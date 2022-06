未来生物信息学市场将迎来压倒性上涨 DBMR 见解

2021 年 3 月,安捷伦科技公司宣布发布 SureSelect Human All Exon V8——一种新的外显子组设计,包括来自 RefSeq、CCDS 和 GENCODE 的蛋白质编码区域的完整信息和最新覆盖。它还包括 TERT 启动子和其他外显子组中没有的难以捕获的外显子。常规外显子组测序 (Exome v8)、临床研究测序 (v8 Clinical Plus) 和转化研究 (v8 UTR Plus) 也可在新设计中使用,提供内容灵活性以满足客户的需求。