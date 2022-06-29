医疗保健 3D 打印市场显示出未来几年强劲增长的足迹| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

市场分析：全球医疗保健 3D 打印市场

在 2019-2026 年的预测期内，全球医疗保健 3D 打印市场的复合年增长率为 19.22%。市场的这种增长可以归因于对特定 3D 打印的需求增加、医疗应用的增加以及政府对 3D 打印项目的投资。

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市场定义：全球医疗保健 3D 打印市场

3D打印是对传统生产方法的一种解决方案，传统的生产方法是通过使用模具和谎言将原材料和建筑物品切片并强制分离来建造物品。3D 打印方法分多个阶段完成。首先，它需要从桌面输入图形信息，这通常是使用计算机辅助生产 (CAM) 设备生成的，并拆分信息以匹配不同的零件或零件。分段/分层图形信息被发送到 3D 打印机，该打印机使用该特定涂层所需的原材料混合物。

竞争分析：

全球医疗保健 3D 打印市场高度分散，主要参与者使用各种策略，如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等，以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太地区、南美以及中东和非洲的医疗保健 3D 打印市场的市场份额。

主要市场竞争对手：

目前在全球医疗保健 3D 打印市场上工作的主要市场竞争对手中很少有 3D Systems, Inc.、GE、EnvisionTEC、EOS、Integer Holdings Corporation、Materialise、Nanoscribe、Stratasys Ltd.、Oxford Performance Materials、Organovo Holdings Inc.、Bio 3D.、Cyfuse Biomedical KK、CELLINK GLOBAL、Formlabs、Groupe Gorgé、Renishaw plc.、Proto Labs、SLM Solutions、WORRELL、INC、MobileODT 等。

市场驱动力

有助于改进实施的技术发展正在推动市场的增长

对特定 3D 打印的需求增加正在推动市场的增长

越来越多的医疗应用正在推动市场的增长

政府对 3D 打印项目的投资正在促进市场的增长

市场限制

缺乏特殊的监管规则阻碍了市场的增长

缺乏熟练的专业人员正在阻碍市场的增长

有限的可用性和高成本的材料限制了市场的增长

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市场的主要发展：

2018 年 2 月，EnvisionTEC 和 AvaDent 数字牙科解决方案宣布了一项新的合作，为数字义齿、打印和数字设计以及试戴和最终修复提供全数字化工作流程替代方案。两家公司将展示并合作，向实验室、牙医和护士教授数字假牙的优势，由于复杂的贴合、咬合和美学要求，这些假牙被认为是生产最具挑战性的假牙。

2017 年 12 月，GE 及其全资子公司 GE Sweden Holdings AB 在与 Polygon Investment Group 和 Elliott Management 进行交易，以 SEK 购买 Arcam 的特殊股票后，将其对 Arcam Aktiebolag 的所有权扩大至 90% 以上每只股票345。GE 将拥有 Arcam 约 95% 的股份。此次收购将把业务扩展到不同的地区并发展行业，这将导致业务收入的增加。

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购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球医疗保健 3D 打印市场前景的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

报告的定制：

本报告上面提供的所有细分都代表国家一级

市场上涵盖的所有产品、产品数量和平均售价将作为可定制选项包括在内，可能不会产生或产生极少的额外成本（取决于定制）

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