和言语治疗。

如需更多见解，请免费获取详细 TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-home-healthcare-market

心血管疾病、代谢疾病、帕金森病、传染病（艾滋病毒/艾滋病）等疾病的日益流行，导致了对家庭保健的需求。在引入家庭医疗保健的医院中不进行长期住院治疗。家庭医疗保健为患有疾病的患者提供更好的治疗设施和熟练的专业人员。例如，根据 CDC 的数据，2017 年约有 6.7% 的美国人口患有冠状动脉疾病。这导致了对在家中为患者提供长期护理的需求。

这份家庭医疗保健市场报告详细介绍了市场份额、新发展和产品管道分析、国内和本地市场参与者的影响、分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、产品批准、战略决策、产品发布、地域扩张和市场技术创新。要了解分析和市场情景，请联系我们获取分析师简介，我们的团队将帮助您创建收入影响解决方案以实现您的预​​期目标。

家庭医疗保健市场国家层面分析

分析家庭医疗保健市场，并按国家、类型、疾病和分销渠道提供市场规模信息。

家庭医疗保健市场报告涵盖的国家是美国、加拿大、北美的墨西哥、德国、法国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯、土耳其、比利时、荷兰、瑞士、挪威、爱尔兰、奥地利、立陶宛、波兰、匈牙利欧洲其他地区、日本、中国、韩国、印度、澳大利亚、新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、亚太地区其他地区、巴西、阿根廷、秘鲁、南美其他地区在南美、南非、阿联酋、科威特、沙特阿拉伯和中东其他地区和非洲在中东和非洲。

由于该地区患者提供更好的健康覆盖和家庭医疗保健的高度偏好，北美地区正在主导市场。

由于北美产品和服务的更好进步以及更好的保险政策，该地区正在主导家庭医疗保健。由于老年人口的增加以及对家庭保健设施的认识提高，亚太地区的复合年增长率最高。在北美，美国在市场上占据主导地位，因为大多数医疗保健服务提供商都在家里提供更好的设施，因此患者选择家庭医疗保健，最终促进了市场增长。在欧洲，由于患者偏爱家庭医疗服务以进行长期护理，德国在市场上占据主导地位。这个国家的家庭医疗保健支出很高，最终促进了市场的增长。在亚太地区，

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。新销售、替代销售、国家人口统计、监管行为和进出口关税等数据点是用于预测个别国家市场情况的一些主要指标。此外，全球品牌的存在和可用性以及由于本地和国内品牌的激烈或稀缺竞争而面临的挑战，在提供国家数据的预测分析时考虑了销售渠道的影响。

购买此报告（可供全球整个组织使用 + 可下载和可打印的 PDF + 30 + 国家/地区）@ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-home-healthcare-market

设备制造商对家庭医疗和新技术渗透的巨额投资

家庭医疗保健市场还为您提供每个国家医疗器械行业增长的详细市场分析，包括家庭医疗保健销售、医疗保健行业技术发展的影响以及监管情景的变化以及对家庭医疗保健市场的支持。

竞争格局和家庭医疗保健市场份额分析

家庭医疗保健市场竞争格局按竞争对手提供了详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、公司优势和劣势、产品发布、产品试验管道、产品批准、专利、产品广度、应用优势、技术生命线曲线。以上提供的数据点仅与公司关注的家庭医疗保健市场有关。

许多合资企业和发展也是由全球公司发起的，这些公司也在加速全球家庭医疗保健市场。

例如，

2018 年 7 月，欧姆龙公司收购了 3A Health Care srl，该公司是开发和生产外科吸引器和专业气溶胶治疗设备的领导者。此次收购帮助公司在市场上提供了大量的产品来预防和治疗患者的气道疾病。

2017 年 9 月，液化空气推出了慢性护理连接技术，这是一种远程监控解决方案。该产品可帮助患者在家中接受慢性病治疗。通过这项技术，可以每天监测患者。随着该产品的推出，该公司增加了其在医疗保健领域的收入。

伙伴关系、合资企业和其他战略通过增加覆盖率和存在来提高公司的市场份额。它还为组织提供了好处，可以通过扩大模型范围来改善他们的家庭医疗保健产品。

关于数据桥市场研究：

预测未来的绝对方法是了解今天的趋势！

Data Bridge 将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

Data Bridge 擅长创造满意的客户，他们认为我们的服务并相信我们的辛勤工作。我们对我们辉煌的 99.9 % 客户满意率感到满意。

接触：

Data Bridge Market Research

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件： Corporatesales@databridgemarketresearch.com