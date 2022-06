精准医疗市场未来将迎来压倒性上涨| DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段,包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略,市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息,有助于规划自己的战略,从而使企业能够超越竞争对手. 此外,这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

市场分析:全球精准医疗市场

全球精准医疗市场在 2019-2026 年的预测期内将以可观的复合年增长率增长。全球癌症患病率的增加和对预防癌症相关疾病的新疗法的需求加速是市场利润增长的关键因素

获取免费样品报告@http ://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-precision-medicine-market&pm

市场定义:全球精准医疗市场

精准医疗也被称为个性化医疗,是一种基于个体基因的疾病治疗、诊断和预防的创新方法。它允许医生或医师根据患者对其疾病的基因了解来选择治疗方案。

根据 PerMedCoalition 公布的数据,估计 2018 年美国 FDA 已批准 25 种新型个性化药物。监管机构每年批准的这些不断增长的批准以及全球肿瘤学和中枢神经系统疾病的增加是市场增长的关键因素。

市场驱动力

全球弱势肿瘤患者正在推动市场增长

监管机构越来越多地批准个性化药物成为市场驱动力

该领域的进步和新兴创新建立了一种通过个性化药物治疗多种疾病的方法,正在加速市场增长

正在进行的临床试验产生了个性化药物的有希望的结果,这反过来又促进了医疗保健行业,也促进了市场增长

市场限制

由于缺乏研究,特别是在科学发现领域的大量应用正在限制这个市场的增长

缺乏政府举措和报销政策限制了市场增长

开发个性化药物的科技挑战也阻碍了市场增长

细分:全球精准医疗市场

按应用

诊断

疗法

其他

通过技术

药物基因组学

即时检测

干细胞疗法

药物蛋白质组学

其他

按指示

肿瘤学

中枢神经系统 (CNS) 疾病

免疫学疾病

呼吸系统疾病

其他

按药物

阿来替尼

奥希替尼

美泊利单抗

阿立哌唑月桂醇

其他

按管理途径

口服

可注射的

按最终用户

医院

家庭护理

专科诊所

其他

市场的主要发展:

2019 年 3 月,Neon Therapeutics, Inc. 报告了 NEO-PV-01 的数据,这是一种新型个性化癌症疫苗,将与 nivolumab 联合开发,靶向新抗原并杀死经试验证明有临床益处的癌细胞。NEO-PV-01目前处于I/II期临床试验,如果成功将为患者提供更有效的个体化药物治疗选择

2016 年 9 月,BioNTech AG 和 Genentech, Inc. 开展研究合作,开发基于信使 RNA (mRNA) 的个体化癌症疫苗,用于治疗广泛的癌症。根据交易,BioNTech AG 收到 3.1 亿美元的预付款,并有资格获得里程碑付款。此次合作将为癌症患者提供针对新型疾病的治疗选择

竞争分析:

全球精准医疗市场高度分散,主要参与者使用各种策略,如新产品发布、扩张、协议、合资企业、合作伙伴关系、收购等,以扩大其在该市场的足迹。该报告包括全球、欧洲、北美、亚太、南美和中东和非洲的全球精准医疗市场份额。

主要市场参与者:

目前在全球精准医疗市场上工作的主要竞争对手很少有 Neon Therapeutics、Moderna, Inc、Merck & Co., Inc、Bayer AG、PERSONALIS INC、GENOCEA BIOSCIENCES, INC.、F. Hoffmann-La Roche Ltd、CureVac AG , CELLDEX THERAPEUTICS, BIONTECH SE, Advaxis, Inc, GlaxoSmithKline plc, Bioven International Sdn Bhd, Agenus Inc., Immatics Biotechnologies GmbH, Immunovative Therapies, Bristol-Myers Squibb Company, Gritstone Oncology, NantKwest, Inc. 等等。

获取详细目录@http://databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-precision-medicine- market&pm

精准医疗市场行业趋势和 2026 年预测中涵盖的关键指标

精准医疗市场规模

精准医疗市场新销量

精准医疗 y 市场替代销售量

精准医疗装机量

品牌精准医疗市场

精准医疗市场程序量

精准医疗市场产品价格分析

不同地区精准医疗市场占有率

精准医疗市场竞争对手的最新发展

精准医疗市场即将到来的应用

精准医疗市场创新者研究

购买本报告的理由

发达国家和新兴市场全球精准医疗市场的现状和未来

预计将主导市场的细分市场以及预测期内复合年增长率最高的细分市场

预计在预测期内增长率最快的地区/国家

主要市场参与者采用的最新发展、市场份额和策略

关于数据桥市场研究:

Data Bridge Market Research将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司,具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会,并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案,并启动一个轻松的决策过程。

接触:

数据桥市场研究

电话:+1-888-387-2818

电子邮件:Sales@databridgemarketresearch.com