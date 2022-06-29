比利时和荷兰种植牙市场未来将迎来压倒性增长 DBMR 见解

市场研究文件是通过考虑当前和即将到来的市场情景的几个片段来准备的。它包括最详细的市场细分、对主要市场参与者的全面分析、消费者和供应链动态的趋势以及对新地理市场的洞察。报告中涵盖的市场洞察力有效地简化了商品和服务的营销管理。该报告有助于确定和优化工业流程生命周期中的每个阶段，包括参与、获取、保留和货币化。为了获得可操作的市场洞察力以轻松建立可持续和赚钱的业务战略，市场报告是一个不错的选择。

一份有影响力的报告提供有关快速变化的市场格局、市场中已有的情况、未来趋势或市场预期、竞争环境和竞争对手战略的完整知识和信息，有助于规划自己的战略，从而使企业能够超越竞争对手. 此外，这份市场报告在产品趋势、营销策略、未来产品、新的地理市场、未来事件、销售策略、客户行为或行为方面解释了更好的市场观点。市场研究报告涵盖了对行业现状、当前市场潜力和未来前景的深远研究。

比利时和荷兰种植牙市场按产品类型（种植体、配件）、材料（钛、氧化锆等）、设计（锥形种植牙、平行壁种植牙）、最终用户（牙科诊所、牙科医院、牙科学术和研究）研究所、牙科实验室）、国家（比利时、荷兰）– 到 2026 年的行业趋势和预测

获取样本报告 + 所有相关图表 @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=belgium-and-netherlands-dental-implant-market

比利时和荷兰的牙科植入物市场预计在 2019 年至 2026 年的预测期内实现 6.5% 的健康复合年增长率。

现代牙科种植学基于称为骨整合的生物过程，其中某些材料包括钛等金属或陶瓷等非金属，聚合物与骨骼形成结合。放置牙科植入物使其可以骨整合，然后可以添加牙科修复体。由于老年人口的增加和对口腔健康的认识，市场正在逐步增长。牙科植入物主要受到老年人的青睐，其次是成年人，用于修复和美容目的。

多家公司都在为市场制造牙科植入物，例如 Institut Straumann AG、Danaher 和 Dentsply Sirona Inc. 等。近年来，随着技术和材料的进步，对牙科植入物的需求增加了。老年人口的增加是帮助扩大市场的主要因素之一，因为他们需要比年轻一代更多的人造牙齿或假牙。

已经有许多产品或技术发布，正在制定战略决策，这有助于市场增长。例如，2018 年 10 月，登士柏西诺德宣布推出 Acuris 创新种植体解决方案，该解决方案利用摩擦力固定牙冠和牙冠。此次收购将有助于公司加强其在牙科植入物方面的市场占有率。

以令人印象深刻的 30% 折扣获取您的报告！请点击这里@https

://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=belgium-and-netherlands-dental-implant-market

细分：比利时和荷兰种植牙市场

比利时和荷兰的牙科植入物市场分为四个值得注意的部分，即产品类型、材料、设计和最终用户。

根据产品类型，市场分为植入物和配件。植入物进一步细分为骨内植入物、骨膜下植入物、骨内植入物、黏膜内植入物等。配件分为连接器和其他。连接器又细分为外六角连接器、内六角连接器、外八角连接器等。 2015 年 4 月，士卓曼签署了一项协议，将其在 2015 年将其对拉丁美洲牙科植入物公司 Neodent 的所有权从 49% 增加到 100%。Neodent 利润丰厚，此次收购将增加 Straumann 报告的 2016 年息税前利润率. 这两家公司将能够合并某些活动并为其客户提供更好的服务。

根据材料类型，市场分为钛、氧化锆等。钛段进一步分为单阶段和两阶段程序。 2018 年 9 月，登士柏西诺德宣布推出其新产品线 Azento，这是一种根据牙医的需求和时间框架高度定制的单牙置换解决方案。

在设计的基础上，市场分为锥形牙种植体和平行壁牙种植体。 2018年9月，Henry Schein Inc.获得荷兰CAMLOG Pro-cam种植体的独家经销权。它将加强其在欧洲的存在。

根据最终用户，市场细分为牙科医院、牙科诊所、牙科学术和研究机构、牙科实验室。 2019 年，Henry Schein, Inc. 宣布将于 5 月 17 日至 18 日在拉斯维加斯举办第三届年度牙科服务组织教育论坛。本次活动将提供三个独特的教育轨道，以满足 DSO 的需求、牙科行业的小组讨论和交流机会。



竞争分析：比利时和荷兰种植牙市场

在这个市场上运营的一些主要参与者包括 Danaher、Dentsply Sirona Inc.、Henry Schein, Inc.、Zimmer Biomet、Bicon, LLC、Adin Dental Implant Systems Ltd.、Sigdent Dental Implants、Institut Straumann AG、瑞典和 Martina SpA， BEGO GmbH & Co. KG、Neobiotech、Neoss Limited 和 Proscan。

最近的发展：

2018 年 7 月，INSTITUT STRAUMANN AG 收购了其生物材料合作伙伴 Botiss Medical AG（德国）30% 的股份，收购金额未披露。Botiss 是一家快速发展的创业公司，已成为口腔外科生物材料的领先供应商。该收购协议使 INSTITUT STRAUMANN AG（德国）能够扩大其 Botiss Medical AG 产品及其自有产品的全球分销网络。这种扩张将有利于种植牙市场。

2018 年 10 月，登士柏西诺德宣布推出牙种植体 Acuris，这是一种利用摩擦力固定牙冠和牙冠的创新产品。该产品的推出将在牙科植入物市场占据一定的市场份额。

2018 年 9 月，Henry Schein 宣布收购牙科修复解决方案、专有表面、生物材料和小直径种植体技术提供商 Intra-Lock。它将加强其在欧洲的市场占有率。

2014 年 12 月，丹纳赫收购了 Nobel Biocare Holding AG。Nobel Biocare 是创新的基于种植体的牙科修复体的全球领导者和开发商。此次收购将有助于公司扩大产品范围。

注意：如果您有任何特殊要求，请告知我们，我们将根据您的需要为您提供报告。

关于数据桥市场研究：

Data Bridge Market Research将自己定位为一家非常规和新奇的市场研究和咨询公司，具有无与伦比的弹性和综合方法。我们决心挖掘最好的市场机会，并为您的企业在市场上蓬勃发展提供有效的信息。Data Bridge 努力为复杂的业务挑战提供适当的解决方案，并启动一个轻松的决策过程。

接触：

数据桥市场研究

美国：+1 888 387 2818

英国：+44 208 089 1725

香港：+852 8192 7475

电子邮件：Corporatesales@databridgemarketresearch.com