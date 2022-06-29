未来生物信息学市场将迎来压倒性上涨 DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

市场分析和规模

据估计，导致生物信息学流行率上升的各种传染病病例激增，将推动全球市场的增长。生物信息学市场在很大程度上受到关键参与者对分子诊断领域技术进步的高度关注以及与其他组织的合作和伙伴关系的影响。由于存在各种增长决定因素，市场正在向前推进，预计在预测期内将出现大幅增长。

2021 年全球生物信息学市场价值 107 亿美元，预计到 2029 年将达到 343.5 亿美元，在 2022-2029 年的预测期内复合年增长率为 15.7%。由于伴随诊断和个性化药物的偏好激增，“转录组学”在预测期内占生物信息学市场中最大的应用领域。数据桥市场研究团队策划的市场报告包括深入的专家分析、患者流行病学、管道分析、定价分析和监管框架。

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主要玩家：-

Thermo Fisher Scientific，（美国）、Eurofins Scientific（卢森堡）、QIAGEN（荷兰）、Agilent Technologies, Inc.（美国）、Illumina, Inc.（美国）、Waters Corporation（美国）、DNASTAR（美国）、NeoGenomics Laboratories（美国）、Perkin Elmer, Inc.（美国）、GENEWIZ（美国）BGI（中国）、Fios Genomics（英国）、Partek Incorporated（美国）、SOPHiA Genetics（瑞士）、Source BioScience（英国）和 Biomax Informatics AG（德国）等等。

市场定义

生物信息学是一门科学领域，它结合生物学和信息技术，将生物数据与数据存储、传播和分析系统相结合，以协助包括生物医学在内的各种科学工作。数据管理、数据库构建、数据仓库、数据挖掘和其他软件技术用于生物信息学。

竞争格局和生物信息学市场份额分析

生物信息学市场竞争格局提供了竞争对手的详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用支配地位。以上提供的数据点仅与公司关注的生物信息学市场相关。

生物信息学市场动态

本节涉及了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。所有这些都将在下面详细讨论：

驱动程序

对生物信息学的需求不断增长

对集成数据的需求的增加以及对 核酸 和蛋白质测序的需求激增是推动该市场增长的最重要因素。蛋白质组学和基因组学应用的增加也有望加速市场的整体增长。

不断增长的投资和进步

来自政府和私人组织的 药物发现 和开发以及举措将进一步扩大未来生物信息学市场的增长率。此外，据估计，全球参与者在生物信息学领域增加的研发投资将在预测期内为市场创造有利可图的机会。

此外，大型测序项目和不断扩大的医疗保健行业也有望推动市场增长。测序成本的降低以及生物信息学应用的增加将缓冲市场的增长。

限制/挑战

设备成本高

生物信息学设备通常需要先进的计算机专业知识，因为它们缺乏合适的用户友好界面。它们还具有先进的特性和功能，导致成本高昂，预计会阻碍市场增长。

缺乏专业人士

此外，生物信息学领域需要熟练的专业人员。预计在 2022-2029 年的预测期内，缺乏熟练的专业人员将挑战生物信息学市场。

这份生物信息学市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用利基市场和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩张、市场技术创新。要获得有关生物信息学市场的更多信息，请联系 Data Bridge 市场研究以获得 分析师简介，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策以实现市场增长。

Covid-19 后对生物信息学市场的影响

医疗保健行业在很大程度上受到 COVID-19爆发的影响。然而，由于大流行，生物信息学市场受到了积极影响，因为主要优先事项之一基本上是调查和了解阻止病毒传播的方法。生物信息学为科学研究的各个领域提供关键帮助。

SARS-CoV-2 基因组通常使用下一代测序进行研究，该测序提供有关病毒的基本信息。为了计算此类数据并加强对 SARS-CoV-2 的理解，生物信息学管道以及生物和宿主病毒相互作用数据库是至关重要的工具。因此，正在进行几项调查以更好地了解病毒的基因组合；这些研究得到了生物信息学的帮助。在此背景下，疫情期间生物信息学外包兴起。由于生物信息学能力的发展和增强，科学家们已经能够挖掘出 SARS-CoV-2 的多项信息，从识别到起源（包括其功能和传播）。

最近的发展

2021 年 3 月，安捷伦科技公司宣布发布 SureSelect Human All Exon V8——一种新的外显子组设计，包括来自 RefSeq、CCDS 和 GENCODE 的蛋白质编码区域的完整信息和最新覆盖。它还包括 TERT 启动子和其他外显子组中没有的难以捕获的外显子。常规外显子组测序 (Exome v8)、临床研究测序 (v8 Clinical Plus) 和转化研究 (v8 UTR Plus) 也可在新设计中使用，提供内容灵活性以满足客户的需求。

全球生物信息学市场范围

生物信息学市场根据产品类型、服务、应用和最终用户进行细分。这些细分市场的增长将帮助您分析行业中微薄的增长细分市场，并为用户提供有价值的市场概况和市场洞察力，帮助他们做出战略决策以识别核心市场应用。

产品类别

测序平台

知识管理工具

生物信息学软件

根据产品类型，生物信息学市场分为测序平台、知识管理工具和生物信息学软件。测序平台又细分为序列分析平台、序列比对平台、序列操作平台、结构分析平台等。知识管理工具细分为通用知识管理工具和专业知识管理工具。

服务

数据分析

测序

数据库集成

其他

在服务的基础上，生物信息学市场细分为数据分析、测序、数据库集成等。

应用

预防医学

分子医学

基因组学

药物开发

转录组学

其他

在应用的基础上，生物信息学市场细分为预防医学、分子医学、基因组学、药物开发、转录组学等。由于伴随诊断和个性化药物的偏好激增，转录组学预计将实现最高增长。

最终用户

医学生物技术

学者

动物生物技术

农业生物技术

环境生物技术

法医生物技术

在最终用户的基础上，生物信息学市场分为医学生物技术、学术、动物生物技术、农业生物技术、环境生物技术和法医生物技术。

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生物信息学市场区域分析/见解

如上所述，分析了生物信息学市场，并按国家、产品类型、服务、应用程序和最终用户提供了市场规模洞察力和趋势。

生物信息学市场报告涵盖的国家是北美的美国、加拿大和墨西哥、德国、法国、英国、荷兰、瑞士、比利时、俄罗斯、意大利、西班牙、土耳其、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、亚太地区其他地区 (APAC)、沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列、中东其他地区和非洲(MEA) 作为中东和非洲 (MEA) 的一部分，巴西、阿根廷和南美洲其他地区作为南美洲的一部分。

由于生物信息学应用的增加、公司和研究机构之间的合作数量增加、对综合数据的需求增加以及该地区蛋白质组学和基因组学的增长，北美在生物信息学市场占据主导地位 。由于该地区熟练和训练有素的生物信息学家越来越多，预计亚太地区将在 2022 年至 2029 年的预测期内出现显着增长。

报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的个别市场影响因素和国内市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测个别国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的巨大或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。

医疗基础设施增长 安装基数和新技术渗透

生物信息学市场还为您提供详细的市场分析，包括每个国家资本设备医疗保健支出的增长、生物信息学市场不同类型产品的安装基础、使用生命线曲线的技术的影响以及医疗保健监管情景的变化及其对生物信息学市场。数据可用于 2010-2020 年的历史时期。

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